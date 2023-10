Tử vi Chủ nhật ngày 6/11/2022 của 12 con giáp: Thân - Dậu mở rộng quy mô làm ăn, Hợi - Tị sa sút, mọi việc khó như ý muốn

Sự nghiệp của Sửu đi xuống vì vướng phải Thương Quan. Trong công việc bạn cảm thấy mất kết nối với những người xung quanh. Buôn bán trì trệ, khách thưa thớt, cẩn thận trong khâu giao dịch xảy ra sai sót. Đôi lúc chỉ nên an phận thủ thường, ham làm ăn to là mất hết. Vận trình tài lộc kém may mắn vì lâm Tương Phá cục. Hôm nay không nên giao cửa hàng hay giao tiền cho người khác, nếu bận thì nên dời công việc đến ngày hôm sau hẵng làm. Có điềm trộm cắp vặt, cướp tiền hoặc mất tiền oan, Sửu nên cẩn thận hết sức.

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang tiến triển ngày một ổn định. Hai người biết thông cảm và bao dung cho nhau, không còn xét nét nhau những lỗi lầm nhỏ bé. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Mão

Chính Ấn chiếu mệnh tạo điều kiện thuận lợi cho những bạn sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến thì Mão chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do bạn còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực. Chuyện tiền bạc thì có tín hiệu tốt khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Bạn là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Cảnh báo Mão gần đây chuyện tình cảm hơi kém vì Mộc Thổ tương khắc. Bạn nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bạn cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Tuổi Thìn

Tử vi Chủ nhật ngày 6/11/2022 của 12 con giáp thấy, Hỏa sinh Thổ, người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến của nhiều người nhờ tính cách cởi mở, phóng khoáng của mình. Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người khác trong ngày hôm nay.

Bạn hãy mở lòng đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh và hãy cho một ai đó cơ hội. Có thể trước mắt, bạn chưa tìm thấy điểm chung giữa mình và đối phương, nhưng sau một quá trình trò chuyện, có thể bạn sẽ nhận ra đó là người mình luôn chờ đợi. Thương Quan giáng họa, tiếc rằng con đường sự nghiệp của bản mệnh lại chẳng yên bình. Con giáp này cần hạn chế mâu thuẫn với người có quyền cao chức trọng kẻo người chịu thiệt cũng chỉ có bạn mà thôi.

Tuổi Tị

Hôm nay công việc của tuổi Tị sa sút vì lâm Tỷ Kiên. Nếu bạn không hành động thận trọng thì có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra. Đi làm hay mua bán gì cũng đừng cứng đầu tranh luận với người khác, đừng tin người quá vội kẻo có ngày người ta lừa bạn mà không biết.

Đường tài lộc của tuổi Tị hôm nay không có sự tăng tiến, bạn vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương. Lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ, việc gì cũng phải tự bươn chải, xoay xở một mình rất vất vả. May mắn nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên Thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bạn không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia rồi.

Tuổi Ngọ

Tam Hội nâng bước, con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng hanh thông trong ngày hôm nay, Với tinh thần hăng hái, tích cực, bạn sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó và cố gắng hết sức mình để gặt hái thành công, từ đó được lãnh đạo đánh giá cao. Con giáp này hãy luôn nhớ rằng càng xông xáo bao nhiêu, bạn sẽ càng nhanh chóng gặt hái được thành công bấy nhiêu. Song như vậy không có nghĩa là bạn nên vội vàng, hấp tập. Dù làm việc gì đi nữa, bạn cũng đừng quên quan sát kĩ càng mọi mặt vấn đề.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Tuổi Mùi

Thương Quan lâm mệnh là nguyên nhân khiến Mùi đau đầu vì công việc hôm nay. Bạn vô cùng mệt mỏi vì những trục trặc trong chuyện làm ăn gần đây. Người làm ngành vận tải thì cẩn thận xe cộ, hỏng hóc thiết bị. Người làm công ăn lương thì nên coi chừng tiểu nhân, chớ tin người quá mức.

Tiền bạc cũng vậy, đôi lúc khó tránh khỏi đen đủi. Bản thân con giáp này mất tiền nhưng lại nghĩ mình đang làm chuyện tốt rồi cam chịu. Bạn cũng chưa biết cách quản lý chi tiêu, gần đây tiêu xài hơi hoang phí, hay tiêu tiền cho những khoản lặt vặt. Đường tình cảm chỉ ở mức bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Mùi sống thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh nhưng vẫn hay gặp những người vô duyên. Tuy nhiên thật may mắn là bạn vẫn có gia đình ở bên cạnh để trợ lực, họ không bao giờ quay lưng với bạn.

Tuổi Thân

Dưới sự thúc đẩy của Nhị Hợp, người tuổi Thân xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Nhờ những mối quan hệ này mà bạn luôn được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ mỗi lúc khó khăn, thậm chí được chỉ điểm cho những hướng đi đúng đắn.



Hôm nay cũng là ngày thích hợp để con giáp này mở rộng quy mô làm ăn của mình hoặc thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ suốt bao lâu nay. Bạn sẽ phải hơi vất vả một chút đấy, song bạn sẽ thu hoạch được nhiều điều đáng quý. Hỏa khắc Kim, con giáp này cần phải chú ý hơn đến mái ấm của mình. Dù bận rộn đến mấy, hãy luôn dành thời gian cho nửa kia, đừng khiến quan hệ vợ chồng ngày àng xa cách bởi thiếu sự trò chuyện và thấu hiểu.

Tuổi Dậu

Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi nhờ Lục Hợp chiếu cố. Trong quá trình làm việc, bạn rất coi trọng tình nghĩa nhưng vẫn lý trí khiến công việc ổn thỏa hơn trước. Trong ngày này bạn được phép nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho tuần mới.

Chính Tài trợ lực đem lại nguồn thu nhập khấm khá cho Dậu trong ngày. Ai nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo bạn không cản được, miễn bạn kiếm ra tiền thì mọi triết lý đều vô ích. Bạn biết cách xoay xở làm ăn hơn trước, tăng thu nhập chính cho mình, lương nhận đều đều. Bản mệnh may mắn trong chuyện tình cảm nhờ Thổ dưỡng Kim. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt, kết giao được với nhiều người. Khi gặp khó khăn thì nên tâm sự với bạn thân, họ sẽ là quý nhân của bạn trong ngày Chủ nhật này.

Tuổi Tuất

Hỏa sinh Thổ đem tới những tin mừng cho vận trình tình cảm của người tuổi Tuất. Bạn có thể gặp được người vừa ý trong ngày hôm nay. Đôi bên chỉ vừa mới trò chuyện mà đã thấu hiểu như quen biết từ lâu, nhờ đó mà quan hệ nhanh chóng trở nên gần gũi.



Với người đã lập gia đình, bạn rất có trách nhiệm với mái ấm của mình. Chính vì vậy, dù bận rộn đến mấy, bạn cũng luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên người thân. Trò chuyện thường xuyên giúp mọi người ngày càng gắn kết và thấu hiểu nhau. Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Nam và Tài Thần ở hướng Đông.

Tuổi Hợi

Hợi gặp Thiên Quan chiếu mệnh nên công việc hôm nay khó như ý muốn. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy chưa thể cáng đáng được mọi việc. Hôm nay hãy an phận, đừng tranh giành, đừng đụng chạm đến giấy tờ, pháp luật vì bạn sẽ gặp bất lợi.

Vận trình tài lộc lao đao, dễ lâm vào tình cảnh bế tắc. Mặc dù có tiền nhưng lại chẳng thể giữ nổi trong tay. Ngoài sự may mắn thì còn cần cả sự tỉnh táo nữa, nếu bạn không đủ nhạy bén thì rất dễ mất tiền oan. Thổ Thủy tương khắc khiến gia đình của bản mệnh gặp trục trặc, vợ chồng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Bạn yếu đuối trong chuyện tình cảm, bạn luôn cố gắng tạo dựng cho mình vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ để che giấu điều đó.



(*) thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm