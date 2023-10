Tử vi Chủ nhật ngày 7/5/2023 của 12 con giáp: Mùi - Hợi tiền bạc đầy tay, tin vui tới tấp; Thìn - Thân hung vận khá lớn, đụng độ tiểu nhân

Xem tử vi Chủ nhật ngày 7/5/2023 , hung tinh Thiên Quan xuất hiện sẽ không có lợi cho đường công danh của người tuổi Tý. Bản mệnh có thể sẽ bị người nào đó gây khó dễ, nhưng đừng nổi nóng hay to tiếng vì có thể bạn sẽ gặp bất lợi. Ngày này bạn càng phải giữ lời ăn tiếng nói cũng như thận trọng trong cách hành xử của mình.

Tuổi Sửu

Chủ nhật ngày 7/5/2023 dự đoán, tuổi Sửu có Chính Tài tương trợ nên những người làm công chức, kinh doanh tự do sẽ may mắn. Hàng đi hàng về đều đều, tỷ lệ bị bùng hàng rất thấp. Người làm công ăn lương chỉ cần làm tốt việc của mình là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhờ Lục Hợp cục nâng đỡ nên đường tình cảm của Sửu cũng may mắn không kém. Với người độc thân có được những cách nhìn nhận về chuyện tình cảm chín chắn hơn. Sửu được khá nhiều người quý mến nhờ sống ôn hòa, dễ tính.

Đối với chuyện tiền bạc, do cục diện Thổ khắc Thủy nên nhiều khả năng bạn đang có chút lo lắng và cảm thấy thiếu thốn, cần phải có những tác động tốt mới có thể có được những cải thiện đáng kể.