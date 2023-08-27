Tử vi Chủ nhật ngày 27/8: Phật Bà rót lộc đầy tay 3 con giáp, thu hái bộn tiền về két, vận thế hanh thông, gặp may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 27/08/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 27/8 dựng xây được cơ ngơi vững vàng, giàu có khiến người người ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp phúc đức tràn trề, may mắn hơn người. Thuở độc thân được mẹ cha bảo bọc, đến khi kết hôn lại được bạn đời nuông chiều nên chẳng phải nếm trải vất vả bao giờ. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng có được mọi thứ, cuộc sống quá bình yên nên Hợi không hề đề phòng người xấu, sống quá cảm tính mà bị lừa gạt cả tiền bạc lẫn tình cảm.

May mắn thay, nhờ bề trên nâng đỡ những kiếp nạn của Hợi sẽ nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho vận tốt theo chân. Trong ngày 27/8, mặc người khác chật vật Hợi vẫn cứ an nhàn hưởng phúc, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng.

Tử vi Chủ nhật ngày 27/8: Phật Bà rót lộc đầy tay 3 con giáp, thu hái bộn tiền về két, vận thế hanh thông, gặp may mắn dồn dập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất linh hoạt, "đa di năng" trong công việc và cuộc sống. Họ có thể xử lý mọi vấn đề rắc rối một cách dễ dàng với năng lực thích nghi của mình.

Trong ngày 27/8, tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn lớn, có tài lộc trời cho, dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Vì được thần tài ưu ái nên vận thế của họ càng vượng, công danh sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý nguyện.

Và nếu biết nắm chặt cơ hội, lập kế hoạch chi tiết cho các dự định, tập trung vào các công việc đang dang dở thì họ sẽ có được nguồn tài lộc vô cùng giàu có.

Tử vi Chủ nhật ngày 27/8: Phật Bà rót lộc đầy tay 3 con giáp, thu hái bộn tiền về két, vận thế hanh thông, gặp may mắn dồn dập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong ngày 27/8, người tuổi Tỵ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tỵ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tỵ gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tử vi Chủ nhật ngày 27/8: Phật Bà rót lộc đầy tay 3 con giáp, thu hái bộn tiền về két, vận thế hanh thông, gặp may mắn dồn dập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ thứ Tư 23/8/2023: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập, nhanh chóng giàu có hơn người

Từ thứ Tư 23/8/2023: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập, nhanh chóng giàu có hơn người

Thời gian này, 3 con giáp sau luôn gặp nhiều may mắn trong công việc, thu nhập luôn dồi dào.

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