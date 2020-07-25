Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần gặp họa mất của, tuổi Mão có lộc ăn uống

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý có một ngày cuối tuần vui vẻ, thoải mái. Bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi với gia đình.

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có chút không vui trong hôm nay, có thể từ chuyện tình cảm hoặc tiền bạc.

Tài lộc trung bình, không hao hụt cũng không tăng.

Bạn gặp lại một người bạn cũ, có thể trở thành quý nhân cho bạn trong công việc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần quá để ý đến lời nói của người khác nên dễ chịu thiệt thòi.

Nếu ra đường trong hôm nay, tuổi Dần nên cẩn thận họa mất của.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có lộc ăn uống trong hôm nay, hoặc hội họp vui vẻ với bạn bè hay họ hàng.

Tuổi Mão độc thân gặp được nhân duyên tốt trong hôm nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên để công việc sang một bên trong hôm nay. Bạn cần thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại tinh thần cho một tuần mới tiếp theo.

Tình duyên viên mãn với cả người độc thân và có đôi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ cẩn trong điềm cãi vã, mâu thuẫn với người thân hay bạn bè.

Có tin vui tài lộc vào cuối ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày cuối tuần vừa vui vừa buồn. Vui vì bạn có tin vui tài lộc trong hôm nay, nhưng buồn vì chuyện tình cảm không như ý.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi cẩn thận chi tiêu, đừng vung tay quá trán, dễ làm tài chính hao hụt.

Gia đình vui vẻ, dành thời gian cuối tuần bên nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp được quý nhân trong tiền bạc vào hôm nay. Người này sẽ mang tới nhiều cơ hội tài lộc cho bạn.

Dù vậy, tình duyên có chút khó khăn, dễ tranh cãi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cẩn thận tiểu nhân phá hoại chuyện tình cảm.

Tài lộc cần cân nhắc chi tiêu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất dần thể hiện được năng lực với cấp trên, được ghi nhận khen thưởng.

Tình duyên vui vẻ với cả người độc thân và có đôi.

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Hợi thư thả, không nặng gánh tiền bạc hay công việc.

Người độc thân có tin vui tình duyên.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.