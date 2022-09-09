Tử vi cuối tuần (10/9 - 11/9): Trời ban phú quý, 3 con giáp khai thông số mệnh, tụ hỷ tụ tài, tiền đếm mỏi tay, thành công vẻ vang hơn người

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 11:49

Bước sang 2 ngày cuối tuần này, 3 con giáp may mắn vận trình vượng phát, lộc lá xum xuê, công danh sự nghiệp không ngừng thăng tiến.

Tuổi Thân

Bước sang cuối tuần này, người tuổi Thân phúc khí vây quanh, vận trình diễn ra thuận lợi. Những khó khăn trước đây cũng được giải quyết ổn thỏa. Con giáp tuổi Thân vốn bản tính hiền lành, chăm chỉ nên nhờ đó mà bản mệnh kiếm tiền vô kể, xây dựng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Chuyện tình cảm gặp được may mắn, người độc thân gặp được đối tượng hợp ý và có mối quan hệ lâu dài. Tình cảm gia đình cũng hòa thuận, ấm yên và nhanh chóng trở thành chuẩn mực của không ít người.

Tử vi cuối tuần (10/9 - 11/9): Trời ban phú quý, 3 con giáp khai thông số mệnh, tụ hỷ tụ tài, tiền đếm mỏi tay, thành công vẻ vang hơn người - Ảnh 1
Bước sang cuối tuần này, người tuổi Thân phúc khí vây quanh, vận trình diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sang cuối tuần này là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Hợi cần phải nắm bắt cơ hội. Con giáp này có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Hợi vốn rất may mắn nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng.

Con giáp tuổi Hợi được hưởng nhiều phước lành trời ban. Có thể Hợi không quá giàu có nhưng đời tình cảm thì sung túc đủ đầy. Tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ. Từ thời gian này, tình và tiền đều của bạn có khởi sắc đáng mong chờ.

Tử vi cuối tuần (10/9 - 11/9): Trời ban phú quý, 3 con giáp khai thông số mệnh, tụ hỷ tụ tài, tiền đếm mỏi tay, thành công vẻ vang hơn người - Ảnh 2
Sang cuối tuần này là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Hợi cần phải nắm bắt cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang 2 ngày cuối tuần này, mọi việc đều phát triển theo hướng mà tuổi Dần mong muốn, may mắn vây quanh. Chưa kể bạn còn có cơ hội được tăng lương và sếp thưởng lớn. Trong công việc, Dần sáng tạo và chịu khó phát huy năng lực ở nhiều lĩnh vực khác nhau và điều này chắc hẳn sẽ giúp bạn gây được ấn tượng mạnh mẽ với lãnh đạo.

Trong cuộc sống, con giáp này cũng có nhiều niềm vui. Mối quan hệ của bạn có dấu hiệu thăng hoa và chuyển sang cấp độ mới. Những lời hứa hẹn có thể giúp tuổi Dần cảm thấy tự tin với hướng đi của hai người, dù khó khăn có ập đến thì bạn vẫn tin rằng hai người cũng sẽ cùng chung sức giải quyết.

Tử vi cuối tuần (10/9 - 11/9): Trời ban phú quý, 3 con giáp khai thông số mệnh, tụ hỷ tụ tài, tiền đếm mỏi tay, thành công vẻ vang hơn người - Ảnh 3
Bước sang 2 ngày cuối tuần này, mọi việc đều phát triển theo hướng mà tuổi Dần mong muốn, may mắn vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Bước sang thứ Ba (30/8/2022), Thần Tài ân sủng, 3 con giáp đếm tiền sái tay, lộc trời như thác đổ, may mắn tứ phương tề tựu

Trong tử vi học có nói, sang thứ Ba 30/8/2022 sẽ ghi dấu ấn đặc biệt với 3 con giáp này, theo đó là họ sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận.

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