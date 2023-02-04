Tử vi Chủ nhật ngày 5/2/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tị kém may mắn; làm ăn thất bát; Dậu - Tuất bội thu, tiền tài không cầu mà được

May mắn là đường tình cảm vẫn tốt đẹp nhờ Thủy dưỡng Kim. Có thể ngoài kia đầy người ghét Tý nhưng ít nhất bạn còn có gia đình ủng hộ, con cái có hiếu. Mặc kệ thiên hạ nói gì, người nhà và bản thân mình vẫn hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại là đủ rồi.

Hôm nay, công việc của tuổi Tý khá khó khăn. Người làm công chức dễ bị qua mặt, chơi xấu, chê bai sau lưng nhưng không hề hay biết. Những bạn làm kinh doanh dễ có trục trặc về khâu hàng hóa do yếu tố ngoại cảnh hoặc tiểu nhân chơi đểu. Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Phá. Làm thì ít mà tiêu thì nhiều, lúc nào ra đường bạn cũng phải cầm theo tiền mới yên tâm. Gần Tết nhưng nhiều người đang loay hoay với nợ nần nên chưa muốn sắm sửa gì cho gia đình cả, đường tiền tài vô cùng oái oăm.

May mắn là tiền tài ổn định nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Dù cuối tuần bạn vẫn không ngại tăng ca để kiếm thêm thu nhập cho bản thân và gia đình, độ chịu khó số 2 thì không ai số 1. Đường tình cảm của con giáp này may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Bạn giỏi ăn nói, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không cho phép người khác làm tổn thương mình. Tuổi này là người rất lương thiện, biết cách quan tâm đến gia đình và bạn bè thân thiết.

Công việc của tuổi Sửu hôm nay lâm Thiên Quan nên không may mắn. Đặc biệt là những người nắm chức quan trọng trong cơ quan, cuối năm nhớ làm ăn cẩn thận kẻo dính tới pháp luật. Hôm nay bản mệnh dễ bị kích động, nóng tính dẫn đến hỏng việc, xô xát, nên nhớ một điều nhịn chín điều lành.

Tử vi tuổi Dần

Chính Ấn chiếu mệnh giúp tuổi Dần tháo vát và nhanh nhảu hơn trong mọi việc. Vì bạn đã sắp xếp xong mọi việc từ trong tuần nên cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi thảnh thơi. Người làm dịch vụ du lịch, vận tải, buôn bán tuy hơi bận rộn nhưng lại vui. Tuy nhiên các bạn cần bứt phá hơn nữa để vươn xa trong năm mới.

Đường tài vận khá may mắn nhờ Lục Hợp chiếu cố. Bạn vốn là con giáp giỏi ngoại giao, làm ăn có tâm nên ắt sẽ có tầm, có tiền. Hôm nay hợp tác buôn bán, kiếm tiền cũng có lợi, không lo lỗ vốn, người được nhiều nhất sẽ là bạn. Vận trình tình cảm tốt lên nhờ cục diện Thủy Mộc tương sinh. Gia đình hòa thuận, êm ấm, người già trong nhà có bệnh sẽ sớm khỏi và khỏe lên. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Mão

Theo tử vi Chủ nhật ngày 5/2/2023, tuổi Mão có Thiên Ấn tọa mệnh nên tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị hơn hẳn. Bạn là người quan trọng ở cơ quan, đôi khi ngày nghỉ cũng bị công việc làm phiền. Hôm nay ai phải đi công tác xa thì nên chịu khó một chút, đừng cáu gắt thì mới thuận lợi.

May mắn có Tam Hội nâng đỡ nên tiền bạc của tuổi này khá tốt. Một số kế hoạch liên quan tới tiền bạc có thể được hoàn thành, hãy tin tưởng vào những việc đang làm. Hội kinh doanh lộc lá khá nhiều, các bạn được khách hàng ủng hộ từ sáng sớm. Chuyện tình cảm có tiến triển nhờ cục diện Thủy sinh Mộc. Dù bận rộn tới đâu thì bạn vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình của mình.

Tử vi tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn hôm nay được Chính Quan chiếu cố nên vô cùng thuận lợi. Những ai thi bằng lái, chuẩn bị thi công chức hoặc xin việc sẽ gặp may mắn. Công việc sắp tới sẽ có một vài trở ngại nhưng bạn không cần phải quá phiền lòng, bạn vẫn hoàn thành mọi việc rất tốt.

Tài lộc tốt đẹp nhờ Lục Hợp nâng đỡ. Thìn vô cùng nhanh nhẹn và khôn khéo, biết giữ tiền và biết cách kiếm lãi từ tiền vốn. Bạn bị người khác hỏi mượn tiền nhưng giỏi từ chối khéo khiến người ta không bị phật lòng lại vô cùng nể bạn. Vận tình cảm của con giáp này may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Bạn biết đủ, hài lòng với mọi thứ mình đang có, nó cũng có nghĩa là bạn đang có rất nhiều. Thìn thích quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, có lẽ nhiều bạn trẻ đang mua quà về chuẩn bị ra mắt gia đình.

Tử vi tuổi Tị

Kiếp Tài nhập mệnh nên hôm nay làm ăn không khấm khá. Bạn là con giáp lo lắng thái quá, hay suy nghĩ nhiều, nhạy cảm nên trong công việc cứ để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng. Dạo gần đây công việc khá nhiều, bạn vô cùng mệt mỏi, muốn tìm một ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa hơi khó.

Đường tiền tài xuống dốc vì lâm Tương Xung. Bạn đừng đổ tại hoàn cảnh, hãy tập trung vào những việc mình đang làm thì mới có tiền. Cũng có những người chăm chỉ cày cuốc nhưng không thấy tiền dư, ngày nào cũng hao hụt không ít thì nhiều, không lập kế hoạch chi tiêu thì sớm cạn túi. Vận tình cảm của bản mệnh cũng lao đao vì cục diện Thủy Hỏa tương khắc. Có những người thương yêu và cưng chiều bạn thì bạn không quan tâm, nhưng người đó đối xử lạnh nhạt băng giá với bạn thì bạn lại cứ đuổi theo. Cuối cùng người chịu tổn thương cũng chính là bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Ngọ

Thiên Tài chiếu mệnh cho biết người tuổi Ngọ sẽ hoàn thành tốt công việc trong ngày. Đặc biệt là những bạn đang có thêm nghề tay trái. Tính tình khảng khái không muốn nhún nhường ai giúp con giáp này chẳng sợ ai trong công việc, miễn là bạn làm tốt thì không ai có thể bắt bẻ được bạn.

Vận tài lộc có thể giành được những bước tiến lớn trên con đường tìm kiếm tiền bạc cho mình. Con giáp này được quý nhân soi đường dẫn lối nên dễ dàng tìm thấy cơ may. Đường tình cảm xuống dốc vì lâm cục diện ngũ hành Hỏa Kim tương khắc. Ngọ vốn là con giáp dễ bị lợi dụng vì tin người quá đáng. Bạn tốt bụng nhưng lòng tốt thường không đặt đúng chỗ, hôm nay ra đường cũng cần cẩn thận xe cộ, không nên leo trèo hay đi xuống vùng có nhiều nước.

Tử vi tuổi Mùi

Nhờ Tam Hội trợ giúp nên tuổi Mùi cũng bớt vất vả vì công việc. Bạn ra quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh, đầu tư, hứa hẹn thu về nhiều lợi nhuận. Mùi là người có năng lực, quyết đoán và làm việc rất mạnh mẽ nên không ai có thể bắt bẻ được bạn trong hôm nay.

May mắn có Thực Thần trợ vận nên Mùi không phải lo chuyện tiền bạc. Bạn khá tỉnh táo nên không mắc bẫy những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Con giáp này biết quan hệ ngoại giao để làm ăn nên hay có lộc ăn uống, quà cáp từ cấp dưới hoặc đốc tác làm ăn. Đường tình duyên kém sắc vì cục diện ngũ hành Thổ khắc Thủy. Bạn trẻ độc thân muốn làm nên nghiệp lớn thì phải đánh đổi, sự cô độc là điều không thể tránh khỏi. Nay bạn nhận ra bộ mặt giả tạo của một vài người, lòng người khó đoán và thâm sâu, đừng tin tưởng người khác quá nhiều.

Tử vi tuổi Thân

Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông thái cho tuổi Thân, làm ăn nhanh nhẹn hoạt bát không thua kém ai. Tuổi này hôm nay buôn bán đắt hàng, tránh được sự phiền phức. Tuy nhiên những người làm công ăn lương cần dũng cảm hơn một chút, dám làm thì mới có thành tựu lớn.

Đường tiền bạc tốt đẹp nhờ Tam Hội đem lộc tới nhà. Ngoài việc nhờ vào vận may thì do con giáp này biết nhìn xa trông rộng, chi tiêu có kế hoạch nên khó bị hao tài. Nhiều người còn được lộc con cái, lộc ăn uống, hay được người thân, đối tác làm ăn. Đối với chuyện tình cảm, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Thân rất tử tế, dù họ không tốt với mình thì mình vẫn tử tế và đối tốt với họ, vì đó là bản chất của bạn. Tuổi này chơi bời hiếm khi tính toán, rất thẳng tính, tuy bạn bè ít nhưng khá chất lượng, không thích kết bạn linh tinh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Dậu

Thiên Tài trợ mệnh có lợi cho những người tuổi Dậu làm nghề tự do, thừa kế sản nghiệp gia đình hoặc có nghề tay trái. Con giáp thông minh này biết cơ hội luôn đến với tất cả mọi người, biết rõ điều mình muốn là gì nên không bao giờ bỏ lỡ thời cơ đến với mình.

Có vẻ như bản mệnh sẽ tìm được hướng đi mới cho tiền tài của mình. Một số người có vận may rơi xuống bất ngờ, các bạn có thể thử mua một tờ vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng. Nhìn chung con giáp này không phải lo lắng gì chuyện tiền bạc, đừng ham mê cờ bạc là được. Vận tình cảm có tiến triển nhờ Kim Thủy tương sinh. Cát khí giúp những người cô đơn sớm tìm thấy được nửa kia lý tưởng của mình. Bạn sống khá đơn giản và vô tư, vui tính đem lại cho những người xung quanh cảm giác thoải mái, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

Tử vi tuổi Tuất

Chính Quan giúp cho công việc của tuổi Tuất hôm nay thuận buồm xuôi gió. Xem ngày tốt xấu thì thấy hôm nay là ngày lành để Tuất tiến hành khai trương, thi cử, làm hồ sơ, đăng kí khóa học, mở hàng. Con giáp này chỉ cần kiên định và nỗ lực với những gì mình đã chọn mà thôi, trời xanh đã an bài.

Đường tài lộc khởi sắc nhờ Tam Hội nâng đỡ. Việc buôn bán kinh doanh của con giáp này cũng rất thuận lợi, không bị lỗ nhiều. Người tuổi này ăn ở hiền lành, hay được mọi người ủng hộ và hỗ trợ hết lòng nên càng có thêm động lực cố gắng, tiền bạc ùn ùn kéo về. Vận tình cảm may mắn hơn người nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Nếu bạn còn thức dậy nguyên vẹn vào buổi sáng, thì đó là một ngày tốt lành, đừng đòi hỏi cao sang. Người trong gia đình sống yêu thương nhau, có dấu hiệu tốt lành báo tin sắp có người thân hoặc bạn bè về thăm nhà.

Tử vi tuổi Hợi

Tử vi nói rằng, tuổi Hợi không phải lo lắng về công việc vì bạn may mắn có Chính Quan giúp đỡ. Bạn đã sớm vạch ra kế hoạch cho tuần mới, phong cách làm việc của bạn đáng được tuyên dương. Người nào sắp thi bằng lái xe, chuyển việc hoặc thăng chức sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ.

Tự Hình nhập mệnh khiến Hợi đau đầu vì tiền. Đầu năm bạn đã phải đi đòi nợ vì có những người ích kỷ đang cố tình quỵt tiền bạn. Nay bạn cũng dễ gặp mâu thuẫn vì tiền bạc, thân cũng thành lạ, không nể mặt nhau. Vận trình tình cảm lứa đôi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rạn nứt. Đừng để đến lúc tan vỡ rồi mới thấy hối hận chỉ vì sự bất cẩn của mình. Nếu được thì hãy trở về nhà thật nhiều, công việc cũng quan trọng đấy nhưng gia đình còn quan trọng hơn gấp vạn lần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm