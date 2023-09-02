Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): 3 con giáp vét sạch phú quý thiên hạ, viên mãn khó ai sánh bằng, dễ dàng chạm đến thành công, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ngồi không hưởng hết phú quý đất trời, phát tài phát lộc trong ngày 2/9 và 3/9.

Tuổi Thân

Với tính cách thông minh, linh hoạt và nhạy bén trong mọi việc, tuổi Thân thường không mấy khó khăn để giải quyết những rắc rối “từ trên trời rơi xuống” với mình. Đặc biệt, họ còn được rất nhiều người quý mến nhờ sự thân thiện và tốt bụng. Trong công việc, mỗi khi không may gặp khó khăn, tuổi Thân chỉ cần “hô một tiếng” là sẽ được đồng nghiệp và cấp trên nhiệt tình giúp đỡ. Cũng nhờ những may mắn này mà họ dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, được đồng nghiệp nể phục và lãnh đạo đánh giá cao.

Trong ngày 2/9 và 3/9, con giáp này sẽ có cuộc sống khá thoải mái khi làm chuyện gì cũng suôn sẻ. Những kế hoạch tưởng chừng như thất bại bỗng dưng mang về cho tuổi Thân khoản tiền kha khá. Nếu biết cân đối thu chi thì tuổi Thân có thể mua sắm thoả thích cho bản thân cũng như gia đình trong thời điểm này.

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): 3 con giáp vét sạch phú quý thiên hạ, viên mãn khó ai sánh bằng, dễ dàng chạm đến thành công, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất giỏi nắm bắt cơ hội, tính cách tốt, làm việc gì cũng chu đáo. Vì vậy, con giáp này luôn tìm hiểu kỹ càng, nắm bắt rõ các vấn đề, không để mình rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt và bị tổn hại.

Con giáp tuổi Dậu luôn bị thúc ép tiến lên trong tháng này. Trong ngày 2/9 và 3/9, họ khá bận rộn trong sự nghiệp và tất nhiên thu hoạch cũng không nhỏ.

Con giáp này có nhiều bạn bè, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Thời điểm này, họ sẽ tạm biệt mọi khó khăn và mở ra mọi tiến bộ. Tin chắc rằng tương lai của con giáp tuổi Dậu sẽ vô cùng tươi sáng.

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): 3 con giáp vét sạch phú quý thiên hạ, viên mãn khó ai sánh bằng, dễ dàng chạm đến thành công, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thông minh, nhanh nhẹn và có mệnh phú quý từ khi sinh ra nên người cầm tinh con mèo dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp này vẫn thăng tiến vùn vụt, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Bản mệnh sẽ may mắn đến mức dù bị tiểu nhân quấy phá, vướng họa thị phi thì vẫn dễ dàng vượt qua, vươn lên đổi đời. Trong ngày 2/9 và 3/9, nhờ được sao Thiên Tướng chiếu mệnh nên người tuổi Mão sẽ vớ được hũ vàng, nằm trên đống tiền. Số tiền mà con giáp này kiếm được giúp họ thỏa sức mua sắm, tiêu pha và đầu tư kinh doanh.

Phúc phần trời cho sẽ giúp sự nghiệp của bản mệnh phất lên như diều gặp gió, cả đời không lo thiếu tiền.Vì tiền đến với người tuổi Mão một cách dễ dàng nên con giáp này cần thận trọng trong chi tiêu. Đừng hoang phí, cũng đừng thể hiện kẻo tiền mất tật mang. Chỉ cần quản lý tài chính khoa học, chí thú làm ăn thì bản mệnh sẽ khiến tiền đẻ ra tiền, ngày càng giàu sang hơn.

Tử vi cuối tuần (2/9 và 3/9): 3 con giáp vét sạch phú quý thiên hạ, viên mãn khó ai sánh bằng, dễ dàng chạm đến thành công, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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