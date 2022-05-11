Tử vi của con giáp tuổi Mùi trong tháng 5: công danh sự nghiệp lộc tràn phơi phới, tiền đếm mỏi tay

1. Sự nghiệp:

Người tuổi Mùi trong tháng 5 này sẽ gặp nhiều may mắn về sự nghiệp, ngôi sao tốt lành sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực. Những người tuổi Mùi thuộc lớp lãnh đạo có đầy đủ tài năng và hòa thuận với cấp dưới. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước. Đối với người làm kinh doanh, bản mệnh đón nhận rất nhiều tài lộc. Công việc có quý nhân phù trợ, soi đường dẫn lối, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của Thương Quan, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới.

Sự nghiệp của Mùi tháng 5 gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

2. Sức khoẻ:

Sức khỏe trong tháng này của người tuổi Mùi khá tốt, sẽ không có bất ngờ lớn nào xảy ra. Một số người mắc bệnh cũ, chú ý bảo dưỡng, có khả năng khỏi bệnh hoàn toàn.