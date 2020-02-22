Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn gặp khó khăn, tuổi Ngọ có tin vui bất ngờ

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý gặp may mắn trong công việc, sự nghiệp có những chuyển biến khả quan.

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Ngày mới, tuổi Sửu có điềm báo về tài lộc, cẩn thận có người lừa dối, gây họa thị phi.

Bạn nên phát huy các mối quan hệ ngoại giao, đây sẽ là nguồn may mắn tài lộc trong tương lai.

Tình duyên dù chưa như ý với người độc thân, nhưng đừng quá thất vọng, hãy kiên nhẫn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của tuổi Dần tươi sáng. Bạn có cơ hội mới trong công việc. Đặc biệt là người đi làm có thể phát triển sự nghiệp.

Tài lộc tăng với người kinh doanh, buôn bán.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Mão

Tình duyên của tuổi Mão trong ngày ngọt ngào với người có đôi. Người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên tốt.

Tài chính khởi sắc, bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn gặp vài khó khăn trong ngày mới. Có những chuyện không mong đợi, nhưng bạn nên kiên trì giải quyết.

Tình cảm của cặp đôi có trục trặc, cả hai nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên kiên định, quyết định của bạn sẽ được tán thưởng.

Chuyện tình cảm có vui có buồn. Dù có mâu thuẫn, cả hai cũng hãy tôn trọng và nghĩ cho nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Ngọ

Ngày mới của tuổi Ngọ dù ban đầu có nhiều khó khăn nhưng về sau sẽ thuận lợi hơn.

Điểm sáng nhất trong ngày là tiền bạc dồi dào, còn có thể gặp tin vui bất ngờ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi đừng suy nghĩ quá tiêu cực, nhất là về chuyện tiền bạc hay công việc. Chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết.

Cuối ngày, hãy dành thời gian cho gia đình, bạn sẽ thấy thoải mái hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên xin lời khuyên từ người có kinh nghiệm trong hôm nay. Dù quyết định gì cũng nên cân nhắc.

Tình duyên có dấu hiệu của người thứ ba muốn xen vào, bạn nên cẩn thận.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Dậu

Tài chính chưa ổn định, tuổi Dậu vẫn đang trong thời kỳ khó khăn.

Điểm sáng trong ngày là tình duyên viên mãn, cho bạn thêm động lực .

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có quý nhân giúp đỡ đường tài lộc. Tiền dù hết vẫn sẽ có lại ngay.

Tuổi Tuất nên dành nhiều thời gian cho người ấy, vun đắp tình cảm của cả hai.

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 23/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có thể thư thả đón một ngày nhiều may mắn.

Công việc thuận lợi, tài lộc hay tình cảm đều ổn định.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.