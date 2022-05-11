Tử vi của con giáp tuổi Mùi trong tháng 5: công danh sự nghiệp lộc tràn phơi phới, tiền đếm mỏi tay

Con giáp may mắn nhất tháng 5, vận may từ đường công danh, sự nghiệp đến tình duyên, lộc tràn phơi phới, vượn khí đầy nhà, tuổi Mùi chú ý những dấu hiệu sau nhé!
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1. Sự nghiệp:
Người tuổi Mùi trong tháng 5 này sẽ gặp nhiều may mắn về sự nghiệp, ngôi sao tốt lành sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực. Những người tuổi Mùi thuộc lớp lãnh đạo có đầy đủ tài năng và hòa thuận với cấp dưới. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước. Đối với người làm kinh doanh, bản mệnh đón nhận rất nhiều tài lộc. Công việc có quý nhân phù trợ, soi đường dẫn lối, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của Thương Quan, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới.
2. Sức khoẻ:
Sức khỏe trong tháng này của người tuổi Mùi khá tốt, sẽ không có bất ngờ lớn nào xảy ra. Một số người mắc bệnh cũ, chú ý bảo dưỡng, có khả năng khỏi bệnh hoàn toàn.
Tuổi Mùi có điềm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Đương số nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa cẩn thận đường sông nước kẻo gặp họa đuối nước. Nữ mạng đề phòng các bệnh về phụ khoa tái phát.
3. Tình duyên:
Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về đường tình duyên trong tháng 5 này. Nhờ hai sao Nguyệt Đức và Thiên Hỉ nhập mệnh, những người chưa kết hôn có thể tận hưởng tình yêu đẹp.
Nam nữ độc thân sẽ vượng đào hoa, gặp gỡ làm quen nhiều người khác giới, đi đến đâu cũng được yêu mến, khả năng cao sẽ tìm được đối tượng ưng ý để cùng nhau tiến tới yêu đương, hẹn hò lãng mạn.
Nữ mạng tuổi Mùi lan tỏa sức hút từ chính nét dịu dàng, chu đáo bên trong. Chỉ cần lưu tâm đôi chút về cách ăn mặc, phối đồ là dễ dàng chinh phục đối tượng đã lọt vào “mắt xanh”. Nam mệnh có xu hướng chủ động hơn trong chuyện tình cảm, không cần mai mối cũng tìm thấy người phù hợp.
* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.