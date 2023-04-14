Tử vi con giáp ngày mai, thứ Bảy 15/4/2023: 3 con giáp có số hoàng kim, Thần Tài phát lộc, Phật Bà độ mệnh, tình cảm thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 15:58

Tử vi tháng 4 cho thấy 3 tuổi này tình tài như ý, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mùi 

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Dù đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay là làm công ăn lương thì bản mệnh vẫn có một ngày làm việc lý tưởng. Cấp trên tin tưởng giao cho tuổi Mùi một vài trọng trách mới, đủ để con giáp này phát huy năng lực bản thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp nhiều phiền não. Trong mối quan hệ gia đình, con giáp này và nửa kia vô tình nảy sinh những bất đồng trong lý tưởng sống song lại không tìm được cách để dung hoà. Tình cảm theo đó cứ thế rạn nứt trước mắt của hai người.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng. Đầu óc kinh doanh và khả năng quản lý tài chính thông minh giúp bản mệnh hạn chế được những khoản phát sinh bất ngờ.

Tuổi Ất Mùi: Nên học cách lắng nghe của những người xung quanh.

Tuổi Kỷ Mùi: Hành xử xốc nổi, không thể kiên trì.

Màu sắc vượng vận: Xám

Quý nhân: Tuổi Hợi

Con số may mắn: 5, 9

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Bảy 15/4/2023: 3 con giáp có số hoàng kim, Thần Tài phát lộc, Phật Bà độ mệnh, tình cảm thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 15/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi từ bỏ những người không thuộc về bạn, đừng để người khác tiêu khiển. 

Công việc: Người tuổi Hợi công việc duy trì tốt, thường được cân nhắc đi công tác xa. 

Tình duyên: Tình cảm bị người khác lừa dối, hãy học cách buông bỏ những ai không xứng đáng. 

Tài lộc: Tiền tài ổn định, tiền lương dư dả chi chi tiêu, sinh hoạt của bản thân. 

Sức khỏe: Tiếp cận nhiều phương pháp tập luyện hay giúp cơ thể dẻo dai hơn. 

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Bảy 15/4/2023: 3 con giáp có số hoàng kim, Thần Tài phát lộc, Phật Bà độ mệnh, tình cảm thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


Tuổi Dậu 

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Người tuổi này hòa thuận với đồng nghiệp xung quanh và được nhiều giúp đỡ. Theo đó, việc có được tình bạn nơi công sở “như cá gặp nước”.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Con giáp này biết cách tăng thu nhập, giảm chi tiêu và không mua bất cứ thứ gì không cần thiết. Điều này giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền bạc cho bản thân. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Tam Hợp cục giúp tình cảm gia đình của bạn trở nên hài hòa, ấm áp. Bạn luôn cảm nhận được tình cảm yêu thương mà đối phương dành cho mình. 

Tử vi con giáp ngày mai, thứ Bảy 15/4/2023: 3 con giáp có số hoàng kim, Thần Tài phát lộc, Phật Bà độ mệnh, tình cảm thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều mai 15/4/2023: Thần Tài gọi tên 3 tuổi mang số mệnh 'hút Tài', làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi

Đúng 17h chiều mai 15/4/2023: Thần Tài gọi tên 3 tuổi mang số mệnh 'hút Tài', làm ăn phát đạt, cuối tháng tậu nhà sắm xe, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi

Tử vi tháng 4 cho biết những con giáp này nhận được nhiều lộc may, phát tài phát lộc, được cơ hội làm ăn mới giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp #tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'