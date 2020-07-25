Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần gặp họa mất của, tuổi Mão có lộc ăn uống

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2020 ngày 10/1/2020 của 12 con giáp: tuổi Dần cẩn thận họa mất của, tuổi Mão có lộc ăn uống. Còn vận trình ngày mới của bạn như thế nào?
- Tử vi tài lộc tháng 6 âm lịch của 12 con giáp: Tỵ thu về khoản lợi lớn, Ngọ vật lộn với thử thách và bùng nổ vào phút chót; Dậu cẩn trọng vì thói hưởng thụ quá đà
- Đúng vào ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch, những con giáp nhận được số tiền lớn từ quý nhân phương xa, mua biệt thự, sắm siêu xe quá dễ dàng
Xem tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Tý
Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có một ngày cuối tuần vui vẻ, thoải mái. Bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi với gia đình.
Tài lộc trung bình, không hao hụt cũng không tăng.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Sửu
Tuổi Sửu có chút không vui trong hôm nay, có thể từ chuyện tình cảm hoặc tiền bạc.
Bạn gặp lại một người bạn cũ, có thể trở thành quý nhân cho bạn trong công việc.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Dần
Tuổi Dần quá để ý đến lời nói của người khác nên dễ chịu thiệt thòi.
Nếu ra đường trong hôm nay, tuổi Dần nên cẩn thận họa mất của.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Mão
Tuổi Mão có lộc ăn uống trong hôm nay, hoặc hội họp vui vẻ với bạn bè hay họ hàng.
Tuổi Mão độc thân gặp được nhân duyên tốt trong hôm nay.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Thìn
Tuổi Thìn nên để công việc sang một bên trong hôm nay. Bạn cần thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại tinh thần cho một tuần mới tiếp theo.
Tình duyên viên mãn với cả người độc thân và có đôi.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Tỵ
Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ cẩn trong điềm cãi vã, mâu thuẫn với người thân hay bạn bè.
Có tin vui tài lộc vào cuối ngày.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ có một ngày cuối tuần vừa vui vừa buồn. Vui vì bạn có tin vui tài lộc trong hôm nay, nhưng buồn vì chuyện tình cảm không như ý.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Mùi
Tuổi Mùi cẩn thận chi tiêu, đừng vung tay quá trán, dễ làm tài chính hao hụt.
Gia đình vui vẻ, dành thời gian cuối tuần bên nhau.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Thân
Tuổi Thân gặp được quý nhân trong tiền bạc vào hôm nay. Người này sẽ mang tới nhiều cơ hội tài lộc cho bạn.
Dù vậy, tình duyên có chút khó khăn, dễ tranh cãi.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Dậu
Tuổi Dậu cẩn thận tiểu nhân phá hoại chuyện tình cảm.
Tài lộc cần cân nhắc chi tiêu.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Tuất
Tuổi Tuất dần thể hiện được năng lực với cấp trên, được ghi nhận khen thưởng.
Tình duyên vui vẻ với cả người độc thân và có đôi.
Tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Hợi
Theo tử vi Chủ Nhật ngày 26/7/2020 của tuổi Hợi thư thả, không nặng gánh tiền bạc hay công việc.
Người độc thân có tin vui tình duyên.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.