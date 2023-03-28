Tử vi của 5 cung hoàng đạo có nhiều biến chuyển nhất ngày 28/3/2023: Cự Giải tài lộc khả quan, Bạch Dương tình cảm ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 06:22

Tử vi của 12 chòm sao hôm nay cho thấy trong khi Cự Giải gặp may mắn cả về ‘tình, tiền, tài’ thì Sư Tử lại gặp nhiều trắc trở.

Cung Bạch Dương (21/3-20/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay dự đoán Bạch Dương vận trình sự nghiệp có chút mơ hồ. Bạch Dương đang đứng trước nhiếu sự lựa chọn và băn khoăn trước những chọn lựa của mình. Một hay nhiều lựa chọn trong số đó có thể đem đến kết quả tốt cho Bạch Dương nhưng cũng có thể mang lại bất lợi. Điều quan trọng ở đây không phải là có quá nhiều sự lựa chọn mà chính là nên đưa ra lựa chọn nào. Bạch Dương hãy tìm kiếm lời khuyên từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và để có cái nhìn khách quan cho con đường bản thân mong muốn .

Vận trình tài lộc của Bạch Dương khấm khá hơn. Tử vi cho biết, người thuộc cung Bạch Dương sẽ được hưởng nhiều lộc lá nếu biết giao dịch trong thời điểm hiện tại. Điều này giúp bạn có thêm một nguồn đầu tư dự phòng.

Tử vi của 5 cung hoàng đạo có nhiều biến chuyển nhất ngày 28/3/2023: Cự Giải tài lộc khả quan, Bạch Dương tình cảm ngập tràn - Ảnh 1

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay dự đoán Bạch Dương vận trình sự nghiệp có chút mơ hồ.

Ảnh minh họa: Internet

Cung Kim Ngưu (21/4 - 20/5)

Cung Kim Ngưu trong ngày hôm nay có vận trình sự nghiệp vạn phát, lấy ‘tham vọng theo hướng tích cực’ làm mục tiêu để vươn lên.

Vận trình tài lộc vẫn không có nhiều biến động vào thời gian này. Mọi việc vẫn diễn ra tương đối ổn thỏa.

Vận trình tình cảm của Kim Ngưu dường như thiếu thực tế. Kim Ngưu cứ chạy theo những những điều xa vời mà vô tình không nhận ra ai mới là người chân thành.

Tử vi của 5 cung hoàng đạo có nhiều biến chuyển nhất ngày 28/3/2023: Cự Giải tài lộc khả quan, Bạch Dương tình cảm ngập tràn - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của Kim Ngưu vẫn không có nhiều biến động vào thời gian này. Ảnh minh họa: Internet

 Cung Song Tử (21/5 - 21/6)

Tử vi hôm nay cho thấy vận trình sự nghiệp của Song Tử hôm nay lặng sóng. Song Tử không được tập trung vào công việc và thiếu sáng suốt trước những vấn đề then chốt.

Vận trình tài lộc hôm nay của Song Tử khá ổn định. Cứ duy trì đều đặn như vậy thì Song Tử sẽ có được cuộc sống thoải mái, đủ đầy.

Tuy nhiên, Song Tử lại gặp nhiều chông gai trong chuyện tình cảm. Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc thì nhất định sẽ nhận được hồi đáp.

Tử vi của 5 cung hoàng đạo có nhiều biến chuyển nhất ngày 28/3/2023: Cự Giải tài lộc khả quan, Bạch Dương tình cảm ngập tràn - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của Song Tử hôm nay hơi lặng sóng. Ảnh minh họa: Internet

 Cung Cự Giải (22/6 - 22/7)

Hôm nay là một ngày may mắn cả về 'tình, tiền, tài' dành cho cung Cự Giải. Vận trình sự nghiệp của Cự Giải hôm nay diễn ra rất thuận lợi, hanh thông. Sự thông minh, nhạy bén và khả năng thích ứng nhanh giúp Cự Giải linh hoạt giải quyết công việc một cách trơn tru.

Tài lộc của Cự Giải là niềm mơ ước của rất nhiều người. Chòm sao này không ngừng gia tăng các nguồn thu nhập.

Vận trình tình cảm của Cự Giải cũng được hài hòa. Người có đôi có cặp thì đang trải qua khoảng thời gian lãng mạn bên nhau. Còn người chưa có đôi thì cũng sẽ sớm gặp được ‘nửa kia’ của mình.

Tử vi của 5 cung hoàng đạo có nhiều biến chuyển nhất ngày 28/3/2023: Cự Giải tài lộc khả quan, Bạch Dương tình cảm ngập tràn - Ảnh 4
Hôm nay là một ngày may mắn cả về 'tình, tiền, tài' dành cho cung Cự Giải. Ảnh minh họa: Internet

 Sư Tử (23/7 - 22/8)

Vận trình sự nghiệp, công việc của Sư Tử tương đối vất vả. Sư Tử dường như đang đánh mất sự tự tin cũng như sự tập trung trong công việc hôm nay.

Vận trình tài lộc có chút lao dốc. Tuy có nguồn thu nhập ổn định nhưng Sư Tử lại rất lơ là với công việc, gây ra chút rắc rối về vấn đề tiền tài.

Vận trình tình cảm của Sư Tử cũng có chút lận đận ‘theo tình tình chạy, trốn tình tình theo’.

Tử vi của 5 cung hoàng đạo có nhiều biến chuyển nhất ngày 28/3/2023: Cự Giải tài lộc khả quan, Bạch Dương tình cảm ngập tràn - Ảnh 5
Vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình cảm của Sư Tử hôm nay không mấy khả quan. Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 12h thứ ba (ngày 28/03), các con giáp sau được THẦN TÀI CHIẾU CỐ, vận may bất ngờ ập đến, CÔNG DANH SỰ NGHIỆP lên như diều gặp gió, mọi đường đều suôn sẻ, hanh thông

Đúng 12h thứ ba (ngày 28/03), các con giáp sau được THẦN TÀI CHIẾU CỐ, vận may bất ngờ ập đến, CÔNG DANH SỰ NGHIỆP lên như diều gặp gió, mọi đường đều suôn sẻ, hanh thông

Được cát khí hậu thuẫn, 3 con giáp này sẽ may mắn vào 12h ngày mai 28/03. Thần Tài ban nhiều lộc lá, cứ thế thu về nhiều của cải, vàng bạc, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, không lo thiếu thốn.

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