Tử vi Chủ Nhật ngày 5/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão có tin vui tiền bạc, tuổi Thìn sự nghiệp khởi sắc

Trong ngày, tuổi Tý cũng nên cẩn thận tiểu nhân. Cách giải quyết tốt nhất là tránh xa họ, giữ khoảng cách nhất định.

Trong ngày mới, người tuổi Tỵ cẩn thận trong công việc hơn, đừng để mất tập trung vì có thể gây ra lỗi sai hoặc thiệt hại tiền bạc.

Tuổi Sửu gặp chút khó khăn trong công việc. Bạn nên cố gắng chứng minh năng lực với cấp trên để được tin tưởng hơn.

Dù vậy, bạn đừng quá bi quan, vì sẽ luôn có người tốt bụng giúp đỡ bạn.

Tình cảm của bạn dành cho gia đình rất lớn, luôn có thể bao dung với người thân. Đây là nơi cho bạn nhiều cảm xúc, giúp bạn thư giãn nhất.

Tuổi Dần

Công việc không thể lúc nào cũng suôn sẻ và tuổi Dần đừng quá bi quan - Ảnh minh họa: Internet

Công việc không thể lúc nào cũng suôn sẻ và tuổi Dần đừng quá bi quan. Đây là ngày không thích hợp để bạn có một kế hoạch lớn.

Sự hiếu thắng có thể khiến bạn hao tài.

Quan hệ bạn bè, tình yêu sẽ giúp bạn vượt qua tâm trạng không vui trong ngày hôm nay.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tin vui tiền bạc trong ngày mới. Hôm nay, bạn có lộc làm ăn, nhất là ai làm kinh doanh. Bạn có được những hợp đồng lớn, tìm được đối tác đáng tin cậy.

Dù vậy, bạn có chút mâu thuẫn với bạn đời. Cả hai nên nhường nhịn nhau một chút sẽ tốt hơn.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày mới khá khởi sắc. Bạn có được nhiều lời khuyên, gợi ý đáng tin cậy từ đối tác. Đây là cơ hội tốt trong công việc. Dù vậy, bạn nên có sự kiên định khi đưa ra quyết định.

Trong các mối quan hệ, bạn cần cẩn thận trong lời nói hơn.

Tuổi Tỵ

Với khả năng nói chuyện khéo léo, tuổi Tỵ có một ngày mới khá tốt. - Ảnh minh họa: Internet

Với khả năng nói chuyện khéo léo, tuổi Tỵ có một ngày mới khá tốt. Bạn thích hợp với vai trò làm người lãnh đạo.

Dù vậy, đừng để người khác mất thiện cảm với vẻ ngoài lạnh lùng của bạn.

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ trong ngày mới khá hanh thông. Người làm ăn lớn thành công sau một đêm. Dù vậy, đừng quá tự cao tự đại, dễ mắc sai lầm. Bạn cũng nên cẩn thận những kẻ xấu đang tìm kiếm sơ hở của bạn.

Bạn cần dành thời gian cho người nhà và một nửa nhiều hơn.

Tuổi Mùi

Cha mẹ sẽ là điểm tựa vững chắc cho người tuổi Mùi trong ngày mới. Khi không định rõ đường đi, bạn có thể hỏi ý kiến của cha mẹ.

Người độc thân vượng đường tình duyên. Dù vậy, bạn nên cẩn thận khi tìm đối tượng thích hợp với mình.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong ngày mới. Sự nghiệp của bạn có nhiều bước tiến vì được quý nhân giúp đỡ.

Gia đình êm ấm, vợ chồng hòa thuận, và bạn đừng quên tạo bất ngờ nho nhỏ cho người bạn đời của mình.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp. Bạn vốn trọng tình nghĩa, hay giúp đỡ người khác nên luôn có quý nhân ở bên phù trợ.

Các mối quan hệ xung quanh khá tốt, tình duyên cũng ổn định.

Tuổi Tuất

Trong ngày mới, người tuổi Tuất có thể bị tổn thương từ người bạn tin tưởng nhất. Dù vậy, đừng quá ấm ức, luật nhân quả luôn có.

Tình cảm của bạn và đối phương có dấu hiệu rạn nứt, bạn nên dành thời gian hâm nóng tình cảm nhiều hơn.

Điểm sáng trong ngày là bạn có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Là người theo chủ nghĩa hòa bình, tuổi Hợi thường không thích đấu đá - Ảnh minh họa: Internet

Là người theo chủ nghĩa hòa bình, tuổi Hợi thường không thích đấu đá. Nhưng khi có tranh chấp, mâu thuẫn càng nhiều, bạn không thể đứng yên nữa. Dù vậy, hãy lý trí tìm hướng giải quyết tốt nhất.

Bạn có thời gian dành cho gia đình và người ấy, đây là lúc cho bạn cảm giác thư giãn nhất trong ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.