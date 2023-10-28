Tử vi Chủ nhật ngày 29/10/2023 của 12 con giáp: Mão - Ngọ vượng tài vượng lộc, tiền tài tới tấp; Thìn - Tị cố gắng mấy cũng không đền đáp, tiểu nhân lợi dụng sơ hở

Tuy nhiên, phương diện tình yêu có đôi chút khúc mắc do hai bạn còn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi việc đều có thể tháo gỡ nếu cả hai có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Hãy chủ động làm lành sớm nếu không bạn sẽ là người hối hận nhiều hơn đó Tý nhé.

Theo tử vi Chủ nhật ngày 29/10/2023 , người tuổi Tý đang ở đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Vận may tài lộc cũng đến với con giáp này khi người tuổi Tý nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, nhờ vậy có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Dù đối phương có thể sẽ không tin tưởng ngay, nhưng kết quả công việc sẽ cho thấy bạn không hề khoác lác, do đó hãy tập trung vào chất lượng hơn. Vì ngũ hành tương xung nên tình cảm đôi lứa bất ổn, gia đình mâu thuẫn. Tuổi Sửu hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không vui hoặc chán nản, chỉ có sự thẳng thắn mới giúp tình yêu của hai người được lâu dài.

Thiên Quan tác động lên vận trình ngày mới của người tuổi Sửu khiến bạn có thể sẽ phải đối mặt với những người sếp và đồng nghiệp khó tính. Bạn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để thuyết phục và chứng minh rằng mình đúng. Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng quá vì năng lực và sự khéo léo của bạn sẽ giúp xoay chuyển tình thế.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn. Tài chính trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng.

Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn. Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến gõ cửa bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão cuối tuần được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày. Bạn nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ. Vận tài chính hanh thông, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ mà hỏng việc.

Nhờ cục diện Mộc dưỡng Hỏa, Mão nên chuyên tâm với nửa kia nhiều hơn, chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc như hôm nay chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Tuổi Thìn

Thương Quan mang tin xấu đến đường sự nghiệp của tuổi Thìn. Bạn dễ chán nản với công việc hiện tại, nhiều người muốn nghỉ việc, cãi tay đôi với cấp trên hoặc bỏ học giữa chừng. Tâm trạng căng thẳng, cuối tuần chỉ muốn ở một góc để tĩnh tâm. Hỏa dưỡng Thổ giúp Thìn chiếm được ánh nhìn thiện cảm của những người xung quanh. Sống tử tế như Thìn thì khi khó khăn ắt sẽ có quý nhân giúp đỡ.

Ngày hôm nay cũng không phải ngày xấu nên bản mệnh kiếm tiền cũng trôi chảy và thuận lợi, tài lộc thu về kha khá. Gặp gỡ người này người kia nên nhìn chung số tiền tích lũy được không đáng kể, khó có thể kì vọng vào khoản tiền này để làm việc lớn được.

Tuổi Tị

Ngày Tị Hợi Tương Xung, người tuổi Tị có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Bản mệnh dễ bị người khác cản trở, những người tưởng như tốt đẹp lại có ý định hãm hại sau lưng tuổi này trong lúc bạn sơ hở. Ngày này càng nôn nóng và cố chấp sẽ càng dễ gặp bất lợi. Vì thế, cho dù lo lắng đẩy bản mệnh đến tình huống khó xử, muốn hành động ngay cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Tốt nhất là tuổi Tị không nên quyết định việc gì quan trọng thời điểm này. Thủy Hỏa xung khắc, trong chuyện tình cảm, nếu bạn đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó giữ tình yêu bền vững. Đừng cố thuyết phục đối phương nghe theo mình, thay vào đó bạn hãy thử lắng nghe cảm nhận của người ấy trước khi bạn làm tổn thương họ vì sự vô tình của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi Chủ nhật ngày 29/10/2023 được coi là một ngày vượng tài với người tuổi Ngọ nhờ Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền. Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn.

Tuy nhiên ngũ hành xung khắc sẽ đe dọa đến hạnh phúc của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái.

Tuổi Mùi

Công việc ngày Chủ nhật ngày 29/10/2023 có Tam Hội trợ giúp nên rất suôn sẻ và may mắn. Người đi buôn thì đắt hàng, được khách ủng hộ nhiệt tình. Có thể coi hôm nay chính là cơ hội tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp, kinh doanh, nếu bỏ lỡ mất thì sau này khó có thời cơ nào tốt bằng. May mắn có Thực Thần hỗ trợ nên Mùi có lộc ăn uống, buôn bán trong ngày.

Mùi là con giáp sống đơn giản nhưng không tầm thường, đặc biệt là những bạn đang làm thêm hoặc có công việc tay trái, đây là thời điểm bạn thu được nhiều lộc nhất tuần. Tình cảm của tuổi Mùi hôm nay cũng rất thuận lợi, tốt đẹp nhờ Hỏa sinh Thổ. Nếu bạn ghét ai đó, hãy cứ mặc kệ họ, đó sẽ là cách tốt nhất mà bạn có thể đối xử với người mà bạn ghét. Nhiều người cũng yêu quý bạn nhưng họ không nói ra, hãy sống vì những người tôn trọng mình nhé Mùi.

Tuổi Thân

Tương Hại giáng họa, người tuổi Thân có thể phải chịu tổn thương bởi những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Bản mệnh sống hết mình với người khác nhưng chưa chắc vì thế mà họ sẽ đối tốt lại với mình. Con giáp này cần học cách chấp nhận những điều có thể xảy ra trong cuộc sống, cuộc sống vốn không chỉ có màu hồng.

Công việc không mấy suôn sẻ khi xung quanh con giáp này vẫn có những kẻ tiểu nhân rình rập và gây cản trở, khó khăn. Bản mệnh lại có phần chủ quan nên tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng và biến cơ hội thành cạm bẫy, cơ hội đến tay lại trôi qua mất. Kim sinh xuất cho Thủy là nguyên nhân khiến tình cảm lứa đôi đứng trước nhiều thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử may mắn, con cháu học hành đạt kết quả tốt nhờ Tam Hợp trợ mệnh. Con giáp này dù nay là ngày nghỉ vẫn làm việc đâu ra đó nên đạt năng suất và hiệu quả cao, được cấp trên khen ngợi.

Nay vì cục diện Hỏa khắc Kim nên bản mệnh luôn trong tình trạng khó chịu, bức bối, dễ nổi nóng với những người xung quanh. Đôi khi bạn bị hiểu lầm là không thân thiện, thái độ khó ưa nhưng thực ra là do cơ thể bạn đang mệt, ngại giao tiếp, không muốn giả tạo lấy lòng người khác.

Tuổi Tuất

Con giáp này nên cẩn thận vì thời gian tới dễ mất việc, nghỉ việc đột xuất hoặc bị chèn ép. Dù có nhiều vấn đề bất ngờ nảy sinh nhưng cũng may là bản mệnh không phải chịu quá nhiều sức ép từ cấp trên. Cục diện Hỏa sinh Thổ cho biết Tuất rất chịu khó giao tiếp, làm quen với mọi người xung quanh. Nhiều người sẽ về thăm nhà hoặc hẹn hò với người yêu trong ngày này.

Bạn thấu hiểu được mọi người, đây là chìa khóa giúp Tuất may mắn hơn người khác. Hôm nay, đường tài lộc trong ngày của tuổi Tuất cũng khá tốt. Bạn tìm được hướng làm ăn mới và mạnh dạn đầu tư, cộng thêm cát khí dồi dào nên dễ dàng thành công ngay trong lần thử đầu tiên, đón nhận thành quả lớn đến không ngờ.

Tuổi Hợi

Tâm trạng của người tuổi Hợi sa sút khá rõ do những tác động đến từ yếu tố khách quan. Những lời nói ra nói vào, sự nghi ngờ của mọi người khiến bạn đánh mất tự tin thường ngày, cũng không thể phát huy năng lực một cách tối đa, hiệu suất sụt giảm.

Kiếp Tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền mất của của Hợi. Dù vào lúc vận trình tài lộc rủng rỉnh nhất, bạn cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Làm việc gì cũng cần phải lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát. Ngày Thủy vượng, bản mệnh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là về đường ruột, tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm