Tử vi hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân nên chú ý trong công việc, không để kẻ xấu lợi dụng công sức của bạn.

Tình duyên: Tình cảm của cả hai luôn được hâm nóng mỗi khi người ấy rảnh, cuối ngày có buổi hẹn hò lãng mạn.

Công việc: Công việc cố gắng hoàn thành thử thách, khó khăn luôn tìm cách vượt qua không phàn nàn bất kì việc gì.

Tài lộc: Vay khoản tiền lớn tại ngân hàng.

Sức khỏe: Bổ sung thêm các thực phẩm chức năng như vitamin D, vitamin E…

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp nhận định từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, vận trình tuần mới của tuổi Thìn khá kém sắc. Sẽ có không ít khó khăn và thử thách cần phải vượt qua, cũng là cơ hội để bản mệnh chứng minh bản lĩnh, do đó nên chấn chỉnh lại tinh thần trước khi quá muộn.

Con giáp này cũng được khuyên phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại lúc nào không hay. Con người có lúc thăng cũng có lúc trầm, bản mệnh chớ nên tùy tiện tin người mà cuối cùng lại rước họa vào thân. Càng những lời đường mật thì càng cần đặt nghi vấn đề tính xác thực.

Tuổi Thìn cũng nên chú ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tài chính kẻo họa phá tài có thể ập tới bất cứ lúc nào. Chuyện làm ăn trong tuần có thể vướng phải rủi ro khi đối thủ cạnh tranh tìm mọi cách để kèn cựa, thậm chí sẵn sàng chơi xấu để giành lợi thế từ bản mệnh.

Vận trình tình cảm đối mặt với nhiều nỗi buồn phiền, những nguy cơ rạn nứt ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ của con giáp này và đối phương thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau nên dễ gặp phải hiểu lầm, hoài nghi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin dành cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đang loay hoay với công việc hay tiếp tục học tập.

Công việc: Người tuổi Hợi hoàn thành công việc tốt, tuy nhiên đang phân vân giữa việc học tiếp hay nên bắt đầu đi làm.

Tình duyên: Tình cảm chưa có nhiều khởi sắc, thường có những suy nghĩ tiêu cực.

Tài lộc: Tiền bạc tốn kém cho đầu tư học tập và học phí đắt đỏ.

Sức khỏe: Suy nghĩ nhiều, đầu óc thường hay đau vào buổi đêm muộn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm