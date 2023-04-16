Tử vi con giáp ngày mới 17/4/2023: 3 con giáp dễ gặp tai nạn, khó khăn, trắc trở, hạn chế đến những nơi đông người "có kiêng có lành"

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 23:24

Tử vi con giáp tháng 4 dự báo, những con giáp này gặp hung tin, cần cẩn thận di chuyển, lời ăn tiếng nói để tránh những tai vạ không đáng có.

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân nên chú ý trong công việc, không để kẻ xấu lợi dụng công sức của bạn.

Công việc: Công việc cố gắng hoàn thành thử thách, khó khăn luôn tìm cách vượt qua không phàn nàn bất kì việc gì.

Tình duyên: Tình cảm của cả hai luôn được hâm nóng mỗi khi người ấy rảnh, cuối ngày có buổi hẹn hò lãng mạn.

Tài lộc: Vay khoản tiền lớn tại ngân hàng.

Sức khỏe: Bổ sung thêm các thực phẩm chức năng như vitamin D, vitamin E…

Tử vi con giáp ngày mới 17/4/2023: 3 con giáp dễ gặp tai nạn, khó khăn, trắc trở, hạn chế đến những nơi đông người 'có kiêng có lành' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp nhận định từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, vận trình tuần mới của tuổi Thìn khá kém sắc. Sẽ có không ít khó khăn và thử thách cần phải vượt qua, cũng là cơ hội để bản mệnh chứng minh bản lĩnh, do đó nên chấn chỉnh lại tinh thần trước khi quá muộn.

Con giáp này cũng được khuyên phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại lúc nào không hay. Con người có lúc thăng cũng có lúc trầm, bản mệnh chớ nên tùy tiện tin người mà cuối cùng lại rước họa vào thân. Càng những lời đường mật thì càng cần đặt nghi vấn đề tính xác thực.

Tuổi Thìn cũng nên chú ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tài chính kẻo họa phá tài có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn trong tuần có thể vướng phải rủi ro khi đối thủ cạnh tranh tìm mọi cách để kèn cựa, thậm chí sẵn sàng chơi xấu để giành lợi thế từ bản mệnh.

Vận trình tình cảm đối mặt với nhiều nỗi buồn phiền, những nguy cơ rạn nứt ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của con giáp này và đối phương thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau nên dễ gặp phải hiểu lầm, hoài nghi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin dành cho nhau.

Tử vi con giáp ngày mới 17/4/2023: 3 con giáp dễ gặp tai nạn, khó khăn, trắc trở, hạn chế đến những nơi đông người 'có kiêng có lành' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi vui hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đang loay hoay với công việc hay tiếp tục học tập. 

Công việc: Người tuổi Hợi hoàn thành công việc tốt, tuy nhiên đang phân vân giữa việc học tiếp hay nên bắt đầu đi làm. 

Tình duyên: Tình cảm chưa có nhiều khởi sắc, thường có những suy nghĩ tiêu cực. 

Tài lộc: Tiền bạc tốn kém cho đầu tư học tập và học phí đắt đỏ. 

Sức khỏe: Suy nghĩ nhiều, đầu óc thường hay đau vào buổi đêm muộn. 

Tử vi con giáp ngày mới 17/4/2023: 3 con giáp dễ gặp tai nạn, khó khăn, trắc trở, hạn chế đến những nơi đông người 'có kiêng có lành' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'