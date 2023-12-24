Tử vi Chủ nhật ngày 24/12: 3 con giáp đại hỷ lâm môn, cá chép hóa rồng, phúc khí tăng vọt, vận may đong đầy, chuẩn bị ngâm mình trong biển tiền

Theo Ngũ hành thì tuổi Tý tương ứng với Thuỷ. Người cầm tinh con Chuột thường có trái tim nhân hậu, rất thông minh và có khiếu hài hước.

Các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển theo hướng tích cực. Cũng nhờ đây mà tuổi Tý nhận được sự giúp đỡ khá lớn đến từ quý nhân.

Càng về cuối tuần, mặc cho ai sợ xui xẻo, người tuổi Tý sẽ tạo được cú bật đáng ngưỡng mộ. Cụ thể, trong ngày 24/12 lúc con giáp này gặp được vận lớn, nếu biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc rủng rỉnh không còn là nỗi lo, đặc biệt là người sinh năm 1972 và 1996.

Bên cạnh đó, những chú Chuột còn rất vượng vận đào hoa trong khoảng thời gian này. Người độc thân nếu muốn có bước tiến mới cần mở lòng hơn, học cách bày tỏ tình cảm thay vì chỉ giữ kín trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đây là con giáp được trời ban cho số mệnh giàu có, phú quý. Nhờ có tinh cách độc lập, tự chủ nên người tuổi Tuất luôn biết rõ mình đang làm gì và rất cẩn trọng với mọi thứ.

Đa số tuổi Tuất đều là những người thông minh, biết sử dụng trí tuệ của mình để tạo ra của cải, vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong ngày 24/12, con giáp này sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời.

Nếu biết nắm bắt thì cuộc sống của tuổi Tuất thật sự bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì từ giờ đến cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình.

Do vậy, tuổi Tuất có thể làm giàu và tạo dựng cho bản thân một cuộc sống viên mãn, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tử vi những người tuổi Mùi quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu về nhiều hơn chi ra khiến cho túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh.

Thầy tử vi cho biết trong ngày 24/12, người tuổi Mùi sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Mùi hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Mùi nên tận dụng thời cơ triệt để.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Dê sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.