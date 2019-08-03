Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần bị đặt điều nói xấu, tuổi Thân được quý nhân tương trợ

Tâm trạng của Tý tụt dốc không phanh. Trong công việc, bạn không được mọi người công nhận tài năng. Trong tình yêu, người độc thân vẫn ế bền vững. Người có gia đình, vợ chồng cãi vã không dứt, tình cảm dần rạn nứt.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của 12 con giáp kẻ sự nghiệp lên hương, người lại lận đận, khốn đốn trong việc thiếu tiền. Vận trình của họ luôn biến động theo hướng tích cực lẫn tiêu cực trong ngày Chủ Nhật cuối tuần.

Dần không nên lãng phí thời gian của mình vào những cuộc trò chuyện không thân thiết. Bởi ngày cuối tuần bạn sẽ gặp nhiều chuyện không vui. Dần luôn bị tiểu nhân hãm hại, đặt điều nói xấu sau lưng khiến bạn làm gì cũng không được thành công. Đổi lại còn rước thêm nhiều họa vào người khiến bản thân khốn đốn, không yên.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu nên tìm hướng đi khác cho mình trong ngày cuối tuần. Bởi bạn nhận được khá nhiều thông tin không may mắn về công việc của mình. Những vấn đề trục trặc liên tục đổ về khiến bạn một mình không thể gánh chịu được.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Mão vượt qua khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, có thể vượt qua khó khăn trước mắt. Bạn là người khá nhạy bén trong công việc nên được cấp trên đánh giá cao khả năng. Nhờ vậy mà bạn được cân nhắc lên lương, thưởng cũng như thăng quan tiến chức trong thời gian sắp tới.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Thìn

Thìn có một ngày khá bình yên và hạnh phúc. Theo tử vi ngày của 12 con giáp, tài lộc, thu nhập của bạn ở mức ổn định nên không xảy ra bất cứ khó khăn hay vướng mắc gì. Ngày cuối tuần, bạn có nhiều thời gian dành cho gia đình, cùng người thân đi chơi, mua sắm và ăn uống thoải mái.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Tỵ thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ đã trải qua thời gian khó khăn nhất. Bạn sớm nhận được nhiều lời mời tham gia dự án lớn. Nhờ vậy mà vận trình của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi. Tiền bạc đổ về liên tục không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thậm chí bạn còn nhận được nhiều tin vui từ trên trời rơi xuống.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ không cần phải lo về vấn đề tiền bạc. Bởi ngày cuối tuần bạn nhận được tin vui về công việc thuận lợi, tiền bạc đổ về đếm mỏi tay. Nhờ vậy mà bạn thanh toán được những khoản nợ mà bản thân vay mượn. Tuy nhiên đừng quá tiêu xài phung phí mà ảnh hưởng đến vận trình sau này của bản thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Mùi có nhiều mối quan hệ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mùi ngày cuối tuần có năng lượng khá tích cực. Bạn nhiệt huyết trong công việc cũng như kết giao những mối quan hệ mới. Nhờ vậy mà vận trình của bạn thăng tiến không ngừng. Tuy nhiên những chuyện quan trọng, bạn nên tự mình quyết định, đừng phụ thuộc vào bất ai. Bởi những người đó chưa thật sự tốt với bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, Thân có quý nhân tương trợ nên làm gì cũng thành công vang dội. Tuy nhiên tâm lý của bạn vẫn còn nhiều chướng ngại vật chưa được gỡ bỏ. Bạn còn buồn phiền vì những chuyện không đâu. Suy nghĩ tiêu cực khiến bạn trầm cảm trong một thời gian dài. Điều này vô cùng nguy hiểm, Thân nên dành thời gian san sẻ cùng bạn bè, người thân sẽ tốt hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Dậu

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Dậu gặp nhiều trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Dậu gặp thử thách trong công việc. Những trở ngại này là do cấp trên, đồng nghiệp đặt ra cho bạn. Họ muốn thử tài năng cũng như cách mà bạn giải quyết vấn đề. Vì vậy hãy cố gắng vượt qua, bình tĩnh giải quyết mọi việc để không rơi vào bế tắc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Tuất

Mọi việc dần đi vào quỹ đạo và ổn định. Nhất là công việc và tiền bạc. Bạn không còn sợ tiểu nhân hãm hại hay thiếu thốn tiền bạc như trước. Bởi bạn có đủ khả năng “tiêu diệt” tiểu nhân và có dư tài năng để kiếm tiền nuôi sống bản thân mình mà không dựa vào bất cứ ai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 4/8/2019 của tuổi Hợi

Hợi nên học tính kiên nhẫn, bình tĩnh để giải quyết vấn đề trước mắt. Bạn không nên nổi nóng vô cớ, hay mất kiểm soát kẻo tiểu nhân lợi dụng cơ hội mà hãm hại bạn. Đồng thời những nét tính cách đó vốn không tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc của bản thân. Thế nên hãy thay đổi để tốt hơn mỗi ngày.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm