Tử vi cuối tuần (23/9 - 24/9): 3 con giáp gặp thời gặp thế, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, lắm của nhiều vàng, hưởng không ít của nả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vô cùng giàu sang, hoan hỷ đón nhận tin vui trong 2 ngày cuối tuần (23/9 - 24/9).

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn.

Người tuổi Mão luôn tin rằng mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nên cuộc sống dù có sóng gió chông gai, họ cũng tự mình vượt qua tất cả, lấy thất bại làm bài học, trau dồi và phát triển bản thân ngày càng mạnh mẽ.

Trong 2 ngày cuối tuần (23/9 - 24/9), người tuổi Mão sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Tử vi cuối tuần (23/9 - 24/9): 3 con giáp gặp thời gặp thế, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, lắm của nhiều vàng, hưởng không ít của nả thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành và luôn biết đối nhân xử thế. Tuổi Hợi được xem là con giáp may mắn nhất, họ không chỉ viên mãn về mặt tinh thần mà vật chất cũng phải lo lắng gì trong 2 ngày cuối tuần (23/9 - 24/9). Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sống tình nghĩa, biết chia sẻ nên được mọi người hết mực yêu thương quý mến. 

Trong 2 ngày cuối tuần (23/9 - 24/9), tài vận của tuổi Hợi sẽ được cải thiện, công việc bất ngờ trơn tru suôn sẻ, mọi kế hoạch dự định đều được giải quyết ổn thỏa. Lúc này, tuổi Hợi có khả năng mua nhà mới hoặc ít nhất là đổi đời theo một cách nào đó. 

Tử vi cuối tuần (23/9 - 24/9): 3 con giáp gặp thời gặp thế, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, lắm của nhiều vàng, hưởng không ít của nả thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp cho thấy, 2 ngày cuối tuần (23/9 - 24/9) là tam hợp với người tuổi Dần nên con giáp này gặp khá nhiều may mắn về phương diện tiền bạc, tài chính.

Cơ hội làm ăn, hợp tác buôn bán của bạn ngày càng rộng mở, bất chấp những khó khăn thực tế đang bủa vây. Bằng chính khả năng nhạy cảm vể tài chính, bản mệnh làm đâu trúng đó, tiền bạc chảy vào túi liên tục.

Hơn thế, người tuổi Dần thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tử vi cuối tuần (23/9 - 24/9): 3 con giáp gặp thời gặp thế, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, lắm của nhiều vàng, hưởng không ít của nả thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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