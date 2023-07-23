Tử vi con giáp ngày mai, thứ Hai (24/7/2023): Tỵ ổn định về tài lộc, Ngọ thăng tiến trong công việc, Dậu tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 23/07/2023 23:47

Dự đoán tử vi ngày mới: 3 con giáp sau có bước chuyển mình đầy biến động nhất.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 24/7/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Tỵ có những bước tiến đáng kể. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên được thưởng nóng. Người làm kinh tế nhận được tiền từ các khoản đầu tư trước đó.

Con giáp này còn có một ngày tràn đầy niềm vui. Người độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng, thậm chí, bản mệnh còn có thiện cảm với đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn trò chuyện, kéo gần khoảng cách với người đó.

Với người đã lập gia đình, bản mệnh và người ấy có thể tạo thêm những kỉ niệm đáng nhớ. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai người luôn luôn khăng khít, đó là điều khiến mọi người xung quanh đều vô cùng ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Hai (24/7/2023): Tỵ ổn định về tài lộc, Ngọ thăng tiến trong công việc, Dậu tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi vui hôm nay ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tự tin trong vận trình công danh.        

Công Việc: Người tuổi Ngọ hôm nay tự tin sẽ giúp bạn nâng cao uy tín và đánh giá trong mắt đồng nghiệp.

Tình Cảm: Trong tình cảm, bạn đừng ngại thể hiện tình cảm chân thành đến người bạn đời .

Tài Lộc: Về tài chính, hãy kiểm soát việc chi tiêu và tìm cách tiết kiệm để đảm bảo ổn định tài chính trong tương lai.

Sức Khoẻ: Dành thời gian để thư giãn và giải tỏa căng thẳng, đừng áp lực bản thân làm việc liên tục.

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Hai (24/7/2023): Tỵ ổn định về tài lộc, Ngọ thăng tiến trong công việc, Dậu tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội để thể hiện đầy đủ tiềm năng và bản lĩnh trong sự nghiệp vào tháng 8 này. Hãy tự tin và sáng tạo, bạn sẽ có được điều bạn vẫn hoài mong ngóng.

Mặt tài chính của bạn cũng sẽ có bước tiến rõ rệt, nhất là đối với những ai có ý thức cao trong việc tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập mới suốt nửa năm qua. Nhờ lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng, bạn đưa ra được những sự lựa chọn khôn ngoan.

Vận trình tình cảm của bản mệnh và một nửa của mình được cải thiện rõ rệt. Cho dù bản thân không quá kỳ vọng nhưng bạn lại có được những thứ mà nhiều người khác mơ ước.

Con giáp may mắn trong ngày mới này hãy trân trọng tình cảm của đối phương nhé, bởi không phải ai cũng sẵn sàng chăm sóc bạn lúc ốm, mua cho bạn những món ăn ngon, thậm chí là đưa tiền cho bạn tiêu xài… như người ấy đâu.

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Hai (24/7/2023): Tỵ ổn định về tài lộc, Ngọ thăng tiến trong công việc, Dậu tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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