Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của 12 con giáp: Tuổi Tý túi lúc nào cũng đầy, tuổi Tỵ bị mất tình yêu

Theo tử vi 12 con giáp, Tý mở túi đón tiền, lúc nào túi cũng rủng rỉnh tiêu hoài không hết. Bạn gặp được quý nhân nên khó khăn mấy cũng vượt qua được. Một ngày của bạn vô cùng vượng sắc, công danh tiền bạc đều đủ đầy, không còn vướng phải những khoản nợ như trước đây.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của 12 con giáp cho biết trước những vận trình hung, cát của bạn trong ngày diễn ra như thế nào để tìm cách đề phòng.

Khả năng của Dần được công nhận, cấp trên khen ngợi bạn hết lời vì tài giỏi giang, ý tưởng sáng tạo không ngừng. Bạn không còn gặp bất cứ khó khăn nào mà tha hồ nằm không hưởng lộc trời ban. Về phương diện tình cảm, bạn có khá nhiều người theo đuổi nên vận trình thú vị hơn nhiều.

Theo tử vi mới nhất , vận trình của Sửu có nhiều khó khăn vì phải đối diện thử thách lớn trong công việc. Bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này để không làm phật lòng người khác. Nhất là với đồng nghiệp, cấp trên, đừng gây ra những lỗi lầm đáng tiếc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Mão được khen hết lời - Ảnh minh họa: Internet

Mão nhận được nhiều lời khen của cấp trên nên công việc thuận lợi, hanh thông ngoài mong đợi. Bạn hoàn thành đúng tiến độ những việc được giao nên có được sự tín nhiệm của mọi người. Nếu tiếp tục duy trì thái độ làm việc chăm chỉ, cần cù này, bạn sẽ đón lộc lớn trời ban tha hồ hưởng cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn có thể sẽ thay đổi bộ phận làm việc trong thời điểm này. Bạn được cấp trên bổ nhiệm chức vụ mới. Đây là tin vui khiến tinh thần của bạn phấn chấn hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều điều sắp xảy ra với mình trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Tỵ

Tỵ dễ tin người nên bị lừa gạt. Điều buồn nhất trong ngày, mối quan hệ tình cảm của bạn có kẻ thứ ba chen vào khiến cả hai cãi nhau thường xuyên, có thể dẫn đến đường ai nấy đi. Nói chung vận tình cảm, công việc của bạn trong ngày không được như ý muốn, thường xuyên xảy ra rắc rối không đáng có.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Ngọ gặp rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ gặp khá nhiều chuyện rắc rối trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn bốc đồng, nóng nảy nên làm hỏng việc lớn khiến cấp trên có cái nhìn không mấy ấn tượng về bạn. Họ không thích cách làm việc hời hợt nên sẽ đánh giá thấp khả năng của bạn trong ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Mùi

Mùi có nhiều tin vui bất ngờ ập đến trong thời điểm này. Không chuyện tình duyên thì công việc đều suôn sẻ, như ý mình mong muốn. Cuộc sống của bạn có thêm nhiều tin vui, không còn vướng phải bất cứ chuyện khó khăn hay thử thách lớn nào.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Thân

Thân có vận trình khá ảm đạm, tiền bạc, công danh đều giậm chân tại chỗ, không mấy khởi sắc. Công việc của bạn không như ý, thường xuyên gặp nhiều xích mích với đồng nghiệp. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, làm bao nhiêu cũng không được công nhận tài năng của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Dậu

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Dậu được nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Dậu đi đến đâu là được nâng đỡ, giúp sức nhiệt tình đến đó. Công việc của bạn được thuận lợi hơn, mọi sự đều viên mãn như ý bản thân mong muốn. Những dự định bạn ấp ủ bao lâu nay cũng đã trở thành hiện thực, tha hồ thể hiện tài năng của mình một cách trọn vẹn nhất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Tuất

Tuất xảy ra nhiều xung đột với đồng nghiệp, bạn bè và không có cách nào hóa giải được. Trong công việc, bạn không được yêu mến, làm gì cũng bị khiển trách. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng hơn để đón nhận duyên lành như ý trong thời điểm này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 3/1/2021 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều tin vui ập đến trong thời điểm này. Công việc của bạn khá thuận lợi, tình duyên cũng thăng hoa. Nói chung bạn sẽ không còn vướng phải bất cứ chuyện buồn nào, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt lành đến với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm