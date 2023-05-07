Tử vi con giáp ngày mai, Chủ nhật 07/05/2023: Tý sự nghiệp rộng mở, Sửu có vận kim tiền, Tuất hung cát đan xen

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ nhật ngày 7/5/2023 hôm nay, tuổi Tý may mắn đường công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở, vận trình ngày càng sáng rõ hơn bao giờ hết. Quý nhân trao cho con giáp này cơ hội để thăng tiến bằng chính sức lực của mình.

Vận trình tình cảm trong ngày này cũng được cải thiện đáng kể, điều quan trọng là do con giáp này có sự tinh tế và biết lắng nghe, động viên nửa kia của mình khi họ phải đối mặt với khó khăn. Chính vì vậy cả hai đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Không chỉ công việc, tài lộc của tuổi Tý cũng đang rất khá. Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng thì may mắn về tiền bạc cũng đến với bản mệnh. Việc kinh doanh thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập lớn, con giáp này có thể tập trung đầu tư vào những hạng mục kinh doanh nhỏ để thử nghiệm trước khi làm lớn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có Thiên Tài nhập cục nên việc đầu tư hiệu quả mang lại cho con giáp này khá nhiều nguồn thu rủng rỉnh. Con giáp này có duyên làm ăn buôn bán trong ngày thứ hai này, lợi nhuận nhờ thế mà tăng lên gấp bội.

Với người làm công ăn lương, công việc ở thời điểm này cũng khá hanh thông. Ngày này bạn giải quyết được một số vấn đề tồn tại gần đây và khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sự quyết đoán đã giúp bạn đi đúng đường.

Cũng trong hôm nay, có thể chuyện tình cảm của con giáp này xảy ra vài vấn đề nho nhỏ, tuy cũng không quá nghiêm trọng. Suy cho cùng thì ai cũng có cá tính riêng, tranh cãi bất đồng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cả hai đều cố gắng dung hòa với nhau.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tháng mới nói rằng, chịu tác động của Xung Thái Tuế, thêm Âm Sát hung tinh đe dọa, sự nghiệp của bản mệnh ảm đạm vô cùng. Con giáp này dù có rất nhiều cố gắng nhưng cũng khó tìm được cơ hội để khẳng định mình. Không phải do bạn không có năng lực, chủ yếu tiểu nhân vận sẽ ngăn cản những bước phát triển của bản mệnh. Cạnh tranh, thị phi cũng khá lớn, nếu không đủ sáng suốt thì sẽ gặp nhiều bất lợi.

Tài vận trong tháng không được tốt do có hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh. Người làm công ăn lương vẫn chưa thể chạm tay tới mục tiêu được thăng chức tăng lương. Thời điểm này chưa thích hợp để đầu tư, con đường kiếm tiền bị nhiều yếu tố ngăn trở, tài lộc cũng dễ hao hụt, chớ nên vội vàng kẻo lợi bất cập hại.

Con giáp này còn đang phải chịu nhiều áp trong công việc và chuyện tiền bạc nên chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Mối quan hệ lứa đôi vì thế ngày càng lạnh nhạt và xa cách, xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Người độc thân cũng chẳng mấy để tâm tới việc tìm người tâm đầu ý hợp, cứ để mặc mọi thứ, tình hình không có nhiều thay đổi.

Sức khỏe của người tuổi Tuất xuất hiện tình trạng hư nhược, yếu ớt do Nguyệt Lệnh lâm Mộ gây ra. Những người đang có sự nghiệp chông chênh lúc này có vẻ đang suy nghĩ quá nhiều, căng thẳng vì công việc nên nhiều đêm mất ngủ, ăn uống không ngon miệng. Bên cạnh đó cũng cần chú ý giữ an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông và làm việc chân tay, máy móc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!