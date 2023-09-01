Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hóa thành đại gia trong 2 ngày cuối tuần, mở mắt ra đã thấy tiền ngập két.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Trong công việc, Thân luôn được đánh giá bởi tinh thần ham học hỏi và không ngừng cải thiện bản thân để có được thành tích tốt hơn trong cuộc sống của mình.

Tử vi dự đoán trong 2 ngày cuối tuần, con đường hậu vận của người tuổi Thân sẽ gặp nhiều tài lộc không ngờ tới. Đặc biệt trong thời gian này người tuổi Thân có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp bản mệnh dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập. Nhờ vậy mà bản mệnh sắp sửa kiếm về khoản thu nhập khổng lồ.

Đường tình duyên của người tuổi Thân sắp tới nhờ có Long Đức cát tinh chiếu mệnh nên ngày càng khởi sắc. Cơ hội tìm kiếm đối tượng ưng ý hay thăng cấp cho tình cảm nhiều vô kể, rất đáng để chờ đợi. Vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội của mình.

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tham vọng và làm việc chăm chỉ. Họ rất nghiêm túc trong công việc và có thể sử dụng ý tưởng của mình để gặp một số cơ hội phát triển mới trong 2 ngày cuối tuần.

Con giáp tuổi Sửu luôn tích cực và can đảm để khám phá các cơ hội mới mẻ chưa từng được biết đến. Với đầu óc tinh tế, họ không chỉ điều chỉnh được tinh thần đối mắt với công việc mà còn duy trì được năng lượng sung mãn, "kích phát" tiềm năng của bản thân dưới áp lực lớn nhất.

Người tuổi Sửu có thể chịu đựng được cả những lúc khó khăn nhất và cuối tuần này là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực. Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ đạt đến đỉnh cao, có thành tựu được nhiều người công nhận vào thời điểm này.

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Năm ngoái là khoảng thời gian không mấy sáng sủa của tuổi Tỵ. Mặc dù không phải trải qua những việc quá khó khăn nhưng tài vận của tuổi Tỵ có vẻ dậm chân tại chỗ, thậm chí bị hao hụt bất ngờ, nhưng trong 2 ngày cuối tuần mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Đặc biệt trong 2 ngày này, túi tài của tuổi Tỵ cũng sẽ rủng rỉnh và dư dả hơn. Chỉ vài tháng tới, quý nhân tuổi Tỵ sẽ xuất hiện và giúp họ tìm được cơ hội tốt trong công việc, không những thế họ không đến rồi đi mà còn ở lại phụ tá tuổi Tỵ đến hết năm.

Chỉ cần giữ vững tinh thần làm giàu, có khả năng vào cuối tháng 9 tuổi Tỵ sẽ tạo dựng được khối tài sản kha khá, dù không quá đồ sộ nhưng cũng đủ để thực hiện ước mơ mà bấy lâu nay chưa làm được. Cùng chờ xem nhé!

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): Bắc Đẩu vừa ý ghi tên 3 con giáp vào sổ nhận lộc, có căn phú quý, đổi đời ngoạn mục, đếm tiền mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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