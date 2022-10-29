Tử vi Chủ nhật ngày 30/10/2022: Top 3 con giáp “1 bước lên tiên” trở thành bá vương tiền tỷ, vàng bạc trải khắp nhà

Đây chính là thời điểm tài vận của những người tuổi Ngọ bùng nổ rực rỡ, bởi không chỉ tiền tài tấp nập chạy vào nhà mà đường công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng trên đà thăng tiến rất khả quan.

Nếu như trước đó tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ thì vào ngày 30/10/2022, con giáp này lại càng gặp được nhiều bất ngờ thú vị hơn khi được thần tài chiếu cố.

Con giáp này biết cách “đánh thức” và phát huy những năng lực còn đang “ngủ quên” của mình, cộng thêm được quý nhân giúp đỡ nên tuổi Ngọ dễ dàng vượt qua khó khăn, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Không chỉ người kinh doanh buôn bán mà ngay cả những người làm công ăn lương cũng có cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn.

Tuy đôi lúc lượng công việc dồn dập và có chút áp lực nhưng mọi sự cố gắng của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

Nếu như trước đó tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ thì vào ngày 30/10/2022, con giáp này lại càng gặp được nhiều bất ngờ thú vị hơn khi được thần tài chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do tài lộc trải dài từ đầu tuần tới cuối tuần nên tuổi Mão được vinh dự đứng trong hàng ngũ 3 con giáp phát tài trong ngày 30/10/2022.

Công việc của con giáp này dần dần ổn định, bản mệnh sẽ học hỏi thêm được nhiều kỹ năng và kiến thức mới để cải thiện bản thân.

Nếu đủ kiên trì và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn thì chắc chắn rằng con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài.

Vào ngày 30/10/2022, việc kinh doanh của tuổi Mão rất suôn sẻ, khách hàng cũ quay lại và kèm theo đó là số lượng khách hàng mới không ngừng tăng lên.

Nhờ vậy mà con giáp này sẽ thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ khiến ai nấy đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này lại chi tiêu khá ít nên Mão hay cố gắng tận dụng cơ hội này để tiết kiệm một khoản cho dự định sau này nhé.

Tuổi Tỵ

Thời gian này, vận thế của người tuổi Tỵ hồng phát, quý nhân hóa thân thành Tài Thân, tài lộc liên tiếp kéo đến nhà.

Trong ngày 30/10/2022, sự nghiệp và tài vận của con giáp này bước lên tầm cao mới. Người tuổi Tỵ sẽ nhanh chóng được đề bạt lên vị trí công việc mới và giải quyết hết được những vướng mắc công việc trước đây.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.