Tử vi Chủ nhật ngày 5/11/2023 của 12 con giáp: Tý - Thìn tài lộc tăng tiến, may mắn hết nấc; Mão - Tuất cẩn thận lời ăn tiếng nói, tiền bạc tiêu tán

Vận tài lộc không tốt vì lâm Tương Phá cục. Làm ăn buôn bán hay bị phá, khách nợ tiền lì không chịu trả. Cho người khác nợ tiền nhưng đến khi đòi như đi xin họ trả tiền cho mình. Dễ mất tiền vì hỏng hóc đồ đạc hoặc vi phạm giao thông. Anh chị em trong nhà dễ có lục đục liên quan đến cha mẹ, đất đai, tiền bạc, con cái. Các cặp vợ chồng không thống nhất được quan điểm nên hay cãi nhau to tiếng, ảnh hưởng đến con cái, có chuyện gì thì từ từ bảo nhau, đừng nói lớn tiếng kẻo thiên hạ chê cười.

Công việc cuối tuần của tuổi Sửu may mắn bất ngờ nhờ có Chính Quan thay đổi cục diện. Tin vui hôm nay hoặc trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều biến động. Có vẻ như con giáp này lại có cách xử lý thiếu khéo léo khi gặp phải những vấn đề rắc rối. Vận trình tài lộc lại tương đối ổn định. Quý nhân xuất hiện tương trợ hết mình nên con giáp này có thể cân bằng tốt nguồn thu nhập của mình.

Vận trình của Dần cũng tình cảm khởi sắc rực rỡ. Nhờ có sự giới thiệu của người thân và bạn bè nên bạn có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp. Tình cảm chớm nở sẽ có đủ loại gia vị, ngọt bùi, hờn giận và vui vẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi Chủ nhật ngày 5/11/2023, tuổi Mão lâm Thương Quan nên nếu ai đi làm thì phải cẩn thận ăn nói, hành động kẻo mất chức, nghỉ việc giữa chừng hoặc bị thôi học. Làm gì cũng phải suy đi tính lại cẩn thận một chút để sau này không phải hối hận, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, đừng ôm việc hộ người khác.

Đường tiền bạc may mắn nhờ Tam Hội cục. Tiền bạc đang theo nhau đổ về túi bản mệnh, nhất là người kinh doanh sẽ có doanh thu vượt trội. Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô làm ăn hoặc nhập thêm hàng mới, khai trương thì cũng có sự thuận lợi nhất định. Vận trình tình cảm của Mão không tốt do Mộc Thổ tương khắc. Mão không thích tụ tập bạn bè đến nhà rồi tàn cuộc mình tự dọn. Bạn cũng không thích giao du với nhiều người vì sợ lòng người. Chỉ muốn yên phận sống bình an với gia đình, ghét ngoại giao quá nhiều.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn tiến triển rõ rệt. Con giáp này sẽ đón nhận khá nhiều tin vui lẫn sự bứt phá trong công việc nhờ thái độ nghiêm túc và nhiệt huyết. Vận trình tài lộc cũng tương đối vững vàng. Con giáp tuổi Thìn không cần phải quá lo lắng về các khoản chi tiêu, mua sắm khi nguồn thu nhập hiện tại đã được cải thiện ít nhiều.

Vận trình tình cảm thiếu chút thoải mái. Cảm xúc bị dồn nén khiến cho tình cảm lứa đôi không còn đủ tin tưởng để chia sẻ mọi điều cùng nhau. Tử vi nhắc nhở, bạn nên mạnh dạn bày tỏ mọi việc nếu không muốn tình yêu của mình rơi vào bế tắc.

Tuổi Tị

Hôm nay, tuổi Tị có Thiên Tài chiếu vận, có lợi cho những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Người nào có thêm nghề tay trái cũng lộc lá không kém, các bạn nên chiều khách một chút để công việc suôn sẻ, nhất là những bạn làm kỹ thuật hoặc buôn bán.

Con giáp này còn đón nhận cả tin vui tài lộc, với nhiều cơ hội kiếm tiền hiếm có đến trong ngày. Ngay cả người làm công ăn lương nếu chịu khó làm thêm ngoài giờ một chút cũng có thu nhập không tồi. Đường tình cảm không có gì đáng lo vì cục diện hai hành Thổ tương hóa. Tị là con giáp sống biết điều, hiền lành nên hay được mọi người bắt chuyện, khen ngợi. Con cháu trong nhà bình an vô sự, không có họa lớn xảy đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ trong hôm nay diễn ra đại cát đại lợi. Tử vi khuyên rằng, bạn chỉ cần cân bằng tốt mọi thứ xung quanh thì công việc công việc sẽ có những thành công ngoài mong đợi.

Vận trình tài lộc cũng phát triển rực rỡ. Quý nhân xuất hiện mang đến cho con giáp này nhiều mối làm ăn có lợi cho việc cải thiện nguồn thu nhập. Tình cảm nở rộ đào hoa. Quý nhân xuất hiện che chở giúp cho con giáp độc thân nhanh chóng tìm thấy tình yêu đời mình. Tình cảm chân thành sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc tuyệt diệu trong mối quan hệ yêu đương.

Tuổi Mùi

Hôm nay, tuổi Mùi có đường sự nghiệp thăng tiến băng băng nhờ Chính Quan trợ vận. Có việc mà làm là tốt lắm rồi nên bạn cũng không đòi hỏi nhiều. Bên cạnh đó con giáp này còn sắp đón tin vui liên quan đến thi cử, học lên cao hoặc xin việc, đổi ngành.

Tiền thì không biết bao nhiêu cho đủ nhưng Mùi luôn luôn biết hài lòng với hiện tại và cố gắng mỗi ngày, không hoang tưởng nên trời sẽ không phụ lòng bạn. Tuổi này nên bỏ tiền học thêm kỹ năng mới hoặc đầu tư cho con cái học hành, sau này sẽ có kết quả cực kỳ mỹ mãn. Mặt tình cảm bình yên nhờ hai hành Thổ tương hòa. Cư xử với người mình không thích nhưng bạn vẫn cứ giữ những chuẩn mực. Bạn nên nói chuyện với cha mẹ hoặc con cái nhiều hơn, thời gian này họ đang gặp khó khăn.

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thân hanh thông sáng rõ. May mắn mỉm cười giúp các kế hoạch công việc của cung hoàng đạo này được tiến hành một cách nhanh chóng. Tài lộc của con giáp này dư dả, dồi dào. Nhờ những quyết định đầu từ sáng suốt trong thời gian trước mà tuổi Thân có thể sẽ thu về một khoản không nhỏ.

Vận trình tình cảm trên đà đi xuống. Gia đình không đem lại cảm giác an toàn cho người cung này như trước nữa. Dường như, bạn luôn trở về nhà với cảm giác chán chường và thất vọng sau ngày làm việc mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chủ nhật của tuổi Dậu gặp Chính Ấn nên con giáp này chú trọng vào địa vị, phúc lợi, học hành nhiều hơn mọi ngày. Bạn là người thông minh, nhân từ, không tham danh lợi nên sự nghiệp chưa thể tiến triển vượt bậc, muốn làm ăn lớn cần liều lĩnh hơn nữa.

Vận trình tài lộc trong ngày tốt hơn mong đợi nhờ Lục Hợp cục soi sáng. Dậu biết làm ăn, biết lập kế hoạch kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Nhiều người nhìn vào nghĩ con giáp này phá phách, keo kiệt nhưng đâu biết họ rất giỏi xoay tiền và tìm mối làm ăn chứ không hề ngồi yên một chỗ. Đường tình cảm tốt đẹp nhờ Thổ sinh Kim. Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội buông bỏ vì sau này khó tìm được người tốt hơn lắm. Những ai đang gặp chuyện gia đình thì sớm ổn thỏa, tránh được những tai ương nguy hiểm ập đến.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của Tuất tương đối bất ổn. Vốn là một con giáp bảo thủ và hay bị lung lay bởi lời nói của người khác, tuổi Tuất cần phải biết cách kiểm soát điểm yếu của mình. Vận trình tài lộc tiêu tán đáng kể. Tiền bạc tích góp bấy lâu này có thể “không cánh mà bay” vì sự thiếu sáng suốt trong đầu tư của chòm sao này.

Vận trình tình cảm của Tuất có phần tươi đẹp, vui vẻ hơn. Sự chủ động cùng nhiệt tình đang giúp cho các con giáp độc thân có thêm cảm tình từ mọi người xung quanh. Hạnh phúc đang trào khiến cho bạn luôn có được nguồn động lực để thực hiện nhiều việc khác nhau.

Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp của tuổi Hợi kém may mắn vì lâm Tỷ Kiên. Ở nhà thì không sao nhưng đi làm là có chuyện, nếu không phải tăng ca hay đi làm thì nên an phận ở nhà. Bản mệnh hay phải ôm thêm việc, bị cấp trên vẽ việc cho làm thêm, người làm quản lý hay bị cấp dưới ghen ghét, nói xấu sau lưng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì một điều nhỏ cũng không làm được. Hợi hay lâm vào tình trạng túng thiếu nên rất hiểu giá trị đồng tiền mình làm ra. Bạn không thích cho người ta vay mượn nên hay mang tiếng keo kiệt, bủn xỉn, đừng để tâm vì không ai nuôi bạn được ngày nào, họ không có quyền bắt bạn phải chi tiền. Đường tình cảm vì lâm ngũ hành Thổ Thủy tương khắc nên không được như ý.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm