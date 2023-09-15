Tử vi cuối tuần (16/9 và 17/9): 3 con giáp gặp toàn hỷ sự, ngã mũ hứng vận may, ăn nên làm ra, bước ra đường bạc vàng rơi trên đầu

Trong số các con giáp thì những người tuổi Sửu thường rất tốt bụng, lương thiện và thật thà. Người tuổi Sửu khi còn trẻ khá lận đận đường công danh sự nghiệp nhưng càng có tuổi thì họ càng phát tài. Những người tuổi Sửu họ luôn thích giúp đỡ người khác và không đòi hỏi bất cứ điều gì để đáp lại, họ tận hưởng niềm vui và sự hài lòng do mình mang lại. Tính cách của con giáp tuổi Sửu đặc biệt cứng cỏi, kiên trì, không dễ thay đổi mục tiêu, đã quyết tâm làm việc gì thì nhất định phải nỗ lực hết mình, không thể vì một sớm một chiều mà bỏ cuộc.

Trong 2 ngày cuối tuần (16/9 và 17/9), con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn hơn và họ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội. Những người tuổi Sửu nên biết nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này để có thể gặt hái được nhiều thành tựu, từ tiền bạc đến danh tiếng từ công việc, sự nghiệp của bản thân. Thời gian tới, tuổi Sửu cũng không gặp nhiều vấn đề khó khăn, cuộc sống tương đối suôn sẻ, êm đềm.

Người tuổi Hợi thẳng tính, nghiêm túc và không thích cợt nhả. Họ chú trọng giao tiếp và tạo được cảm giác tin tưởng cho đối phương.

Trong việc làm ăn, con giáp này coi trọng chữ tín, họ rất có trách nhiệm chưa để ai buồn lòng về mình. Đường tài vận của họ khởi sắc trong 2 ngày cuối tuần (16/9 và 17/9).

Thời điểm này, người tuổi Hợi cuộc đời bước sang trang mới. Rất nhiều may mắn tự tìm đến giúp công việc làm ăn của họ bừng sáng, uy tín cá nhân được nâng cao mang về nhiều hợp đồng xịn xò, tiền tài tăng vọt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ có tính cách ổn định, trầm lặng. Họ không bao giờ để lại ấn tượng tiêu cực cho người khác, luôn đối xử với mọi người thân thiện, ôn hòa, tốt bụng.

Con giáp này cũng là người có năng lực xuất sắc, có thể lập được nhiều thành tựu lớn. Cuộc sống của họ sẽ rất khác trong thời gian này.

Trong 2 ngày cuối tuần (16/9 và 17/9), con giáp tuổi Tỵ sẽ đặc biệt viên mãn. Vào tháng 8 Âm lịch, họ thành công xua đuổi kẻ xấu, mở đường cho cuộc sống thăng tiến.

Sau khi gặp được quý nhân, người tuổi Tỵ sẽ lên như diều gặp gió, thực sự giải tỏa được mọi áp lực trong cuộc sống, xua tan lo lắng, đối mặt với tương lai ngày càng rực rỡ, những mong ước trở thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.