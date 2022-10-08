Tử vi Chủ nhật ngày 9/10/2022 của 12 con giáp: Sửu - Dần phát tài phát lộc; Thìn - Tị gặp nhiều trở ngại, tài chính đáng báo động

Tiếp nối tử vi Chủ nhật ngày 9/10/2022 của 12 con giáp, tuổi Tý gặp Thương Quan nên tinh thần làm việc sa sút, thiếu động lực để thực hiện ngay cả những nhiệm vụ thường ngày. Điều này khiến các kế hoạch khó hoàn thành đúng hạn, công việc ngày càng tồn đọng nhiều hơn, dự án cần giải quyết chất thành đống.

Cát tinh Thực Thần nâng đỡ, đây là thời điểm tình hình tài chính của tuổi Sửu khởi sắc trở lại, nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn sẽ nhận được những cơ hội làm ăn rất có lợi. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng, bạn cũng tìm thêm nhiều mối hợp tác lâu dài và đáng tin cậy.

Ngày này không có tài tinh chiếu mệnh, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính do đó con giáp này nên tập trung vào công việc của mình trước khi làm thêm những việc khác xung quanh. Nên nhớ thà làm một việc mà tốt còn hơn là ôm đồm quá nhiều cuối cùng kết quả lại chẳng ra sao. Thủy sinh xuất cho Mộc báo hiệu chuyện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân muốn có được hạnh phúc thì cần nhiều dũng khí hơn để bày tỏ tình cảm với người mình thích. Đôi khi bạn cũng có cơ hội nhưng do sự rụt rè và nhút nhát nên lại bỏ lỡ.

Với người làm công việc cố định, sự nghiệp của con giáp này có chiều hướng đi lên, bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Bạn sẽ tỏa sáng bởi chính năng lực của mình và khẳng định được khả năng bản thân trên con đường phía trước. Về mặt tình cảm, có vẻ như bạn không nhất thiết phải làm gì đó để thúc đẩy mối quan hệ này tiến triển. Hãy cứ để mọi thứ phát triển thật tự nhiên, đừng cố gượng ép làm gì. Đôi khi chẳng làm gì cả lại mang lại hiệu quả không ngờ.

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi hôm nay, tuổi Dần được Thiên Tài nâng đỡ nên có cơ hội phát tài phát lộc nhờ buôn bán kinh doanh tốt. Bạn là người thông minh, nhạy bén, lại ham học hỏi nên có thể phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình, từ đó mang về không ít tiền bạc.

Không những tài lộc vượng phát mà ngay cả đường công danh của con giáp này cũng có những tín hiệu đáng mừng. Bạn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hi sinh một số lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc đúng thời gian. Với những biểu hiện đó, không có gì lạ khi bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng và thăng tiến trong công việc. Do Mộc khí vượng nên sức khỏe của tuổi Dần không được tốt. Bạn mải mê với công việc nên xao nhãng bản thân, ăn uống thất thường, sinh hoạt không điều độ dẫn tới dễ gặp vấn đề về đường tiêu hóa như đau đại tràng, đau dạ dày…

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, Hợi Mão Bán Hợp mở ra cho tuổi Mão những mối nhân duyên bất ngờ cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Bạn có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi với những đối tác, khách hàng tiềm năng, quá trình diễn ra hết sức suôn sẻ hứa hẹn đem về khoản lợi nhuận không nhỏ cho doanh nghiệp. Tất nhiên bản thân bạn cũng được hưởng lợi không ít.

Ở phương diện tình cảm cá nhân, bạn cũng ngày càng trở nên thu hút hơn nhờ vẻ ngoài tự tin của mình. Đặc biệt là người độc thân có thể khiến ai đó “thầm thương trộm nhớ” mà không hề hay biết. Đó có thể là mối quan hệ xuất phát từ công việc, nhưng cũng có thể là bạn bè. Cát khí lan tràn dự báo đường tài lộc của tuổi Mão cũng đang trên đà hanh thông, phát triển. Bạn có lộc làm ăn nên người nào kinh doanh buôn bán thì tài lộc dồi dào, hàng hóa bán chạy, đắt như tôm tươi lại được người tiêu dùng rất tin cậy và ủng hộ nữa.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong ngày Thương Quan nhập cục có thể gặp trở ngại trong công việc. Bạn được khuyên nên thận trọng với những suy nghĩ và hành động của mình. Dường như cách tư duy tiêu cực đang làm hại bạn và có thể sẽ phải lĩnh hậu quả đáng tiếc vào ngày chủ nhật này.

Hôm nay cũng không phải là ngày may mắn về tài lộc với Thìn. Việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng và nhanh chóng, bạn nên cẩn thận với cách tiêu xài hiện tại. Hãy cân nhắc khả năng chi trả của mình trước khi vung tiền mua món đồ xa xỉ nào đó chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời rồi sau đó mang thân nợ nần. Ngày Thủy – Thổ xung khắc, con giáp này có thể sẽ gặp phải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Giữa hai người có một rào cản lớn là vì cái tôi cá nhân quá lớn, không còn sự chia sẻ và cảm thông như trước nên tình yêu dần phai nhạt là điều tất yếu.

Tuổi Tị

Tình hình tài chính cũng đang có dấu hiệu báo động khi con giáp này chi tiêu quá mức cho phép. Bạn nên kiểm soát chi tiêu bằng việc thay đổi thói quen mua sắm tùy tiện của mình, nếu không muốn cháy túi bất cứ lúc nào không hay. Thay vào đó hãy tìm kiếm các kênh đầu tư phù hợp để tăng thêm thu nhập.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm khởi sắc, nhân duyên vượng, rất tốt cho người độc thân tìm kiếm được một nửa cho mình vì được nhiều người yêu mến, tìm hiểu. Những cuộc gặp gỡ tình cờ mở ra duyên phận bất ngờ cho con giáp này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên nhập mệnh, đây sẽ là một ngày đòi hỏi tuổi Ngọ phải đưa ra những quyết định quan trọng và dứt khoát. Trong công việc, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu và thu thập đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định kẻo hậu quả sau đó sẽ rất khó lường. Dù khối lượng công việc trong ngày khá nhiều nhưng bạn cũng không thể giải quyết hết trong cùng một lúc được, vì thế tuổi Ngọ đừng tự khiến bản thân căng thẳng hơn, làm nhiều hơn nhưng hiệu quả không cao mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.

Ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh có thể gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi không thường xuyên chia sẻ với nhau về những chuyện gặp phải trong cuộc sống, mạnh ai nấy lo nên khó lòng thông cảm được cho đối phương.

Tuổi Mùi

Dưới sự che chở của Chính Ấn, người tuổi Mùi phát huy được năng lực cá nhân và tạo được bước đột phá trong lĩnh vực mới, mọi người đánh giá rất cao về khả năng xoay sở của bạn. Cũng nhờ vào khả năng ứng biến linh hoạt và thích nghi nhanh của mình nên con giáp này không gặp phải nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, ngũ hành tương xung khiến chuyện tình cảm của bạn bị ảnh hưởng tiêu cực. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên phai nhạt, thờ ơ khi hai người không quan tâm nhiều tới cảm xúc của đối phương, thiếu sự sẻ chia và tương tác, chỉ mải mê với những công việc và thế giới riêng. Hai người thiếu đi sự gắn kết và yêu thương cần thiết. Nếu có việc quan trọng, bạn có thể chọn xuất hành hướng này để giúp mọi việc suôn sẻ, tỷ lệ thành công cao hơn. Trong khi đó Tài thần (hướng thần tài) ở phương Tây Nam, đây là hướng thích hợp cho các hoạt động cầu tài cầu lộc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp Hại Thái Tuế nên áp lực đặt lên vai bạn ngày càng cao. Trong công việc, đây là lúc bạn nên nghiêm túc xem xét các kế hoạch của mình và đánh giá mức độ khả thi tới đâu. Đừng mãi mù quáng chạy theo những điều không phù hợp với thực tế kẻo tốn công tốn sức mà chẳng được gì.

Trong ngày, những giao dịch tài chính đòi hỏi tuổi này phải chuẩn bị thật kĩ cũng như thật kiên nhẫn. Nếu bạn hành động hấp tấp thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Khi đó mất tiền mất của là điều khó tránh, cảm giác dằn vặt và tự trách khiến bạn suy nghĩ rất tiêu cực. Về mặt tình cảm, Kim sinh xuất cho Thủy gây ra một vài rắc rối trong chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn và người ấy bất đồng ý kiến trong chuyện định hướng tương lai, ai cũng muốn người kia làm theo ý mình mà không có sự trao đổi và chia sẻ với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hung tinh Kiếp Tài tác động, tuổi Dậu cần phải cẩn trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc bởi hôm nay bạn dễ bị hao tài tốn của vì sự chủ quan của mình. Nếu không cẩn thận tìm hiểu kĩ thông tin sẽ dễ mắc sai lầm đấy. Đừng nghĩ rằng cứ đầu tư là sẽ sinh lời sinh lãi, không phải lĩnh vực nào cũng phù hợp với bạn.

Chẳng những vậy, vận trình công việc cũng có phần không được suôn sẻ cho lắm. Hung vận khá lớn, người tuổi Dậu có muốn xoay sở cũng lực bất tòng tâm. Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối điều khiển, bản mệnh nơi ngoài sáng khó bề mà né tránh, liên tiếp gặp bất lợi. Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm bình bình, không có quá nhiều biến động nhưng cũng không có sự chuyển biến nào rõ rệt. Tình yêu đến từ hai phía, một người cố gắng thay đổi thôi là chưa đủ, đừng để cho người ấy cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ của hai người chỉ vì sự kiểm soát của bạn.

Tuổi Tuất

Thương Quan nhập mệnh, hôm nay được coi là một ngày nhiều biến động xảy ra với tuổi Tuất. Công việc gặp phải những khó khăn nhất định. Sự ganh ghét, đố kị muốn làm hại bạn khiến bạn phải đối mặt với không ít thị phi, rắc rối không đáng có. Quả thực là một ngày đầy sóng gió của bạn.

Công việc không như ý khiến bạn sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi và căng thẳng. Hãy dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Như vậy mới có thể tỉnh táo đưa ra những quyết định sáng suốt và có năng lượng để tiếp tục làm việc. Chuyện tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc cũng khó được suôn sẻ. Bạn được khuyên nên kiểm soát lời nói để tránh làm tổn thương đến người yêu của mình. Sự nóng giận sẽ khiến bạn không còn làm chủ được bản thân.

Tuổi Hợi

Lục Hợp cục che chở cho vận trình ngày mới của người tuổi Hợi, đường công danh rất hanh thông, nhất là những người đang theo đuổi sự nghiệp và đặt ra mục tiêu muốn thăng quan tiến chức. Bạn luôn chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm, biết đứng lên sau khi vấp ngã và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, đây là lúc những phẩm chất tuyệt vời này của bạn được phát huy.

Chuyện tình cảm cũng vô cùng thuận lợi, các cặp đôi nếu tình cảm đã chín muồi thì có thể tính chuyện trăm năm, về chung một mái nhà. Người độc thân hãy giảm bớt những tiêu chuẩn của mình xuống và lắng nghe tiếng gọi của con tim nhé để sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Vận trình tài lộc cũng tăng tiến khá nhanh. Quý nhân che chở, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc về tay một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, bạn cần học cách quản lý tài chính để bảo vệ thành quả của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm