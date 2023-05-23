Tử vi con giáp ngày mai, thứ Tư 24/5/2023: 3 con giáp có căn phú quý, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đụng đâu trúng đó

Tuổi Tuất gặp Thiên Quan chiếu vận cẩn thận kẻo có người đứng sau âm thầm hãm hại trong công việc. Đi làm tốt nhất không nên thân với ai quá mức, cuối tuần rồi về nhà cắt hết liên lạc với công việc, để thời gian đó nghỉ ngơi là tốt nhất.

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên con giáp này cũng may mắn đường tiền bạc. Đây cũng là ngày thuận lợi để khởi động các dự án quan trọng, khai trương, đi làm ăn xa để tăng thêm thu nhập.

May mắn là có Tam Hợp trợ lực nên bên cạnh bản mệnh vẫn còn nhiều người ủng hộ. Nếu bạn và người ấy ở xa nhau, hôm nay cả hai sẽ có dịp được gặp lại. Bạn có những chuyến đi xa thú vị và gặp được những người rất đáng yêu.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý thường rất được lòng mọi người nhờ tính khiêm tốn, cẩn trọng, đặc biệt là trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nên thường được bạn bè, đối tác tin cậy, coi là một trong những lựa chọn tốt nhất.

Tháng 5, người tuổi Tý có số đào hoa nở rộ, tài lộc ngày càn vượng, nhiều cơ hội thăng tiến lên chức quản lý. Vì thế, những người đang còn độc thân càng nên sớm tìm đối tượng phù hợp để kết hơn, tích lũy tài lộc. Vượng vận quý nhân, hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong tháng này, và vận may của bạn sẽ tăng vọt, các sự kiện may mắn liên tục tìm tới, tương lai tươi sáng, của cải dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có điềm báo được quý nhân giúp đỡ, có người chỉ đường dẫn lối trong công việc nên tránh được cạm bẫy, đạt thành tích tốt đẹp. Nhưng dù có đang đạt được lợi thế lớn lao, bạn cũng chớ nên sinh tự mãn, hãy luôn khiêm tốn để ngày càng hoàn thiện và phát triển xa hơn nữa.

Tận dụng cát khí, tuổi này có thể nhanh chóng tiến hành việc thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó bạn còn được tặng, thưởng hoặc may mắn trúng được quà hay tiền nữa cơ, quả là một ngày may mắn với con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.