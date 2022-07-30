Tử vi Chủ nhật ngày 31/7/2022 của 12 con giáp: Mùi - Tuất đón nhận tin vui, tài lộc rủng rỉnh; Ngọ - Dậu công danh tụt dốc, tình duyên lận đận

Xem tử vi ngày 31/7/2022 của 12 con giáp, tuổi Tý gặp cục diện Tương Xung nên công việc gặp những sự cản trở nhất định từ người hống hách, cậy quyền cậy thế hạch sách, đòi hỏi bạn. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tránh thoát mối họa này nhờ thái độ cư xử khéo léo của mình. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng cần được chú ý. Trong quá trình làm việc chung, đôi bên khó tránh những lúc bất đồng hay ý kiến trái ngược nhau.

Tiếp nối tử vi ngày 31/7/2022 của 12 con giáp, Tương Hại Thái Tuế án ngữ trong vận trình ngày chủ nhật của người tuổi Sửu cho thấy bản mệnh có thể sẽ phải đối diện với câu chuyện thị phi, những lời đàm tiếu ảnh hưởng tới danh tiếng trong sạch bấy lâu của mình. Con giáp này phải rất cẩn trọng bởi tiểu nhân rình mò bạn sơ hở là lợi dụng chơi xấu.

Những lúc như vậy, bạn nên lắng nghe vấn đề của đối phương nữa, đừng chỉ chăm chăm vào quan điểm của mình mà vội phủ nhận họ. Lại thêm ngũ hành tương khắc khiến tuổi Tý có thể tranh cãi với một nửa của mình, nhưng rất may mọi chuyện không hề tồi tệ quá, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Cũng bởi quá thật thà, tuổi Sửu dường như không đủ tỉnh táo để tránh được cái bẫy đã giăng sẵn. Nếu không có lòng phòng người, bạn sẽ là người chịu thiệt hơn cả. Ngày này có lẽ chuyện tình cảm là niềm động viên đối với người tuổi này. Hỏa sinh Thổ, các mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh nên đủ mạnh mẽ để vượt qua được nhiều giông bão trong cuộc sống.

Tuổi Dần

Tam Hợp cục che chở cho tử vi hôm nay của người tuổi Dần. Nhờ sự xông xáo của mình, bản mệnh không chỉ biết áp dụng kiến thức có sẵn vào thực tế mà còn đưa ra nhiều phương pháp cải tiến độc đáo. Hãy thử thách bản thân nhiều hơn, bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị.

Cũng trong ngày này, Dần còn đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Bạn có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng. Có thể nói lúc này tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng đừng nên hoang phí nếu không bản mệnh sẽ sớm nhận hậu quả của việc này. Mộc sinh xuất cho Hỏa, dù tình yêu chưa đến thì Dần cũng đừng nản lòng, bạn nên có niềm tin hơn trong các mối quan hệ xung quanh. Hãy cứ tự tin vào bản thân mình, rồi bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp cho mình sớm thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày cảnh báo, Phá Thái Tuế có thể khiến các kế hoạch trong ngày của Mão đổ bể vì chính sự nóng vội của bạn. Bạn nóng lòng muốn nhìn thấy thành quả mà bỏ qua quá trình, trong khi quá trình có suôn sẻ và trọn vẹn thì kết quả mới tốt được. Phương diện tài chính nhờ Chính Tài độ mệnh nên có diệu hiệu chuyển biến khả quan đôi chút, công việc kinh doanh thuận lợi nên dù có khúc mắc nhưng thu nhập nhìn chung là vẫn ổn định. Bản mệnh dù gặp khó khăn thì vẫn kiếm được tiền, chi tiêu không phải lo nghĩ quá nhiều.

Ngũ hành sinh xuất khiến phương diện tình cảm không được tốt lắm, một phần là do con giáp này bận rộn nên không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người để ý, theo đuổi nhưng bản mệnh vẫn còn khá thờ ơ và lạnh nhạt.

Tuổi Thìn

Ngày có sự trợ giúp của Thiên Ấn, người tuổi Thìn thể hiện được năng lực của mình khi có quý nhân nâng đỡ. Khi con giáp này thực sự nghiêm túc với nghề nghiệp, công việc mà mình theo đuổi thì bạn sẽ trở nên bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn mình nghĩ.

Cũng trong hôm nay, vận tình cảm của tuổi này khởi sắc rực rỡ, tình yêu nâng đỡ và tạo động lực để bạn đủ mạnh mẽ vượt qua giông bão cuộc đời. Bạn cảm thấy ấm lòng vì biết luôn có một người ở đó chờ đợi và tin tưởng, yêu thương mình vô điều kiện.

Tuổi Tị

Chủ nhật cuối tuần này, tuổi Tị gặp hung tinh Thiên Quan nên được nhắc nhở nên cố gắng giữ bình tĩnh để đón nhận những tin không mấy tốt lành trong công việc. Nếu phạm phải sai lầm hãy cố gắng sửa lỗi, đừng vội to tiếng phân bua bởi nó sẽ khiến bạn gặp xui xẻo hơn. Cách bạn hành xử với mọi người mới chính là điều mà cấp trên mong muốn bạn làm trong hôm nay. Chớ vì cảm xúc nhất thời hay muốn thể hiện cái tôi mà gây ra hành động phản cảm với mọi người.

Bạn càng kiểm soát được cảm xúc của mình, xui xẻo càng hạn chế được mức độ ảnh hưởng. Không chỉ dừng lại ở đó, con giáp này cũng không may mắn trong tình cảm cho lắm. Thậm chí nếu không khéo léo còn chuốc thêm phiền phức vào người. Kiến nghị tuổi Tị tốt nhất nên tránh tranh cãi với nửa kia, vì tâm trạng không vui vẻ khiến bạn nói những lời vô ý ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp này có những suy nghĩ khá tiêu cực, đánh mất động lực cố gắng thường ngày. Bạn thường vô thức so sánh mình với những người bên cạnh, tuy nhiên sự so sánh đó rất khiên cưỡng vì vậy việc bạn nên làm lúc này là bớt nghĩ ngợi đi và bắt tay vào thực hiện những công việc của mình đang còn dang dở.

Vấn đề tài chính ngày hôm nay của Ngọ cũng cần được chú ý. Tử vi nhắc nhở việc đầu tư hôm nay không có lợi cho bạn. Bạn nên thực tế hơn, nhìn cả vào mặt được – mất, đừng chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà bỏ qua rủi ro có thể gặp phải. Thời gian này, chuyện tình cảm của bạn cũng xuất hiện những vết nứt đáng lo ngại. Niềm tin của tuổi này đang dần mất đi khi người ấy liên tục khiến bạn thất vọng. Người độc thân chưa tìm được cách để cải thiện tình trạng hiện tại.

Tuổi Mùi

Được Lục Hợp che chở, người tuổi Mùi có sự chủ động hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Nhờ vậy, bạn sẽ đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành mục tiêu của mình. Con giáp này sẽ bất ngờ vì năng lực của bản thân đấy. Ngày này bản mệnh còn may mắn gặp được quý nhân phù trợ trên đường tài lộc. Kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ.

Ngay cả những việc dự tính mất khá nhiều thời gian thì lại làm rất nhanh, nhờ thế mà mọi gánh nặng đều vơi bớt đi đáng kể. Vận mệnh đào hoa cũng đang ôm lấy người độc thân và cho tuổi Mùi nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao đối tượng phù hợp. Con giáp này có thể tìm hiểu, trò chuyện, biết đâu sẽ tìm thấy những điểm chung về sở thích cũng như đồng điệu về tâm hồn với đối phương.

Tuổi Thân

Tỷ Kiên xuất hiện khuyên người tuổi Thân cần có sự dứt khoát hơn, nhất là khi đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp của mình. Nếu bạn cứ dùng dằng, do dự, cơ hội tốt đẹp vốn đang bày ra trước mắt bạn sẽ rơi vào tay người khác.

Ngày này bạn cũng cần xem xét lại mối quan hệ đồng nghiệp hiện tại, có thể một vài hiểu lầm trong quá khứ đang khiến cho sự tương tác của đôi bên trở nên rời rạc. Bạn nên vận dụng sự thông minh và khéo léo của mình để giải quyết chuyện này, để có thể hỗ trợ nhau tối đa trong công việc. Hỏa – Kim xung khắc báo hiệu chuyện tình cảm không mấy êm đềm. Nếu đã yêu thì bạn nên chấp nhận con người thực của nhau, đừng cố thay đổi đối phương trở thành hình mẫu trong mơ của mình, bởi nó chỉ khiến người ấy bị tổn thương và muốn rời xa bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong ngày Ngọ - Dậu tạo thành cục diện Tương Hình, vận trình sự nghiệp của tuổi Dậu có dấu hiệu sa sút ngoài tầm kiểm soát của bạn. Dù con giáp này đã cố gắng rất nhiều nhưng thành công vẫn nằm ngoài tầm tay, vất vả rất nhiều nhưng không có thành quả xứng đáng. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có điềm báo dễ bị lừa gạt trong chuyện tiền bạc vì quá thật thà.

Mặc dù bạn được khen ngợi vì luôn biết cách tạo dựng mối quan hệ, nhưng trong kinh doanh làm ăn thì phải lựa chọn đối tác phù hợp để tránh những sự cố không mong đợi. Về tình cảm, bạn nên mở lòng hơn và thôi để chuyện cũ ám ảnh, trở thành rào cản ngăn bạn đến với những điều tốt đẹp hơn. Nếu không tự mình hàn gắn vết thương lòng, dù có người thật sự yêu thương bạn xuất hiện thì bạn cũng rất có thể sẽ bỏ lỡ đối phương vì sự do dự của mình.

Tuổi Tuất

Tam Hợp cục báo tin vui cho người tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này. Con giáp này năng nổ hơn trong mọi khía cạnh nên đây là thời điểm để cải thiện kỹ năng cũng như thể hiện năng lực của mình để có được sự tín nhiệm của cấp trên, cũng nhờ vậy bạn sẽ được giao phó nhiều trọng trách hơn nữa.

Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Sau giờ làm đừng nên tham công tiếc việc mà mang việc về nhà làm, mọi thứ đang rất ổn nên bản mệnh không phải cố ép bản thân mình. Hãy để mình được thư giãn thì mới đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng. Hỏa sinh Thổ giúp chuyện tình cảm vô cùng êm đẹp. Con giáp này và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau hơn, luôn biết nhường nhịn đối phương mỗi khi xảy ra tranh cãi, chính vì thế mà mâu thuẫn đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi may mắn được Thực Thần nâng mệnh nên đón nguồn tài lộc khá rủng rỉnh chảy về túi trong hôm nay. Những công sức của con giáp này cũng được đền đáp xứng đáng. Thậm chí bản mệnh khá may mắn cho nên có thể nhận được một món quà hoặc khoản tiền bất ngờ trong ngày.

Tuy nhiên tuổi Hợi cũng cần thực sự tỉnh táo trước những lời cám dỗ, mời chào đầu tư có thể khiến bạn gặp rắc rối sau này. Bạn cũng nên thôi ôm đồm chuyện của người khác, ai rồi cũng phải tự lo cho cuộc sống của mình. Bạn chỉ cần tập trung vào bản thân thôi, thế là đủ. Vận trình tình cảm của con giáp này trong ngày Hỏa – Thủy xung khắc khó duy trì được sự ổn thỏa, bạn và đối phương đang có rất nhiều mâu thuẫn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm