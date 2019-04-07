Tử vi Chủ Nhật ngày 7/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ tài lộc ‘rơi trúng đầu’, tuổi Thân có quý nhân nâng đỡ

Tài chính trong ngày ở mức trung bình, chưa có khởi sắc.

Trong ngày mới, người tuổi Tý cẩn thận thị phi, tránh kẻ tiểu nhân. Họ có thể tranh thủ sơ hở của bạn, làm tình trạng càng khó kiểm soát hơn.

Ngày mới khá tốt đẹp, hanh thông với người tuổi Sửu. Thật may vì cuối cùng bạn cũng đã nhận ra sai lầm, thiếu sót của mình để cải thiện tình thế.

Tình duyên có chút khó khăn khi cả hai chưa hiểu ý nhau, dù vậy chỉ cần cố gắng bày tỏ, chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Đường tài lộc khá lý tưởng. Người làm công ăn lương được lương bổng. Cuối tuần bận rộn nhưng sẽ có thêm tiền bạc.

Người làm kinh doanh cần cẩn thận suy tính hơn.

Tuổi Dần

Trong ngày mới, người tuổi Dần nên chi tiêu chừng mực - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Dần nên chi tiêu chừng mực. Tài chính thời gian qua có phần hao tổn. Nếu còn chi tiêu không tính toán, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới kinh tế trong nhà.

Tình cảm vợ chồng sẽ có thể lục đục nhưng đừng quá bi quan. Đầu tiên là nên nhường nhịn nhau, sau đó bạn sẽ thấy rõ tình hình để điều chỉnh mọi việc.

Tuổi Mão

Trong ngày mới, người tuổi Mão nên cẩn thận trong chuyện tình cảm, tránh mâu thuẫn mà cho người thứ ba có cơ hội chen vào.

Về sự nghiệp, tuổi Mão có thể tìm được hướng đi mới trong công việc. Bạn nên kiên trì với ý tưởng mới này.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới, người tuổi Thìn có nhiều vận may. Bạn có tầm nhìn xa rộng, kinh doanh làm ăn sẽ càng tốt.

Nếu có hợp tác làm ăn thì sẽ rất có kết quả nếu bạn chọn cho mình đối tác làm ăn đáng tin cậy. Tin vui sẽ đến trong tương lai.

Thu nhập chính trong ngày không tệ, nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh thì nên suy tính kỹ hơn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nên hiểu tình yêu không thể cưỡng cầu, đừng vội vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ nên hiểu tình yêu không thể cưỡng cầu, đừng vội vàng. Vì chắc chắn chân tình sẽ được hồi đáp bằng chân tình.

Trong ngày mới, bạn sẽ có nhiều cơ hội tình duyên. Người độc thân có thể tìm được một nửa như ý. Vợ chồng sẽ ngày một hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Ngọ

Trong ngày mới, người tuổi Ngọ dễ có tài lộc đến bất ngờ. Người làm kinh doanh thì cơ hội tìm đến không ít, tiền bạc dồi dào.

Đường tình duyên có vẻ không được suôn sẻ. Nhưng đừng quá bi quan, tình cảm đều có lúc thăng trầm.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể nhận được tin vui tài lộc trong ngày mới. Bạn đừng bỏ qua cơ hội tốt này, dù sẽ cần chút kiên trì cố gắng hơn.

Bạn đừng quá ngây thơ, nếu không muốn bị người khác lừa dối.

Tuổi Thân

Ngày mới, người tuổi Thân có quý nhân giúp sức, chuyện khó khăn liền được giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Thân có quý nhân giúp sức, chuyện khó khăn liền được giải quyết ổn thỏa.

Người độc thân có cơ hội tìm hiểu người khác. Dù vậy, hãy từ tốn cho mình và đối phương thời gian. Vợ chồng đồng lòng gộp sức vượt qua mọi chuyện, tình cảm càng thêm bền chặt.

Tuổi Dậu

Điều cần thay đổi nhất ở người tuổi Dậu là bản tính cố chấp. Quan trọng là phải nhìn ra được tình hình, tự hoàn thiện bản thân và cải thiện mọi chuyện xung quanh.

Trong ngày, bạn nên cẩn thận thị phi có thể đến bất kì lúc nào. Trong lời ăn tiếng nói đều nên có sự cân nhắc.

Tuổi Tuất

Trong ngày, có nhiều chuyện bất ngờ sẽ đến với người tuổi Tuất. Nhưng đừng quá bất ngờ mà mất kiểm soát, bạn cần cứng rắn hơn. Đừng vì chút khó khăn trước mắt mà muốn bỏ cuộc.

Tài chính ổn định, bạn không thiếu thốn, nhưng nên có sự điều chỉnh chi tiêu, tiết kiệm.

Tuổi Hợi

Tình duyên của người tuổi Hợi tươi sáng, có thể tìm được người tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên của người tuổi Hợi tươi sáng, có thể tìm được người tâm đầu ý hợp. Mối duyên này có thể giúp bạn tìm được ý trung nhân trọn đời.

Trong ngày cuối tuần này, bạn nên dành thời gian cho gia đình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.