Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân có tin vui tài lộc tới tấp, tuổi Hợi đừng để ý thị phi

Dù vậy, tuổi Tý nên giữ gìn sức khỏe trong ngày, đừng để cơ thể suy nhược vì bận rộn.

Tài chính của tuổi Tý trong ngày rất khởi sắc. Bạn có được cơ hội kiếm tiền quý giá, thu nhập có thể tăng nhanh nếu biết tận dụng. Sự nghiệp cũng ổn định, không có gì trở ngại.

May mắn trong ngày đến từ những món quà hay khoản tiền bất ngờ, sẽ khiến tâm trạng bạn vui vẻ hơn.

Tuổi Sửu nên tập trung vào công việc hơn trong ngày mới. Vì đây là thời điểm nhạy cảm, tiểu nhân có thể tận dụng cơ hội để cản trở bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Dần trong ngày mới phát triển rực rỡ. Bạn gây ấn tượng với người khác bởi sự kiên định và quyết đoán.

Dù vậy, nơi công sở, làm gì bạn cũng nên cẩn thận, tránh vô tình tạo cơ hội để tiểu nhân hãm hại.

Về tình duyên, đây là lúc cả hai đang có nhiều thời gian hạnh phúc đáng ghi nhớ dành cho nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão cẩn thận đối thủ cạnh tranh hay tiểu nhân giăng bẫy trong công việc. Dù có nghe tin đồn gì thất thiệt gì về mình, cũng hãy im lặng cho qua, không cần thiết phải giải thích.

Bù lại, tài lộc và tình cảm của bạn trong ngày khá tốt. Bạn có thể vì hai điểm sáng này mà thấy tích cực, vui vẻ hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày mới có nhiều cơ hội quý giá, hãy tận dụng.

Về tài lộc, chưa có dấu hiệu tăng nhưng vẫn đủ để bạn tiêu xài.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới có nhiều điều khiến tuổi Tỵ đau đầu. Chuyện tình cảm hay tài lộc đều có vấn đề. Dù vậy, hãy kiên trì giải quyết đến cùng.

Sự nghiệp ổn định, chưa có khởi sắc, nhưng hãy cố gắng hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Ngọ

Sự nghiệp của tuổi Ngọ trong ngày mới khá tốt đẹp, dù cũng rất bận rộn.

Dù vậy, hãy cẩn thận vì có điềm báo tranh cãi trong tình yêu hay gia đạo. Nếu có, hãy kiên nhẫn với đối phương hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới của tuổi Mùi nổi bật nhất với tình duyên khởi sắc. Sau những ngày ảm đạm thì đây là lúc khiến bạn khá hài lòng nhất, dù là độc thân hay đã có gia đình.

Trong công việc, bạn nên tập trung vào những kế hoạch của mình, đừng để bị phân tâm bởi những điều khác.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Thân có tin vui tài lộc tới tấp. Bạn có cơ hội mở rộng kinh doanh, hay cơ hội tăng lương đang chờ.

Dù vậy, hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người ấy, đừng chỉ biết đến công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Dậu

Những cố gắng của tuổi Dậu trong thời gian qua sẽ được ghi nhận. Bạn cũng có cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp hơn.

Đường tài lộc khá tốt, dù bạn phải vất vả hơn trước.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Tuất

Ngày mới của tuổi Tuất nổi bật với các mối quan hệ khá tốt, đem lại cho bạn nhiều niềm vui.

Tài chính trong ngày chưa có dấu hiệu tăng nhưng vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 28/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Hợi nên giữ vững tinh thần, đừng để những chuyện thị phi quấy nhiễu. Trong công việc, hãy tập trung vào thành tích của bản thân, hơn là để ý lời ra tiếng vào của người khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.