Tử vi cuối ngày mai 11/7, những con giáp này lành ít dữ nhiều, cẩn trọng lời nói kẻo kẻ xấu hãm hại, tiền có ra mà không có vào, tình duyên lận đận, sự nghiệp gặp khó

Cuộc gặp gỡ nào đó có thể gây ra cho con giáp tuổi Tị có sự xáo trộn về mặt cảm xúc với tác động của Thiên Quan. Có thể vì bạn không hài lòng về công việc hiện tại. Thế nên hãy cho mình thời gian để nhìn nhận những cảm xúc thực trong lòng bạn và biết được mong muốn thực sự của bạn là gì nhé.

Bên cạnh đó, hôm nay Tuổi Tỵ có thể vì sự bốc đồng của mình mà khiến cho nhiều mối quan hệ xã hội đang tốt đẹp bỗng nảy sinh rắc rối, mâu thuẫn. Con giáp này không thể hiểu được tại sao bản thân có thể hành xử thiếu suy nghĩ đến vậy Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh không hề nhỏ, nhất là người nào hay bị cảm mạo, ho khan không được chủ quan, nên tìm cách để tăng sức đề kháng, phòng ngừa bệnh tật. Nếu lâu nay bạn đang duy trì những thói quen có hại cho sức khỏe thì đây cũng là lúc thay đổi.

Tỷ Kiên dự báo có người làm cho tuổi Thân cảm thấy thất vọng. Ai đó không cố tình đánh lừa bạn đâu. Hãy cho họ một cơ hội để giải thích quan điểm, cách làm của mình, thay vì quay lưng lại với họ ngay lập tức nhé.

Đừng cố gắng phân tích những thứ mà bạn không thấy được, có khi sự rõ ràng cũng là không cần thiết trong một số hoàn cảnh. Đôi khi, bạn chỉ cần có niềm tin và sự kỳ vọng, thay vì luôn luôn xem xét mọi thứ một cách quá thực tế

Kim khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút rõ rệt, nguyên nhân có thể vì lâu nay bạn không để ý đúng mức về vấn đề sức khỏe của mình, thường xuyên làm việc quá sức, ốm thì uống thuốc, không tìm cách để cân bằng thời gian, nghỉ ngơi hợp lý.

Tỷ Kiên dự báo có người làm cho tuổi Thân cảm thấy thất vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thân Hợi Tương Hại khiến cho con người tuổi Hợi tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử, thực ra nếu bạn suy nghĩ, phân tích kỹ vấn đề thì không phải do hoàn cảnh. Nếu bạn có thể tự tìm cách thoát ra khỏi rắc rối hiện tại thì nhớ rút kinh nghiệm để tránh lặp lại việc này nhé.

Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên có thể hành vi kỳ quặc của ai đó có thể do họ ghen tị, thay vì bất cứ lý do gì khác. Thế nên, nếu người tuổi Hợi cảm thấy không thoải mái thì hãy tập trung cho công việc của riêng mình thay vì quá bận tâm đến hành vi của người xung quanh.

Kim khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, cho dù bạn tự tin thể lực của mình rất tốt nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì bạn dễ bị ổm bệnh và nằm viện đấy nhé. Bạn nên nhớ rằng phòng bệnh vẫn luôn hơn chữa bệnh.

Thân Hợi Tương Hại khiến cho con người tuổi Hợi tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo