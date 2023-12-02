Tử vi Chủ nhật ngày 3/12: Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, tụ lộc tụ tài hơn hẳn người khác, nhận được số tiền rất lớn, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền bạc tứ phương gom về một mối, tài lộc dồi dào trong ngày 3/12.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân ái và giàu lòng trắc ẩn. Họ dễ hòa đồng, đến với mọi người bằng tấm lòng chân thành, không chút lợi dụng. Cũng bởi vậy, người tuổi này thường đi đến đâu cũng dễ nhận được sự quý mến, tôn trọng trong ngày 3/12.

Theo tử vi, người tuổi Hợi chăm làm việc thiện, thường có phúc báo lớn. Trong công việc, họ là người không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai, luôn âm thầm giải quyết vấn đề, không than phiền trách móc. Trong cuộc sống, họ bao dung và nhân hậu, sẵn sàng.

Tử vi Chủ nhật ngày 3/12: Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, tụ lộc tụ tài hơn hẳn người khác, nhận được số tiền rất lớn, tích lũy được nhiều của cải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tính cách thoải mái, thích tự do tự tại và luôn muốn độc lập sáng tạo, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những điều xảy ra không như ý muốn và tuổi Ngọ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trăn trở. 

Trong ngày 3/12, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ có những cải thiện tích cực, dù mọi thứ có thay đổi thế nào thì tuổi Ngọ cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Ngọ càng làm việc sẽ càng thành công, đặc biệt sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, kéo theo cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. Trong ngày 3/12, tuổi Ngọ chuẩn bị đón nhận nhiều hỷ sự, giúp đời sống tinh thần thoải mái dễ chịu.

Tử vi Chủ nhật ngày 3/12: Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, tụ lộc tụ tài hơn hẳn người khác, nhận được số tiền rất lớn, tích lũy được nhiều của cải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cát tinh hỗ trợ cho con giáp giỏi kinh doanh tuổi Thìn tháng mới có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình. Nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong ngày 3/12. Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, không ngại khó, không ngại khổ nên có thể tiếp xúc với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Tuy nhiên, dù mọi chuyện có đang tiến triển theo chiều hướng thuận lợi, bản mệnh cũng cần dè chừng trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân hãm hại dẫn đến họa kiện tụng. Do đó, những vấn đề liên quan đến tiền cần phải minh bạch, rõ ràng. Nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao ngay lập tức. Chớ để đêm dài lắm mộng, đừng để kéo dài thêm những phiền phức khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình.

Tử vi Chủ nhật ngày 3/12: Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, tụ lộc tụ tài hơn hẳn người khác, nhận được số tiền rất lớn, tích lũy được nhiều của cải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 2/12 tu vi ngay 3/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể tư· ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể tư· ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10