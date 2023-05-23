Tử vi con giáp ngày mai, thứ Tư 24/5/2023: 3 con giáp có căn phú quý, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đụng đâu trúng đó

Đúng 17h chiều mai, 3 con giáp sau vận trình lên cao như diều gặp gió, nhanh chóng mua nhà, tậu xe.
- Đúng 6h30 chiều mai, thứ Tư ngày 24/5/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nhận tiền tỷ cuối ngày, sống không cần lo nghỉ
- Tử vi 12 con giáp thứ Tư, 24/5/2023: Thân sớm gặp ý trung nhân, Ngọ được Tam Hội phù trợ, Mão coi chừng mất việc
Tuổi Tuất
Tuổi Tuất gặp Thiên Quan chiếu vận cẩn thận kẻo có người đứng sau âm thầm hãm hại trong công việc. Đi làm tốt nhất không nên thân với ai quá mức, cuối tuần rồi về nhà cắt hết liên lạc với công việc, để thời gian đó nghỉ ngơi là tốt nhất.
May mắn là có Tam Hợp trợ lực nên bên cạnh bản mệnh vẫn còn nhiều người ủng hộ. Nếu bạn và người ấy ở xa nhau, hôm nay cả hai sẽ có dịp được gặp lại. Bạn có những chuyến đi xa thú vị và gặp được những người rất đáng yêu.
Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên con giáp này cũng may mắn đường tiền bạc. Đây cũng là ngày thuận lợi để khởi động các dự án quan trọng, khai trương, đi làm ăn xa để tăng thêm thu nhập.
Giờ tốt: 17h đến 19h
Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão
Tuổi Tý
Những người tuổi Tý thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi là một trong những lựa chọn tốt nhất.
Tháng 5, người tuổi Tý có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càn vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vì thế, những người đang còn độc thân càng nên sớm tìm đối tượng phù hợp để kết hơn, tích lũy tài lộc. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này, và vận may của bạn sẽ tăng vọt, các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi có điềm báo được quý nhân giúp đỡ, có người chỉ đường dẫn lối trong công việc nên tránh được cạm bẫy, đạt thành tích tốt đẹp. Nhưng dù có đang đạt được lợi thế lớn lao, bạn cũng chớ nên sinh tự mãn, hãy luôn khiêm tốn để ngày càng hoàn thiện và phát triển xa hơn nữa.
Tận dụng cát khí, tuổi này có thể nhanh chóng tiến hành việc thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó bạn còn được tặng, thưởng hoặc may mắn trúng được quà hay tiền nữa cơ, quả là một ngày may mắn với con giáp này.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.