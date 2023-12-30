Tử vi Chủ Nhật ngày 31/12/2023 của 12 con giáp: Tý công danh rạng rỡ, Mão sự nghiệp lên hương; Tỵ đề phòng tiểu nhân hãm hại

Bạn có trách nhiệm với công việc, không ngại khó ngại khổ để làm được những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Do đó, những chú Chuột có thể giành được sự ưu ái từ phía cấp trên trong hôm nay.

Tử vi Chủ nhật ngày 31/12/2023 , Chính Quan độ mệnh, người tuổi Tý được che chở trên đường công danh sự nghiệp nên đạt được những bước tiến mới. Cát thần nâng đỡ giúp bản mệnh phát huy được năng lực của mình hết mức.

Nếu bạn cảm thấy âu lo, trăn trở, đừng vội vàng đưa ra bất cứ một quyết định hay hành động vội vã nào đó. Hãy tĩnh tâm đã, rồi bạn sẽ có câu trả lời cho mình thôi.

Chủ nhật ngày 31/12/2023, tuổi Sửu bị Thương Quan quấy phá, thiếu tập trung vào công việc của mình nên hiệu quả làm việc giảm sút. Nếu bản mệnh không nhanh chóng tự chấn chỉnh thì có thể sẽ bị cấp trên nhắc nhở đó.

Tuổi Dần

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Dần với đầu óc linh hoạt, khôn khéo có thể đưa ra những ý tưởng rất có ích cho tập thể vào ngày hôm nay. Bản mệnh hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến giúp đỡ mọi người, bạn chắc chắn sẽ được cấp trên đánh giá cao.

Đây cũng là thời điểm để những chú Hổ bứt phá trên chặng đua quyền lực phía trước. Theo tử vi ngày mới, con giáp này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chủ nhật ngày 31/12/2023, người tuổi Mão được Chính Ấn nâng đỡ, đây là điềm báo thăng tiến trong công việc của con giáp này. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình, đồng thời cũng có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc, nhờ thế mà gặt hái được rất nhiều thành công.

Có thể thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều thử thách, song nếu có thể vượt qua thì những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng quên những thách thức đó cũng là phép thử để bạn nhìn rõ xem mình đang đứng ở đâu và có gì trong tay.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được cục diện Tam Hội trợ mệnh nên gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Càng ngày hai bạn càng nhận ra có rất nhiều điểm chung lý thú giữa hai người và qua thời gian mỗi người đã dần chấp nhận sự khác biệt của người kia để dung hòa lẫn nhau.

Thực Thần xuất hiện còn báo tin vui về đường tài lộc cho những chú Rồng. Hôm nay quả là một ngày ngập tràn niềm vui với con giáp này. Bạn được lòng rất nhiều người, nhờ vào các mối quan hệ mà công việc trôi chảy, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Tài chính rủng rỉnh tạo điều kiện để bạn thực hiện các kế hoạch ấp ủ từ lâu.

Tuổi Tỵ

Ngày Dần Tỵ Tương Hình, người tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân xung quanh mình đang tìm cách cản trở công việc của bạn. Kẻ đó chẳng những ngấm ngầm ám hại mà còn lớn tiếng vu oan, đổ tội cho bản mệnh, vừa ăn cướp vừa la làng.

Tỷ Kiên xuất hiện còn khiến việc hợp tác của con giáp này với đồng nghiệp khó mà suôn sẻ. Cả hai đều có quan điểm riêng, ai cũng cho rằng ý kiến của mình hợp lý hơn, chẳng ai chịu nhường nhau dẫn đến xung đột nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp xuất hiện mang đến những điều kiện thuận lợi cho người tuổi Ngọ trong công việc. Con giáp này có sự nhiệt tình, lúc nào cũng hăng hái xung phong dẫn đầu trong mọi công việc được giao, tuy nhiên, bạn hay “cả thèm chóng chán” nên hiệu quả công việc thường không cao.

Lời khuyên cho những chú Ngựa là hãy bình tĩnh quan sát tình huống hơn, đồng thời rèn luyện tính kiên trì nếu bạn muốn thành công đến với mình trong tương lai. Chứ nếu cứ làm đâu bỏ đấy thì chẳng cấp trên nào muốn giao nhiệm vụ quan trọng cho bạn đâu.

Tuổi Mùi

Kiếp Tài giáng họa khiến tài lộc trong ngày Chủ nhật của người tuổi Mùi không được dồi dào cho lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bạn không cân bằng lại thu chi.

Ngoài ra, bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác. Đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói.

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung hôm nay có thể khiến cho người tuổi Thân gặp phải nhiều điều không như ý. Những chú Khỉ sẽ phải trải qua một ngày làm việc cật lực và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh.

Thiên Tài nhắc nhở cho con giáp này, nếu bạn cứ cố gắng, nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Đó có thể là một khoản tiền kha khá khiến bản mệnh có thể sống thoải mái trong một thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài nhập cục, người tuổi Dậu không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc khi mà thu nhập trong ngày khá ổn định. Đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống mà đến từ sự cố gắng không ngừng của bản mệnh từ bấy lâu.

Thời điểm này, những chú Gà nên có kế hoạch đầu tư tài chính hoặc tiết kiệm để dành dụm cho những lúc cần thiết. Đó có thể sẽ là phương án tốt nhất vào lúc này. Đừng thấy tiền bạc dư dôi mà phung phí quá đà, mua sắm vô tội vạ thì tiền núi cũng có ngày hết.

Tuổi Tuất

Dần Tuất Bán Hợp giúp người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều chuyện may mắn bởi hôm nay cát khí lan tràn, con giáp này hoàn toàn có thể có được những điều mình muốn. Quý nhân ở bên, dẫn lối cho người độc thân tìm thấy được một nửa yêu thương của cuộc đời mình.

Công việc cũng tiến triển rất thuận lợi đối với người tuổi Tuất. Quan hệ xã giao hài hòa khiến bạn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người mỗi khi công việc xảy ra vấn đề gì khó khăn, trục trặc.

Tuổi Hợi

Dần Hợi Nhị Hợp, người tuổi Hợi xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa trong ngày hôm nay. Mọi người đều yêu mến bạn vì tính tình thật thà, hết lòng vì mọi người và chính bạn cũng cảm thấy cuộc sống như vậy thật thoải mái.

Thiên Quan có thể đem đến những chướng ngại vật bất ngờ liên quan đến công việc hoặc đời sống cá nhân của con giáp này, tuy nhiên bạn sẽ có thể xoay sở tốt trong mọi tình huống để hoàn thành các kế hoạch mà mình lập ra ban đầu nếu giữ được bình tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm