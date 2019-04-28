Vận trình của Tý không mấy khởi sắc, suôn sẻ. Bạn dễ rơi vào những cuộc tranh cãi, xung đột. Tiểu nhân lợi dụng sự nóng nảy của bạn khiến vận trình của bạn gặp nhiều trục trặc không đáng có. Vì vậy hôm nay tuyệt đối nên nhẫn nhịn, đừng cự cãi với bất cứ ai. Tốt nhất là chuyện ai người nấy làm, đừng chen vào chuyện của người khác quá nhiều.

Sửu bị khối tiền tỷ đè bẹp dí, đón nhiều tài lộc từ quý nhân hộ mệnh. Ngày hôm nay của bạn vô cùng vui vẻ, có cơ hội gắn kết bạn bè, người thân, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn vô cùng thoải mái. Bạn có cơ hội gặp nhiều người nên tâm trạng tốt hơn, không còn buồn phiền.

Tuổi Dần

Vận trình của Dần thuận lợi, suôn sẻ hơn những ngày trước đây. Tuy nhiên lịch trình có hơi dày đặc nhưng bạn vẫn sắp xếp được thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Điều này giúp cho tinh thần của bạn vô cùng hưng phấn, làm gì cũng đạt được nhiều thành tựu.

Tuổi Mão

Mão nghênh đón Thần Tài đến - Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài gõ cửa ghé thăm, mang lộc đến giúp bạn thoát khỏi nghèo khổ. Chỉ cần mở cửa, tiền tài đã đổ về ào ạt. Đồng thời Mão cũng nhận được nhiều tin vui trong hôm nay. Đó là chuyện tình cảm của bạn vô cùng thăng hoa, rực rỡ. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận ấm êm. Người độc thân sẽ nhanh chóng thoát ế.

Tuổi Thìn

Mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khá tốt. Khả năng bạn kiếm được người tâm đầu ý hợp rất cao. Tuy nhiên vào cuối ngày, bạn có nhiều suy nghĩ tiêu cực khiến vận trình có dấu hiệu đi xuống. Vì vậy hãy biết cân bằng cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật.

Tuổi Tỵ

Tỵ đón nhận nhiều tin vui ập đến - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nhận được nhiều điều tuyệt vời, mọi sự hanh thông. Nhờ sự hoạt bát, nhiệt tình nên Tỵ được nhiều người yêu thương, quý mến. Hôm nay là một ngày vượng vận tiền bạc. Tuy nhiên bạn đừng tham gia vào những trò đỏ đen, cá cược kẻo mất tiền, buồn phiền không dứt.

Tuổi Ngọ

Cục diện của Ngọ hôm nay không được sáng sủa. Bạn làm gì cũng vướng phải nhiều chuyện không may vì vậy mà tiền bạc thất thoát khá nhiều. Thế nên Ngọ dễ nóng giận, tranh cãi và xảy ra xung đột với người xung quanh. Do tính tình nóng nảy nên dễ đánh mất mối quan hệ thân thiết.

Tuổi Mùi

Mùi có chuyện vui trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày hôm nay, Mùi có nhiều điều đáng mừng và cũng có điều cần phải lo. Gia đạo, tiền tài đều ở mức trung bình, không quá khởi sắc. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại có nhiều điều đáng nói. Bạn được người thân mai mối và bắt đầu một mối quan hệ mới. Cả hai tâm đầu ý hợp khiến cuộc sống của bạn thêm màu sắc.

Tuổi Thân

Vận trình hôm nay của Thân vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bạn được nhiều người yêu mến, tiếp đón nồng hậu. Vận tài lộc của bạn không quá nhiều nhưng cũng đủ để chi tiêu mà không cần sợ thiếu trước, hụt sau. Với những người độc thân, hôm nay sẽ có thể gặp phải tiếng sét ái tình.

Tuổi Dậu

Vận trình của Dậu rất thuận lợi, mở cửa ra đã có Thần Tài đến tận nhà. Những mối quan hệ trong gia đình bạn cũng thuận hòa, không tranh cãi. Hôm nay, vận tài lộc của Dậu vô cùng vượng phát, dư dả tiền bạc để thực hiện những kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay.

Tuổi Tuất

Tuất nên cẩn thận kẻo tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay Tuất bị vướng vào những trò chơi ác ý, bị người khác hãm hại. Vì vậy hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói, cũng như những hành động của mình. Thời điểm này tiền của bạn đổ ra như nước vì thói quen tiêu xài hoang phí. Thế nên hãy cẩn thận trong chi tiêu, lên kế hoạch tiêu xài hợp lý sẽ tốt hơn.

Tuổi Hợi

Hợi không nên tham gia những trò chơi đen đỏ trong những ngày nghỉ lễ. Bạn không may mắn vì vậy sẽ dễ tiêu hao tiền bạc vào những trò như vậy. Bên cạnh đó không chỉ mất tiền mà còn xảy ra xung đột với người thân, bạn bè thân thiết. Vì vậy đừng thử tài vào những trò vô bổ này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm