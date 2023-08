Tử vi Chủ nhật ngày 26/2/2023 của 12 con giáp: Thìn - Ngọ sống an nhàn, đầu tư 1 vốn 4 lời; Tuất - Tị va phải Thiên Quan, tiểu nhân chực chờ sơ hở

May mắn được Tam Hợp cục độ mệnh nên tài lộc dồi dào, đặc biệt là những ai có hẹn ký hợp đồng trong hôm nay. Những chuyện liên quan đến tiền bạc vô cùng suôn sẻ như có quý nhân giúp đỡ, không gặp phải vướng mắc. Đường tình cảm nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên vợ chồng yêu thương lẫn nhau, biết bảo vệ nhau trước lời bàn tán của thiên hạ. Các bạn đang làm cha làm mẹ thì phải lo cho con nhiều hơn nhưng đó là niềm hạnh phúc mà bạn có được.

Vận tài lộc không tốt. Làm ăn buôn bán hay bị phá, khách nợ tiền lì không chịu trả. Cho người khác nợ tiền nhưng đến khi đòi như đi xin họ trả tiền cho mình. Dễ mất tiền vì hỏng hóc đồ đạc hoặc vi phạm giao thông. Anh chị em trong nhà dễ có lục đục liên quan đến cha mẹ, đất đai, tiền bạc, con cái. Các cặp vợ chồng không thống nhất được quan điểm nên hay cãi nhau to tiếng, ảnh hưởng đến con cái, có chuyện gì thì từ từ bảo nhau, đừng nói lớn tiếng kẻo thiên hạ chê cười.

Công việc cuối tuần của Sửu may mắn bất ngờ nhờ có Chính Quan thay đổi cục diện. Tin vui hôm nay hoặc trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần

Sự nghiệp trong ngày nghỉ này không tốt vì lâm Tương Xung. Làm việc nhanh nhạy, có giác quan thứ 6 nhạy bén, nhưng bạn khá nóng tính, dễ gây gổ, mâu thuẫn. Những ai phải lái xe, đi đường hoặc lao động chân tay hôm nay nên chậm rãi một chút để bảo vệ bản thân.

Theo tử vi dự đoán, Thiên Tài trợ mệnh đem đến tin vui tài lộc, có thể hôm nay bản mệnh sẽ trúng thưởng hoặc có tiền bất ngờ. Bạn nên chăm chút cho công việc của mình hơn để được tăng lương và không dấn thân vào rượu chè, cờ bạc. Đường tình cảm không tốt vì lâm vào cục diện ngũ hành Kim khắc Mộc. Nhiều chuyện trong cuộc sống khó phòng tránh được, vận hạn đến thì phải đối đầu thôi. Vì thế việc cần làm cứ làm, đừng e ngại lo sợ việc này việc kia mà không dám tiến bước, cứ mạnh dạn và mạnh mẽ lên để nắm lấy vận mệnh trong tay mình.

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão lâm Thương Quan nên nếu ai đi làm thì phải cẩn thận ăn nói, hành động kẻo mất chức, nghỉ việc giữa chừng hoặc bị thôi học. Làm gì cũng phải suy đi tính lại cẩn thận một chút để sau này không phải hối hận, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ, đừng ôm việc hộ người khác.

Đường tiền bạc may mắn nhờ Tam Hội cục. Tiền bạc đang theo nhau đổ về túi bản mệnh, nhất là người kinh doanh sẽ có doanh thu vượt trội. Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô làm ăn hoặc nhập thêm hàng mới, khai trương thì cũng có sự thuận lợi nhất định. Vận trình tình cảm của Mão không tốt do Mộc Thổ tương khắc. Mão không thích tụ tập bạn bè đến nhà rồi tàn cuộc mình tự dọn. Bạn cũng không thích giao du với nhiều người vì sợ lòng người. Chỉ muốn yên phận sống bình an với gia đình, ghét ngoại giao quá nhiều.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn có Thiên Ấn nâng đỡ nên trong công việc bạn luôn là người khá nổi bật nhờ năng lực của mình. Những ai cần phải đi làm hay gặp khách hàng hôm nay sẽ nhận được sự tín nhiệm từ người khác nhờ tài năng của mình. Tuy nhiên đừng có kiêu ngạo với đồng nghiệp nhé.

Xem tử vi hàng ngày thấy tiền bạc tốt lên nhờ Tam Hợp cục. Bạn đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới, thời gian đã chứng minh những gì bạn dự đoán là hoàn hoàn chính xác, nhờ vậy tiền bạc thu về ngày cuối tuần không phải là ít. Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, Thìn có đường tình cảm tốt đẹp. Chính nhờ những suy nghĩ tích cực này mà ngày hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc. Mặc dù xung quanh con có nhiều điều, nhiều người mang phiền não đến nhưng bạn vẫn lạc quan.

Tuổi Tị

Công việc của Tị va phải Thiên Quan nên các bạn phải hết sức cẩn thận với cách ăn nói của mình. Tốt nhất là hôm nay không sân si, không góp miệng vào việc của người khác, an phận thủ thường mà nghỉ lễ. Những người làm kinh doanh nên tránh va chạm với khách hàng, chính quyền kẻo có kiện tụng.

Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa nhờ Lục Hợp cục trợ mệnh. Hôm nay nguồn thu nhập của con giáp này khá tốt, không phải lo túng thiếu cho khoản chi tiêu hàng ngày. Bạn không có tính dựa dẫm hay ăn bám bất cứ ai, toàn tự mình nỗ lực, kiếm được thì tiêu được không ngại ngần gì hết. Vận tình cảm vì Hỏa khắc Kim nên Tị khá căng thẳng và mệt mỏi vì gia đình và yêu đương. Bạn cảm thấy ấm ức nhưng cuộc sống là vậy, đôi khi chúng ta phải học cách chấp nhận và thích nghi với nó. Nhìn người cho kĩ và chọn bạn mà chơi, tự mình phải mạnh mẽ lên mới chống chọi lại với sóng gió cuộc đời này.

Tuổi Ngọ

Cuối tuần này công việc của Ngọ được Chính Tài nâng đỡ nên làm ăn cũng gọi là có lời, không phải lo ế ẩm. Muốn sống nhàn cũng dễ, nhưng mà nghèo, thế thôi! Vì thế nên Ngọ luôn cày cuốc cật lực kể cả ngày nghỉ để sau này có công việc ổn thỏa, không phải lo về kinh tế. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, các bạn có tiền cũng nhờ kinh nghiệm lâu năm mà ra, cứ mạnh dạn đi làm thêm nhé vì thần Tài sẽ không phụ lòng bạn. Tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ nhưng nếu như biết cố gắng tích tiểu thành đại thì cũng hơn khối người.

Nhờ Hỏa sinh Thổ nên gia đình của Ngọ tránh được những xui rủi sắp ập đến. Con giáp này có tính thương người, hay động lòng nên rất có phước, hay được người khác quý mến. Bạn biết cân bằng cảm xúc của bản thân vì biết bốc đồng chỉ thiệt thân.

Tuổi Mùi

Con giáp này có Chính Ấn chiếu vận nên làm việc rất thông minh, học hành giỏi giang nhanh nhẹn. Mệnh phú quý nhưng vì Mùi chưa biết phát huy ưu thế của mình, đừng dựa dẫm hay lười biếng nữa, phải chủ động, năng nổ thì mới mong thành công đến tay mình.

Vận tài lộc có dấu hiệu đi xuống, bạn nên tiết chế chi tiêu và không nên cho người khác vay tiền trong ngày này. Đừng vì cả nể một ai đó mà cho họ mượn tiền hay mượn đồ vì khả năng đòi lại được cực thấp, người ta sẽ cố tình quên đi và không thèm trả cho bạn. Hỏa khắc Kim dự báo những điều không vui đến với đường tình cảm của con giáp này. Trải qua bao nhiêu điều mới thấy, người thương thì ít, mà người không thích bạn thì nhiều. Thà cứ sống thẳng thắn, thật thà mà mất lòng còn hơn phải thảo mai, xu nịnh người khác nhé Mùi.

Tuổi Thân

Chủ nhật cuối tuần dự báo, công việc của tuổi Thân khởi sắc hơn nhờ Thiên Ấn chiếu vận. Con giáp này có tiếng nói trong công việc, mọi cố gắng của bạn sớm được cấp trên nhìn thấy. Trước đây có kẻ thích sân si, dìm bạn xuống nhưng giờ đây phải im miệng vì không tìm ra lỗi của bạn, cứ làm tốt thì chẳng ai dám ăn hiếp Thân cả.

Mặc dù là con giáp hiền lành dễ bị tiểu nhân hãm hại nhưng nhờ phước lớn nên quan hệ xã giao vẫn hài hòa, kí kết hợp đồng nhanh gọn lẹ, tài lộc dồi dào hơn mọi ngày nhờ Tam Hợp cục trợ mệnh. Hơn nữa bản mệnh cũng biết tiết kiệm tiền bạc, không mấy khi tiêu xài hoang phí nên cũng để dành được một khoản khá lớn. Đường tình cảm may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Người đối với bạn luôn tính toán, khôn ngoan xảo trá, không có lương tâm, chỉ cần tránh xa là được. Nữ tuổi này rất cá tính, không ỷ lại vào sắc đẹp, toàn tự lực cánh sinh, cố gắng để tìm được nửa kia bằng chính năng lực của bản thân.

Tuổi Dậu

Kiếp Tài chiếu vận báo trước những điều không mấy vui vẻ cho công việc hôm nay của tuổi Dậu. Những thị phi vô lý xuất hiện khiến bản mệnh không khỏi lao đao. Đi làm bạn đừng tin tưởng ai hoàn toàn, đặc biệt là đồng nghiệp hoặc bạn làm ăn, đối tác, làm gì cũng nên thận trọng.

May mắn là còn có Tam Hội nâng đỡ nên đường tiền bạc của bản mệnh có quý nhân âm thầm giúp sức. Dậu bản lĩnh và mạnh mẽ hơn người nên không ngại kiếm tiền vất vả. Trời không phụ người có công, cứ cố gắng tích tiểu thành đại, sớm muộn cũng vượt mặt được kha khá người. Hai hành Kim tương hòa giúp con giáp này tĩnh tâm, nhận ra được bản thân mình cần gì và nên buông cái gì. Hãy để trái tim mình đón nhận những tình cảm chân thành, lòng mình chưa đủ rộng nên chỉ đón nhận những yêu thương, còn hận thù xin ra ngoài.

Tuổi Tuất

Tuất gặp biến cố trong đường công việc cuối tuần này vì lâm Thiên Quan. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như dòng sông. Những kẻ khó ưa sẽ chực chờ sơ hở để hạ bệ, nói xấu bạn. Cùng cảnh đi làm vất vả như nhau nhưng bạn hay bị họ hạch sách, tỏ vẻ ta đây, gây khó dễ.

Đường tài lộc cũng xui xẻo không kém vì va phải Tương Xung. Là con giáp dễ bị lợi dụng, bướng bỉnh, không chịu thua, tính cách nóng nảy nên cẩn thận kẻo mất tiền oan. Đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, không để nhiều tiền trong túi khi đi đường, trông chừng xe khi đi ăn bên ngoài coi chừng bị mất cắp. Cũng may là đường tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Gia đình không có chuyện gì to tát xảy ra, bình yên như bao ngày. Bạn nên quan tâm đến người thân nhiều hơn, lúc khó khăn họ mới là người giúp bạn chứ bạn bè thì không thể nhờ được đâu!

Tuổi Hợi

Thiên Ấn trợ vận giúp con giáp này có đường sự nghiệp khởi sắc. Ngày làm việc cuối tuần bạn có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi được rồi. Những người làm lãnh đạo dù có tiếng nói thì cũng đừng có hống hách, càng khiêm tốn người ta càng nể bạn.

Tài lộc có Tam Hội chiếu cố, Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt, người kinh doanh cần tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu. Cục diện Thổ sinh Kim đem tới tin tốt cho đường tình cảm. Không biết hận thù là bản tính có sẵn, ghét một chút rồi lại quên ngay, đúng là con giáp hiền lành. Kể cả đi mua hàng cũng gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân xuất hiện giải quyết cho ngay, không cần quá lo lắng.

