Tử vi Chủ nhật ngày 5/3/2023: CHÍNH ẤN PHÙ TRỢ, 5 con giáp được quý nhân giúp đỡ, cuối tuần gặp nhiều niềm vui, tình tiền đều đỏ rực

Con giáp này có đường tiền bạc khá ổn định nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Tiền trong túi có dấu hiệu đi lên, đâm chồi nảy lộc, được nhiều người tương trợ. Bạn có thể tin tưởng vào khả năng của bản thân mình, một khi đã dám làm thì sẽ có tiền về túi, đừng sợ.

Đường sự nghiệp của Sửu có Chính Quan dẫn lối nên chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào hết. Những bạn đang muốn công danh xán lạn, xin việc thành công, học hành trôi chảy thì sẽ được như ý nguyện. Bạn cứ chăm chỉ trau dồi cho công việc, cấp trên sẽ không phụ bạn.

Đường tình cảm rộng mở, ngày này Sửu có cơ hội giao lưu với bạn bè và quan tâm đến người thân nhiều hơn. Cuối tuần bạn có thời gian rảnh để quan tâm đến việc học hành và ăn ngủ của con cái.

Tử vi tuổi Tị

Ngày mới mang lại năng lượng dồi dào cho bản mệnh, bạn cảm thấy rất khỏe mạnh trong ngày hôm nay để chuẩn bị cho tuần mới. Các bạn đang lao động chân tay thì khá lạc quan và vui tính trong công việc, có thể tranh thủ những mối quan hệ quen biết để tìm thêm việc cho mình.

Đường tiền bạc của bản mệnh may mắn gặp Thiên Tài nên cũng không phải lo lắng nhiều. Bạn gặp may cũng xuất phát từ việc được nhiều người giúp, ăn ở hiền lành nên được quý nhân nâng đỡ. Ngày này đừng theo lô đề cờ bạc nhé kẻo tiền đi không trở lại.

Bù lại vận tình cảm xán lạn nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Tị khá tự tin về bản thân, luôn tỏa ra năng lượng tích cực khiến người khác được vui lây. Nếu tham gia các trò chơi tương tác tập thể, bạn có cơ hội cao ở trong nhóm thắng cuộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Ngọ

Ngọ được Tam Hợp trợ lực nên làm ăn khá phát đạt, đắt hàng hơn mọi ngày. Người làm công ăn lương khá an nhàn, có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Dù làm việc gì bạn cũng đặt cái “tâm” lên hàng đầu nên hiếm khi bị người khác chỉ trích.

Con giáp này có Chính Tài độ mệnh lại được trời thương nên giữ được tiền, không bị hao tài trong hôm nay. Bạn đủ tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Bạn luôn tự mày mò cách làm ăn kiếm tiền, vốn sinh lời chứ không có tư tưởng trông chờ vào may mắn.

Tình duyên của Ngọ tiến triển khá nhanh nhờ Hỏa dưỡng Thổ. Bản mệnh không quên dành những lời yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc cho đối phương dù bận rộn. Ngọ là con giáp chu đáo, khá chu toàn trong những công việc của gia đình, chẳng ngần ngại giúp đỡ ai bao giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Thân

Thiên Ấn nhập mệnh đem lại sự uy quyền và tinh thần khảng khái, tự tin cho tuổi Thân. Bạn nhanh nhẹn, giải quyết công việc đâu vào đó, các kế hoạch phát triển đúng theo dự tính. Nhiều người sẽ tranh thủ ngày này để hoàn thành nốt việc cho khách hàng, bạn làm việc đặt uy tín lên hàng đầu.

Tiền tài có Tam Hội giúp đỡ, Thân không phải chật vật vì tiền. Lương của bạn đủ để cải thiện đời sống cá nhân, cải thiện cuộc sống gia đình. Con giáp này cũng chịu khó ngoại giao, làm quen để kiếm thêm tiền cho bản thân, không ngại nhún nhường để tương lai được tốt hơn.

Cục diện Thổ sinh Kim cho biết Thân sẽ đón nhận hạnh phúc đến nhà mình trong hôm nay. Gia đình bạn hoặc họ hàng sắp đón thêm thành viên mới hoặc đón người thân tới thăm. Chuyện đôi lứa khá mặn nồng, vợ chồng hiểu ý nhau không cần phải nói ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Dậu

Nhờ có Chính Ấn, bản mệnh không muốn chỉ chăm chăm vào công việc mà muốn giao thiệp, tương tác với mọi người nhiều hơn. Con giáp này khá hòa đồng, làm việc gì cũng uy tín, đúng tiến độ, mang phong thái của một người lãnh đạo giỏi.

Tài vận tiến triển nhờ Tam Hội chiếu cố. Dậu dễ tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy, việc tiền bạc dồi dào, lợi nhuận thu về vượt ngoài mong đợi. Hôm nay cũng hợp những ai muốn khai trương, gửi tiền hoặc mua vàng để dành.

Thổ Kim tương sinh là điềm báo tốt lành cho tình duyên của Dậu. Nam nữ tuổi này khá duyên dáng, vui tính nên được nhiều người chú ý. Con giáp tốt tính này hay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tính thương người ăn trong máu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.