Tử vi chủ nhật ngày 28/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Mão có tài vận hanh thông tiền vô ào ào, Dần – Ngọ cẩn thận ‘tiểu tam’ từ các mối quan hệ thân thiết

Khi bắt tay vào làm công việc gì, những chú Chuột cũng luôn giữ quan điểm nghiêm túc và chăm chỉ, thành tích đạt được phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình. Bạn rất khinh thường những kẻ giả tạo chỉ lân la làm thân với người khác để kiếm lợi cho bản thân.

Vận trình của người tuổi Tý trong hôm nay. Bạn được mọi người yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Bản mệnh là người sống biết người biết ta, hòa đồng, vì thế ai cũng muốn được kết giao với bạn. Có thể bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày này.

Đường tình duyên của bạn không được suôn sẻ cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Đôi bên đang để cái tôi của mình ở trên cả sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nửa kia, một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không gì có thể làm cho nó được xoa dịu.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thiên Quan xuất hiện cho thấy không phải là một ngày may mắn đối với người tuổi Sửu. Bạn là người năng động, nhiệt tình nhưng lại dễ kích động, dễ bất đồng ý kiến với mọi người.

Hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói, bởi lời nói của bạn rất có thể gây tổn thương hoặc mất lòng người khác. Hẳn bản mệnh cũng không muốn một hành động bột phát của mình lại gây ra những tác động tiêu cực cho các mối quan hệ về sau đúng không?

Sức khỏe của con giáp này lúc lên lúc xuống do ngũ hành Thổ vượng. Lời khuyên cho bạn là nên cân bằng giữa làm việc với nghỉ ngơi để tránh rơi vào căng thẳng, đừng chủ quan ỉ vào tuổi trẻ, khi không có sức khỏe thì bạn cũng chẳng làm được gì đâu.

Tuổi Dần

Sự xuất hiện của Thương Quan trong ngày hôm nay là lời cảnh báo người tuổi Dần cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng để sự hiếu thắng mà khiến bản thân phải chịu tổn hại.

Trong một ngày không có may mắn song hành, công việc có thể gặp trở ngại, không hanh thông, hơn nữa việc kinh doanh riêng cũng vì thế mà ảnh hưởng, dễ thua lỗ lớn. Bản mệnh cần phải suy nghĩ lại chiến lược làm ăn cho phù hợp hơn nhé.

Trong chuyện tình cảm, cả hai đang có những do dự về tương lai và cũng bị kẻ thứ ba ngáng đường. Nếu yêu chưa đủ lớn thì chắc chắn cũng không đi được đến tương lai đâu, cần phải suy nghĩ lại cẩn thận về mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết ngày những người làm nghề tự do sẽ được nhận tin vui tài lộc nhờ có Thực Thần. Có thể bạn đã cố gắng suốt thời gian qua và đây chính là lúc công sức của bạn được báo đáp. Hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân mình để tạo động lực cố gắng hơn về sau.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên bản mệnh có phần nóng nảy, vội vàng hơn, không muốn tiếp nhận những yêu cầu vô lý của nửa kia. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra có thể là chia tay thì suy nghĩ cẩn thận xem lỗi lầm bắt nguồn từ đâu. Hãy lắng nghe con tim mách bảo và bạn sẽ tìm được cách xử lý đúng đắn.

Tuổi Thìn

Hôm nay cục diện Sửu Thìn Tương Phá khiến các mối quan hệ của người tuổi Thìn rơi vào bế tắc. Những người có đôi có cặp dễ gặp trắc trở, hai bạn phải thực sự hòa hợp và chấp nhận những sự thay đổi của đối phương nếu không muốn mối quan hệ rạn nứt. Người độc thân nên bình tĩnh vì nhân duyên của bạn vẫn chưa đến đâu.

Nếu vẫn phải làm việc trong ngày chủ nhật Chính Quan sẽ hỗ trợ bạn không ít trong sự nghiệp. Bạn có thể được chạm tới những cơ hội thăng tiến nhiều người mơ ước. Hãy tự tin thể hiện hết bản lĩnh của mình cho mọi người biết bạn xứng đáng.

Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, thế nhưng đôi khi còn quá cứng nhắc trong suy nghĩ. Hãy cởi mở hơn để có những hướng suy nghĩ mới, như vậy thì bạn sẽ tìm ra những cách giải quyết vấn đề đơn giản hơn nhiều.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất hăng hái và nhiệt tình. Một khi đã lập kế hoạch gì là bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay, không bỏ lỡ thời gian một cách đáng tiếc. Bạn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy người ta đang gặp khó khăn.

Dường như bạn đang hơi nóng vội quá mức đấy. Hãy suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi đưa ra quyết định, đừng để một thời gian thấy khó khăn quá lại nghĩ đến chuyện từ bỏ. Như vậy thì bạn sẽ chẳng thể thăng tiến nhanh chóng được đâu.

Chính Tài còn giúp những chú Rắn nhận nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc, hứa hẹn nhiều thành tựu tốt đẹp. Mọi người cho rằng con giáp này may mắn mà có được nhưng hơn không ai hiểu rõ bản mệnh đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào, thậm chí đã từng có những thời gian phải đi vay mượn ra sao.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, cục diện Tương Hại Thái Tuế có thể khiến người tuổi Ngọ một phen chật vật. Bạn mệnh cần phải sẵn sàng đối mặt với đủ loại thị phi trong ngày hôm nay. Nếu đó là những lời nói không đúng về bạn thì hãy bỏ ngoài tai, sau đó chứng minh bằng hành động thực tế, đừng cố hơn thua làm gì bởi điều đó không đáng.

Bên cạnh đó chính bạn cũng nên xem lại cách ứng xử và ăn nói của bản thân. Có thể bản tính nóng nảy và không biết kiêng nể ai đã khiến bạn gây thù chuốc oán với mọi người. Hãy giữ đầu óc bình tĩnh và cư xử hài hòa với tất cả mọi người xung quanh hơn.

Thiên Tài nhập cục bù lại cho bạn một vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ từ nghề kinh doanh tay trái. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng bạn đã đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường.

Tuổi Mùi

Cảnh báo tuổi Mùi có thể vấp phải nhiều trắc trở trong ngày. Cũng bởi quá chủ quan nên bạn để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho con giáp này gặp họa. Càng những lúc này, bản mệnh nên kiên nhẫn hơn trong mọi việc thay vì nổi nóng.

Con giáp này cũng cần phải chú ý đến nửa kia của mình hơn, dành nhiều thời gian ở bên gia đình chứ không phải suốt ngày mải mê với sở thích riêng hay công việc như vậy. Đừng để đến khi tình cảm đôi bên nguội lạnh rồi mới hối hận. Nhân ngày nghỉ này, hãy tìm cách hâm nóng tình cảm bạn nhé.

Tuổi Thân

Chính Ấn xuất hiện mang tới nhiều may mắn cho những người tuổi Thân vẫn đang bộn bề công việc trong ngày nghỉ lễ này. Sự nghiệp của bạn có quý nhân hỗ trợ bất ngờ, cơ hội thăng tiến vô cùng rộng mở. Bản mệnh cứ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, kế hoạch kinh doanh mới chắc chắn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ủng hộ, thậm chí còn có thêm không gian phát triển thuận lợi hơn.

Song cây càng to thì gió càng tới, lúc bản mệnh thành công sẽ khó tránh khỏi những người nhòm ngó, ghen tị, cần hết sức thận trọng. Lúc này bạn càng phải khiêm tốn, hành xử có chừng mực và chăm chỉ hơn, không được nóng vội, ra quyết định khi chưa tìm hiểu kỹ càng.

Đường tình duyên của những chú Khỉ rất rộng mở. Người độc thân dễ có cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của mình. Có những bạn còn bất ngờ khi biết được người ấy vẫn luôn ở bên cạnh, người vẫn hay khiến bạn bực tức lại chính là người luôn quan tâm và lo lắng cho bạn chân thành.

Tuổi Dậu

Hôm nay trong một ngày được Tam Hợp che chở, người tuổi Dậu đón nhiều điều tốt lành đến với mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng sâu sắc, thân thiết, gắn bó ngọt ngào. Ngoài tình yêu còn có tình bạn, tình thân cũng cực kỳ hạnh phúc.

Tin vui cũng đến với người độc thân bởi bạn có thể gặp lương duyên, trái tim rung động trước người mới gặp lần đầu. Đôi khi chỉ là một ánh mắt, nụ cười hay sự vô tình nào đó đã khiến hai bạn phải lòng nhau, còn tiếp tục phát triển như thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của chính bạn rồi.

Thiên Ấn cũng giúp người tuổi này giải quyết công việc khá nhẹ nhàng, chỉ cần hoàn thành nốt những việc dang dở chứ không phát sinh nhiệm vụ mới. Vậy nên dù có phải làm việc trong ngày nghỉ bạn cũng không chút phàn nàn. Xong việc sớm, bạn có thể thoải mái thả lỏng và dành thời gian cho gia đình mình.

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất không được thuận lợi cho lắm. Con giáp này có thể bị ai đó ngáng trở, gây khó dễ. Người này không mấy thiện cảm, cậy quyền cậy thế hạch sách. Tuy nhiên nhờ sự nhanh nhẹn và hành động chắc chắn nên bản mệnh có thể tránh được mối họa này.

Nhưng nếu bạn không kiềm chế được cảm xúc, thể hiện thái độ tiêu cực thì nhận lại chỉ là những chuyện xui xẻo mà thôi. Hãy nhớ trong bất cứ tình huống nào, sự bình tĩnh và tỉnh táo sẽ giúp bạn sớm tìm ra giải pháp phù hợp.

Vận đào hoa xấu có thể đe dọa đến mối quan hệ của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc hiện tại của mình. Các cặp đôi nên vạch rõ ranh giới với những người khác phái, đừng để đối phương hiểu lầm, khiến tình cảm rạn nứt đáng tiếc.

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi đều tiến triển rất thuận lợi. Bạn có thể gặp quý nhân nâng đỡ. Đó có thể là người đã xuất hiện trước mắt bạn từ rất lâu rồi mà bạn không để ý. Hướng phát triển mà quý nhân chỉ ra sẽ rất hữu ích với bạn trong tương lai.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bạn đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong ngày. Bản mệnh cảm nhận được sự bình yên mỗi khi được ở bên những người thân yêu, đây là nguồn động lực lớn lao cho bạn nhất là khi gặp phải khó khăn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!