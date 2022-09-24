Tử vi Chủ nhật ngày 25/9/2022 của 12 con giáp: Dậu - Mùi lắm tài lộc; Tuất - Ngọ lâm Tương Hại, tài chính xuống dốc

Tiếp nối tử vi ngày 25/9/2022, Thiên Quan chiếu vận cảnh báo tuổi Tý đi làm nên hạn chế ăn nói bừa bãi hay đôi co, kiện tụng kẻo rước họa vào thân. Bạn thấp cổ bé họng, ít nói, ít chấp nhặt nên hay bị tiểu nhân soi mói, bắt bẻ nhưng chuyện đâu còn có đó, bạn cứ làm tốt việc của mình thì chẳng ai dám lật đổ bạn hết!

Tuổi Sửu sẽ có một ngày may mắn trong công việc, sự sáng tạo và khả năng vượt trội sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tích khả quan, tự mở rộng đường tiến thân cho mình. Ngày này cũng rất thích hợp để Sửu tăng cường hợp tác, mở rộng mối quan hệ làm ăn, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho lĩnh vực của mình. Bạn nhìn ra thời cơ nằm ở đâu và tập trung theo hướng đó, vượt xa cả đối thủ.

Mặt tiền bạc may mắn được Lục Hợp cục dẫn lối nên cũng có đồng ra đồng vào. Bạn hợp tác làm ăn thuận lợi, có thu nhập đều đều vào tay, không phải dựa dẫm ai. Tuổi này tuy không giàu nhanh nhưng rất chịu khó nên hiếm khi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, chuyện gì cũng tự xoay được hết. Đường tình cảm không có tiến triển vì cục diện Thổ Thủy tương khắc. Nếu còn độc thân bạn sẽ khó tránh khỏi cảm giác chạnh lòng khi nhìn mọi người xung quanh đều hạnh phúc, song bạn cũng biết mình chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Về tình cảm, có Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ hiện tại dường như đang có ảnh hưởng rất tích cực đến bạn, chỉ cần bạn luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thay đổi nó mang lại thì bạn sẽ nhận ra rất nhiều giá trị quý giá từ tình yêu của mình.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thông minh, sáng dạ, nhanh nhảu khi có Chính Ấn chiếu mệnh. Những bạn đang theo đuổi con đường học tập, thi cử, đòi lại quyền lợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữa. Tuy nhiên cách làm việc của bạn còn hơi cổ hủ, cứng nhắc, cần thay đổi để đi xa hơn nữa.

Tài lộc có dấu hiệu bấp bênh, bản mệnh nên hết sức lưu tâm. Hãy cân nhắc thật kỹ càng mọi vấn đề về tài chính, không nên nghe theo lời xúi giục, đường mật của những kẻ không đáng tin mà khiến tiền mất tật mang bất ngờ. Cục diện Mộc khắc Thổ khiến Dần có một phen lao đao vì tình cảm, bạn bè. Vợ chồng dễ cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt không đáng để nói. Khi bạn nhận ra bộ mặt thật của ai đó, bạn sẽ sốc trong khoảng thời gian ngắn nhưng rồi mọi chuyện sẽ sớm qua thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần phải có sự quyết đoán, dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn vào ngày này. Bạn đang khá dễ bị phân tán sự tập trung, để tâm quá nhiều đến lời người khác nói mà quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết điều gì tốt nhất cho bạn ở thời điểm này.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt khi ngũ hành bản mệnh Mộc sinh xuất cho Hỏa. Hai bạn thường xuyên tranh cãi vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, không ai chịu nhường ai nên mâu thuẫn cứ thế nảy sinh, lời nói trong lúc nóng giận khiến mọi chuyện ngày càng đi xa.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn kém may mắn vì lâm Thương Quan. Bạn đang trải qua những chuỗi ngày mệt nhoài vì bài vở, công việc và ti tỉ thứ khác trong cuộc sống. Bạn có xu hướng chống đối, muốn nghỉ việc, nghỉ phép dài ngày để xốc lại tinh thần, một số người dễ bị cho thôi việc bất ngờ vì sàng lọc nhân sự.

Tài lộc kém, Tương Phá đem đến những điều không tốt cho ví tiền của tuổi này. Chẳng ai trả tiền cho sức khỏe của bạn nên dù cày cuốc vẫn phải yêu thương bản thân. Một số người vô cùng vất vả, làm được bao nhiều thì hết bấy nhiêu, hay bị hỏi vay tiền, không cho vay thì mang tiếng keo kiệt. Tình cảm bình yên nhờ hai hành Thổ tương hòa, Thìn chỉ mong người khác đừng làm phiền đến mình nếu như không thực sự cần thiết, dù là con giáp vui tính nhưng bạn vui đúng lúc đúng chỗ. Bạn sống cho gia đình và bản thân nhiều hơn, không còn buồn vì những chuyện cũ, chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi nhé.

Tuổi Tị

Chủ nhật này, tuổi Tị có thể gặp khó khăn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp do ảnh hưởng của Thương Quan. Sự cầu toàn là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng công việc, nhưng mỗi người có một phương pháp làm việc khác nhau. Nếu bạn quá áp đặt người khác nghe theo mình, bạn có thể trở nên xét nét và khó ưa trong mắt đối phương.

Thực tế bạn đang đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu bản mệnh cứ bảo thủ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ gây thù chuốc oán khắp nơi, thậm chí trượt chân khỏi vị trí hiện tại của mình. Chuyện tình cảm vẫn chưa có tiến triển gì rõ rệt. Tình trạng của người độc thân vẫn y nguyên. Chẳng ai có thể giúp được con giáp này ngoài chính bản thân bạn cả. Nếu bạn không chịu mở lòng và chủ động tìm kiếm hạnh phúc thì dù có duyên gặp gỡ cũng chẳng đủ duyên để ở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, Ngọ gặp Tỷ Kiên chiếu vận nên làm việc khá cô độc, khó nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh. Có điềm cạnh tranh làm ăn, hễ thấy bạn làm ăn, buôn bán được là lắm kẻ đặt điều nói xấu, ghen ghét, hạ bệ danh tiếng của bạn trước mặt người khác.

Đường tài lộc kém may mắn vì lâm Tương Hại. Đôi khi không đạt được một điều gì đó lại là một điều may mắn nhưng bạn cứ suy nghĩ bi quan rồi làm khổ bản thân, chắt bóp từng đồng. Tiền bạc túng thiếu thì tự mình lo liệu, không có lo hộ, gia đình không quá khá giả nên khó nhờ cậy. Đường tình duyên khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Dù bạn tốt hay không vẫn có người hiểu nhầm, có người không thích nên cứ mặc kệ thiên hạ. Thời gian gần đây gia đình bạn có vẻ hòa thuận và yên bình hơn, không có biến cố gì xảy ra.

Tuổi Mùi

Thiên Tài nhập cục cho thấy hôm nay là ngày may mắn về phương diện tài chính với người tuổi Mùi. Bản mệnh được giúp đỡ khá nhiều trong chuyện làm ăn, hợp tác với những đối tác và khách hàng rất đáng tin cậy. Cũng bởi trước đó bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ nên giờ là lúc thu về thành quả.

Song về phần công việc có thể gặp chút khó khăn, con giáp này dễ dao động và lung lay trước quá nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dù bạn hiểu rõ điều mình làm và quyết tâm rất lớn nhưng vì thiếu kiên định nên khó lòng tập trung tiến về phía trước, cũng tốn nhiều thời gian hơn dự định. Hỏa sinh Thổ nên vận trình tình cảm của con giáp này đang tăng tiến không ngừng. Có lẽ hôm nay tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn cơ hội để có được hạnh phúc, được yêu thương mà không cần phải ghen tị với các cặp đôi khác nữa.

Tuổi Thân

Chính Tài độ mệnh giúp tuổi Thân có đường công việc may mắn và suôn sẻ. Thân là con giáp cẩn thận, cần cù nên làm việc gì cũng rất chu toàn, được lòng mọi người xung quanh. Bạn có thể đạt được một số thành tựu nhất định trong công việc nhờ vào năng lực của mình. Vận tiền tài may mắn, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm. Do có thu nhập ổn định nên bản mệnh cũng thấy thoải mái, vui vẻ nói cười cả ngày. Bản mệnh nên chăm chút cho công việc hiện tại nhiều hơn để có thu nhập tăng cao.

Vận trình tình cảm đi lên nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Hội độc thân cảm thấy khả năng sắp thoát khỏi kiếp độc thân rất gần, bạn gặp được người tâm đầu ý hợp. Tuổi này sống rất biết điều với bạn bè, không ai có thể trách bạn nửa câu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp cục giúp tuổi Dậu sớm nhận được những thành công trên con đường kinh doanh của mình. Con giáp này biết được cơ hội là do chính mình tạo ra nên rất chủ động tìm kiếm chúng, nắm bắt và tận dụng cơ hội đó đến cùng. Có thể thấy bản mệnh đang đi trên con đường vô cùng đúng đắn và phù hợp với bản thân mình. Lợi nhuận thu được đủ khiến con giáp này thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra. Hãy tìm hiểu thêm những lĩnh vực kinh doanh khác để phát triển mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, trái ngược với may mắn về tiền bạc, tình cảm giữa bản mệnh và người ấy đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Hai người không hiểu và thông cảm cho những khó khăn của đối phương mà chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình, nói những gì mình muốn, thậm chí sẵn sàng tổn thương người kia khi có tranh cãi.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của Tuất hôm nay không tốt vì lâm Thương Quan. Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kĩ càng. Ai đang muốn nghỉ việc, bỏ việc thì nên cân nhắc, đây không phải là thời điểm tốt.

Đường tài vận đi xuống vì lâm Tương Hình cục. Bạn không nên tùy tiện cho người khác mượn đồ hoặc vay tiền vì khả năng cao bạn sẽ là người chịu thiệt thòi. Một số người sẽ sơ suất làm thất lạc đồ đạc hoặc tự mình đánh rơi tiền. Vận tình cảm của bản mệnh không có biến động lớn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Tuất là người biết đối nhân xử thế nên có thể dung hòa mọi mối quan hệ ở thời điểm hiện tại. Bạn có nhiều mối quan tâm mới không còn bận tâm những người cũ từng làm tổn thương mình.

Tuổi Hợi

Ngày Tị Hợi Tương Xung, con giáp tuổi Hợi có thể phải đối mặt với hung vận cản trở khá lớn. Dù bạn đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Có lẽ trước hết bạn nên xem lại cách thức làm việc của mình xem đã phù hợp hay chưa.

Đã vậy chuyện tình cảm cũng không được suôn sẻ càng gia tăng nỗi muộn phiền cho con giáp này. Thủy – Hỏa xung khắc khiến mối quan hệ tồn tại nhiều khúc mắc và tranh cãi liên miên, bản mệnh cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi.



Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm