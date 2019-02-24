Tử vi chủ nhật ngày 24/2/2019 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ tài lộc phất lên, tuổi Thìn vướng họa vì nóng tính

Tài lộc trong ngày có nhưng không nên đầu tư. Quý nhân của bạn trong ngày là phái nữ.

Đây là ngày tuổi của người tuổi Tý. Bởi thế, bạn nên có sự chuẩn bị trong mọi việc, làm gì cũng cần cẩn thận hơn, nhất là những chuyện quan trọng. Tốt nhất là trong công việc có gặp khó khăn cũng nên kiên nhẫn và bình tĩnh giải quyết, tránh mâu thuẫn, kiện tụng. Với các mối quan hệ đồng nghiệp, làm ăn phải cẩn thận ăn nói, tránh thị phi.

Sức khỏe trong ngày của bạn không được tốt, cần giữ gìn cẩn thận.

Tuổi Sửu

Ngày mới của người tuổi Sửu nên có sự hạn định trong các cuộc vui hay cái lợi trước mắt. Chuyện gì tốt thì cũng nên nghĩ đến chuyện phát triển, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đừng đứng tại chỗ. Dù có cơ hội cũng đừng mang nhiều tham vọng. Cần tập trung vào công việc nhiều hơn.

Tài lộc trong ngày có nhưng chưa nhiều, cần kiểm soát chi tiêu hơn.

Về tình duyên, bạn nên giải quyết những mâu thuẫn của cả hai, đừng để tồn đọng lâu dài.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có nhiều điều không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình ngày mới của người tuổi Dần có nhiều điều không như ý. Nếu cần tập trung vào công việc thì đừng lơ là. Chuyện vui chơi, tiệc tùng phải có giới hạn. Việc cũ còn tồn đọng phải giải quyết.

Tài vận trong hôm nay hơi chậm và có phần khó khăn.

Tình duyên có vẻ tốt hơn, sự gắn kết giữa hai người càng sâu sắc.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của người tuổi Mão cần có phương hướng thay đổi trong công việc, đừng cứ theo một lối cũ. Quan trọng nhất là phải kiên nhẫn, không được bỏ ngang. Tinh thần trong ngày phấn khởi, vui vẻ.

Tuổi Mão vướng hạn tiểu nhân từ người bên cạnh, cần phải cẩn thận.

Tài lộc có khởi sắc, có vận quý nhân giúp đỡ.

Tình duyên với người độc thân tốt hơn, có cơ hội gặp nhân duyên mới. Người đã có đôi nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Ngày mới của người tuổi Thìn nên có sự chuẩn bị, sắp xếp trong công việc, tránh nảy sinh vấn đề không như ý. Đừng vì nóng tính mà vướng họa không hay. Trong ngày, bạn có tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè. Nếu phải đi xa, bạn nên có sự dự phòng về thời gian và tiền bạc.

Tài vận tốt đẹp, có lộc ăn, quà tặng.

Tình duyên ở mức trung bình, cả hai vẫn đang cố gắng vun đắp và dành thời gian cho nhau.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Ngày mới, người tuổi Tỵ phải chú trọng tới sức khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Tỵ phải chú trọng tới sức khỏe hơn. Công việc cần có sự tập trung, đừng nghĩ đến chuyện quá xa mà quên đi kế hoạch hiện tại. Trong ngày, bạn cẩn thận những điều không vui, dễ bị hiểu lầm hay có cãi vã.

Tài vận trong ngày khá chậm, có dấu hiệu hao tài.

Tình duyên không như mong muốn, nhưng chắc chắn sẽ có hướng giải quyết tốt hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ có nhiều thay đổi, dễ âu lo. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết, chỉ cần bạn cẩn thận và kiên nhẫn hơn.

Tài vận trong ngày phất lên trông thấy. Doanh thu từ các dự án, các kế hoạch thành công ngày một dồi dào. Nhưng đừng quên tập trung vào những dự định vẫn còn đang dang dở.

Khi ra ngoài, tuổi Ngọ nên cẩn thận đi đứng. Giữ gìn sức khỏe, đừng quá căng thẳng.

Tình duyên trong ngày của tuổi Ngọ ở mức trung bình, bạn cần trao đổi nhiều hơn để cả hai thấu hiểu và cảm thông cho nhau.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Tuất.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của tuổi Mùi không nên vội vã, chuyện có gấp gáp thế nào cũng nên bình tĩnh giải quyết. Ở nơi làm việc hay gia đạo nên có tinh thần vì việc chung hơn, tránh gây mâu thuẫn, xích mích.

Tài lộc trong ngày có khởi sắc.

Tình duyên chưa được như mong muốn, nhưng vẫn có hy vọng tốt hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tử vi ngày mới của tuổi Mùi không nên vội vã, chuyện có gấp gáp thế nào cũng nên bình tĩnh giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc có hao tổn, nên tiết chế trong tiêu xài.

Tình duyên với người độc thân có thể tiến thêm bước mới với đối tượng để ý. Những ai có gia đình cần vun đắp, hâm nóng tình cảm hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Vận trình ngày mới khá thuận lợi khi hội họp trong công việc. Bạn có thể đề ra những kế hoạch được tán thưởng, gây ấn tượng với đồng nghiệp và cấp trên.

Tiền bạc vẫn có, còn được tặng quà bất ngờ.

Tình duyên vẫn trong trạng thái vừa ý, dù là người độc thân hay đã gia đình đều thấy hài lòng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Ngày mới của người tuổi Tuất cẩn thận có sai phạm trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Tuất cẩn thận có sai phạm trong công việc. Làm gì cũng nên có kế hoạch, đừng vội vã.

Tài lộc dù chậm nhưng vẫn có tin tốt.

Với tình duyên, tuổi Tuất nên mạnh dạn hơn nếu đang độc thân và có đối tượng để ý.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Hợi

Ngày mới tốt đẹp và thuận lợi trong công việc với người tuổi Hợi. Bạn sẽ gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối đến thành công. Quan trọng là bạn chỉ cần kiên nhẫn tới cùng, đừng vì khó khăn mà chùn bước.

Tài lộc khá tốt với tuổi Hợi trong hôm nay.

Về tình duyên, tuổi Hợi nên chậm mà chắc, sẽ lâu dài và bền vững hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

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