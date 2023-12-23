Tử vi Chủ nhật ngày 24/12: 4 con vàng đeo vàng trĩu cổ, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến báo động, hưng thịnh phát tài

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 4 con giáp dưới đây gia đạo hạnh phúc ấm êm, ngân khố đầy ắp trong ngày 24/12.

Tuổi Thìn 

Tử vi trong ngày 24/12của tuổi Thìn nhìn chung suôn sẻ, sức khỏe tốt, tinh thần phấn chấn, gặp gỡ nhiều người tốt và có quý nhân hướng dẫn, đưa ra lời khuyên chân thành, đúng đắn.

Thời điểm này bản mệnh nên bắt đầu sự nghiệp, khai trương cửa hàng cửa hiệu hay kí kết hợp đồng, đàm phán giao dịch đều rất thuận lợi. Tiến hành ngay sẽ có khởi đầu tốt đẹp.

Tuy nhiên muốn có thành công, người tuổi Thìn phải không ngại khó, ngại khổ vì bạn chẳng được ai nâng đỡ cả. Nếu bản thân ít cố gắng, lười phấn đấu thì chỉ có thất bại thôi, lúc nào cũng nghe người khác sai bảo.

Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Là người trưởng thành, bạn nên học được cách chấp nhận và rộng lượng, cố chấp chỉ khiến mình và đối phương thêm nặng nề. Tự tin và mở lòng ra tuổi Thìn nhé.

Người tuổi Thìn chú ý họa huyết quang, tổn hại sức khỏe. Tránh những vật sắc nhọn như dao kéo, cạnh bàn,…. Không đi tới những nơi âm khí nhiều, hàn khí mạnh như nghĩa trang, bệnh viện, hồ sông ao suối,…

Tử vi Chủ nhật ngày 24/12: 4 con vàng đeo vàng trĩu cổ, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến báo động, hưng thịnh phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường có tính cách hiền hòa, dễ chịu. Họ khá khiêm tốn và nhẹ nhàng trước người khác, có tấm lòng lương thiện và rất thích giúp đỡ người khác.

Với những người sinh vào năm Mùi, cho dù là người thân hay bạn bè, họ đều có thể chung sống vui vẻ, hòa bình.

Người tuổi Mùi rất tinh tế trong việc phát hiện ra cơ hội để giúp người khác, khi gặp khó khăn, họ không lựa chọn từ bỏ, hành động lương thiện của họ rất được lòng mọi người. Chính bởi thế nên khi gặp phải khó khăn, những người tuổi Mùi luôn được hỗ trợ từ những người xung quanh một cách nhiệt tình, giúp họ gặt hái được những thành tựu tốt đẹp hơn trong cuộc sống trong ngày 24/12.

Tử vi Chủ nhật ngày 24/12: 4 con vàng đeo vàng trĩu cổ, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến báo động, hưng thịnh phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Theo tử vi trong ngày 24/12, tuổi Thân cho phép những người thân trong gia đình, bạn bè tin cậy được hưởng quyền lợi từ bạn, bởi vẻ ngoài điềm tĩnh, vui vẻ, hoạt bát khiến mọi người khi tiếp xúc đều rất an tâm. 

Bên cạnh đó, con giáp này cũng rất giỏi giang trong việc hỗ trợ và khuyến khích người khác, luôn có thể lắng nghe cẩn thận những vấn đề của người khác và đưa ra ý kiến chân thành, điều này khiến những người xung quanh thấy rất dễ chịu, thoải mái, đồng thời giúp bạn có thêm động lực tiến bước theo đuổi ước mơ. 

Trong suốt thời điểm đó, bạn xứng đáng trở thành quý nhân của người khác và cũng là một trong những  con giáp nhận được sự nâng đỡ, trợ lực từ quý nhân khiến bạn phát triển thịnh vượng nhất. 

Tử vi Chủ nhật ngày 24/12: 4 con vàng đeo vàng trĩu cổ, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến báo động, hưng thịnh phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trời sinh đã thông minh cơ trí, hoạt bát nhanh nhẹn và tài hoa hơn người. Vì điều này mà trong các mối quan hệ xã hội, người tuổi Tý cũng rất được lòng người khác.

Theo các chuyên gia phong thủy, họ có thể dựa vào sự thông minh trác việt của chính mình mà có được nhiều cơ hội gặp gỡ những người giỏi giang, được họ đánh giá, thừa nhận.

Nhân duyên tốt, quý nhân xuất hiện là những yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc đời người tuổi Tý trong ngày 24/12. Cùng với khát vọng thành công có sẵn trong tâm trí, mọi việc đều được hiện thực hóa theo kế hoạch của họ.

Tử vi Chủ nhật ngày 24/12: 4 con vàng đeo vàng trĩu cổ, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến báo động, hưng thịnh phát tài - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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