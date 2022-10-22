Tử vi Chủ nhật ngày 23/10/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn vận trình khởi sắc, Chính tài nâng đỡ; Mùi - Tuất vướng họa, dễ mất tiền oan

Tiếp nối tử vi Chủ nhật ngày 23/10/2022, nay có Thiên Ấn nâng đỡ nên lúc đi làm Tý cũng đỡ áp lực, không ai có thể bắt ép được bạn trừ khi bạn cho phép. Người làm lãnh đạo thì cứng rắn, uy tín, nói có người nghe, thuyết phục được nhân viên. Dù ở chức vụ nào bạn cũng chớ kiêu ngạo kẻo rước họa vào thân nhé.

Tuổi Sửu gặp hạn Phá Thái Tuế trong ngày Chủ nhật này nên vận trình bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này luôn là người nhiệt tình, hết mình giúp đỡ bạn bè nhưng tới đến lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới biết rõ lòng họ, bản mệnh cảm thấy vô cùng thất vọng vì đã tin tưởng không đúng người.

Đường tài lộc hơi cứng nhắc nhưng vẫn có chuyển biến tốt. Những tiến bộ về chuyên môn sẽ giúp cho con giáp này có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Người làm kinh doanh, làm tự do thì nên cẩn thận trong khâu mua bán, xuất nhập hàng hóa kẻo vướng sai sót nhỏ. Chuyện tình cảm đi xuống vì ngũ hành Thủy Hỏa tương khắc. Những chuyện không vui vẻ trong gia đình mà bản mệnh vẫn luôn cố gắng trốn tránh bấy lâu này thì cuối cùng cũng phải đối mặt. Bạn không được niềm nở với một số người vì hiểu lầm, cần thêm thời gian để hóa giải.

Nhìn chung mọi việc trước mắt đang khá rối ren, bản mệnh không rõ phải đi hướng nào. Ban đầu bạn nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhưng càng làm thì lại càng rối tinh rối mù. Bản thân con giáp này lại có phần bảo thủ, cứng đầu, không chịu nhận sai nên càng bế tắc. Ngũ hành Thổ vượng còn gây ức chế tinh thần, khiến Sửu có cách cư xử ngang ngược với bạn đời. Bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng chung sống với nhau lâu ngày khó tránh được những bất đồng, nhưng kiềm chế được hay không mới là bản lĩnh. Hãy luôn trân trọng người đang ở bên mình.

Tuổi Dần

Công việc của bạn kém may mắn vì vướng phải Kiếp Tài chiếu mệnh. Chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này dễ có trục trặc vì tiểu nhân. Người đi làm công ăn lương thì chật vật với nhiệm vụ mới, mệt mỏi vì mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tiền bạc chịu ảnh hưởng bởi Tương Hại cục nên khá chật vật. Bạn làm nhiều nhưng được hưởng ít, được đồng nào hết đồng đó. Trong ngày cũng nên cẩn thận mất tiền, rơi đồ vật có giá trị, đi đâu cũng phải chú ý tư trang cá nhân. Vận tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ Mộc sinh Hỏa. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên thắm thiết, biết động viên nhau. Bạn trẻ còn độc thân được nhiều người để ý nhưng vì kén chọn nên bạn vẫn chưa tìm ra được người vừa ý với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thìn Mão Tương Hại khuấy đảo vận trình ngày mới của tuổi Mão, gây ra không ít khó khăn cho bản mệnh. Công việc dang dở, làm mãi không hết việc, đã vậy Mão còn có thể vấp phải thái độ bất hợp tác của đồng nghiệp do những khúc mắc cá nhân. Trước hết, bạn nên tháo gỡ vấn đề với đồng nghiệp để mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.

Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng vận hành theo cách ta muốn. Dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng không nên nghiêm trọng hóa vấn đề, vừa gây mệt mỏi cho mình, vừa khiến người khác bực bội khi ở bên bạn. Sự bi quan quá mức sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của bạn, vì thế nên học cách bình thản và mỉm cười trước những vấn đề ập đến. Ngũ hành tương xung khiến tình cảm đôi lứa của người tuổi Mão trong ngày hôm nay cũng phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, có lẽ một phần là do đôi bên đều quá bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian bên nhau, khó tránh khỏi sự lạnh nhạt.

Tuổi Thìn

Người tuổi này được cát tinh Chính Tài tương trợ nên mọi việc tiến triển thuận lợi, hoàn thành đúng như mục tiêu ban đầu đề ra. Bản mệnh biết rằng không có con đường nào dễ dàng cả, vì vậy ý chí quyết tâm là vô cùng quan trọng, con giáp này không thích dựa dẫm, luôn nỗ lực hết mình.

Vận trình tài lộc khởi sắc, có thu nhập tốt từ công việc chính. Bên cạnh đó bạn cũng giỏi xoay xở tiền bạc cho những việc cần đến tiền ở thời điểm hiện tại. Tuổi này tính độc lập, hay tự ái nên không thích dựa dẫm hay xin xỏ từ ai hết. Nhờ ngũ hành Hỏa sinh Thổ, đường tình cảm của tuổi Thìn được cải thiện. Người đã có đôi có cặp thì ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian không khiến tình cảm của con giáp này phai nhạt đi mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn.

Tuổi Tị

Thiên Quan tác động, người tuổi Tị có thể xảy ra xích mích với đồng nghiệp trong quá trình làm việc chung do đôi bên có những quan điểm trái ngược. Vấn đề vốn không nghiêm trọng tới vậy, nhưng cái tôi của cả hai quá lớn nên khó có thể thống nhất ý kiến, có thể sẽ cần tới sự can thiệp của cấp trên.

Thời gian này, hầu hết những trở ngại bạn gặp là do tính cách phóng khoáng và tham vọng quá lớn, nếu biết kiềm chế lại thì mọi việc sẽ thuận lợi như không có việc gì xảy ra. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên ôm đồm quá nhiều để rồi mọi thứ đều dở dang nhé. Hỏa sinh Thổ, tình duyên của con giáp này không được tốt cho lắm. Dù là người độc thân hay đã kết hôn đều gặp không ít rắc rối, chuyện ngoài ý muốn. Các cặp đôi ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp trong nhiều vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được Tam Hội cục chiếu cố nên Ngọ không phải lo lắng cho công việc của mình trong ngày Chủ nhật này. Hãy vững tin vào bản thân mình vì thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều thử thách nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Việc gì khó cứ nhờ thêm người giúp đỡ, sẽ có quý nhân tới giúp.

Tiền bạc may mắn khi có Thực Thần trợ mệnh. Việc hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, nguồn thu ngày càng lớn đủ để bản mệnh chi tiêu cho các nhu cầu trong cuộc sống. Nhiều người có quà cáp bất ngờ từ người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nhé. Vận tình cảm tốt đẹp, tuy có lúc tính bạn hơi bảo thủ nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Người có cá tính mạnh thì dễ thu phục được lòng người, nói được làm được, ai cũng phải nể bạn.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình gây ra không ít khó khăn và thách thức cho tuổi Mùi. Con giáp này thường phải tất bật khắp nơi, hầu như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi, thậm chí còn phải mang việc về nhà làm. Vất vả như thế song kết quả công việc vẫn chưa được như mong muốn.

Hung vận trong hôm nay còn gây họa hao tài cho Mùi. Tiền đến nhanh nhưng đi cũng chóng, khó mà tích tụ theo kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra. Mặc dù đầu tư có dấu hiệu tích cực, nhưng lợi nhuận không cao mà lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bạn chớ nên mạo hiểm ở thời điểm này kẻo có nguy cơ trắng tay bất cứ lúc nào. Đường sự nghiệp của bản mệnh được Chính Quan chiếu cố nên sẽ tiến triển vượt ngoài mong đợi. Thời gian là cây cầu tốt nhất để chứng minh năng lực của bạn, đừng ngại cống hiến. Ai đang chờ điểm số thi cử, bằng cấp, chứng chỉ, xin việc thì sớm nhận được tin tốt.

Tuổi Thân

Được Tam Hợp cục nâng đỡ, vận trình của Thân đầy hứa hẹn nhờ quý nhân trợ giúp, con giáp này nếu chủ động mưu sự lớn có thể sẽ đạt tỷ lệ thành công cao. Một vài khó khăn trong công việc sớm được tháo gỡ, mở ra cơ hội phát triển mới dành cho bản mệnh.

Công việc hanh thuận thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên với những khoản đầu tư có giá trị lớn phải thật thận trọng kẻo chủ quan sẽ sinh ra rủi ro. Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của Thân có thăng hoa bất ngờ. Những người độc thân có mối nhân duyên tốt lành, gặp gỡ đối tượng phù hợp. Tình yêu đôi lứa hóa giải được những hiểu lầm, trước đó, sẽ không có cơ hội nào cho kẻ thứ ba xen ngang phá hoại tình cảm của hai bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay sự nghiệp của tuổi Dậu vướng phải Thiên Quan nên đừng có đụng chạm tới người có chức quyền ở cơ quan trong hôm nay. Những ai đi làm ăn xa thì nên cẩn thận với đồng nghiệp, coi chừng có kẻ mách lẻo, xấu tính, chuyên bịa đặt để hãm hại bạn.

Riêng chuyện tài lộc thì lại khởi sắc do có Tam Hợp cục cứu vớt. Dù bị lắm người ghen ăn tức ở nhưng bạn hoàn toàn có thể làm tốt mọi việc và kiếm tiền bạc về tay nhanh chóng. Bản mệnh có cơ hội khắc phục vấn đề tiền bạc đang tồn tại. Tuy nhiên vận trình tình duyên lại tụt dốc vì Hỏa khắc Kim. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì thì bạn sẽ bớt khổ tâm. Sống trên đời đừng tốn công sức cho những người không biết điều, bạn hãy dẹp bớt những đứa bạn xã giao thích lợi dụng.

Tuổi Tuất

Cục diện Thìn Tuất Tương Xung dự báo hôm nay là một ngày hung vận bủa vây, tuổi Tuất có thể sẽ cần tính toán lại các kế hoạch cho hợp lý hơn. Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với con giáp này, bạn cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả.

Cơ hội thăng tiến trong công việc chỉ vừa mới xuất hiện chớp nhoáng thôi thì bản mệnh đã bị kẻ tiểu nhân cướp mất, con giáp này khó có thể đạt được những điều mình muốn. Tuy nhiên, thành công không bao giờ là dễ dàng, đừng vội vàng từ bỏ nếu bạn chưa nỗ lực bằng hết khả năng. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm cũng chẳng hề dễ dàng với Tuất. Những hiểu lầm xảy ra khiến cho bản mệnh và người ấy cãi vã không ngừng, cho đến khi cả hai cùng cảm thấy chán nản và không còn muốn nói thêm gì nữa.

Tuổi Hợi

Ngày này tuổi Hợi có Chính Ấn chiếu mệnh, bạn khá thông minh và nhanh nhẹn, xử lý mọi tình huống trong công việc cực tốt. Tuy nhiên bạn sẽ phải đánh đổi một số thứ để nhận được những điều tốt đẹp hơn, nếu cứ ì ạch tại chỗ, làm việc như cỗ máy thì rất khó đi lên.

Vận tiền bạc kém may mắn, coi chừng họa hao tài khi có Tương Xung ghé thăm. Nhiều khi sự nóng giận làm mờ lý trí, việc nhỏ lại hóa to, dễ mất tiền oan. Ngày này gia đình bạn cũng chi tiêu khá nhiều cho những khoản phụ, làm ra đồng nào tiêu sạch đồng đó. Chuyện tình cảm kém sắc vì Thủy Hỏa tương khắc. Đôi khi sự thẳng thắn khiến bạn không được lòng những người xung quanh nhưng về lâu về dài thì lại tốt cho các mối quan hệ. Hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có nếu không muốn thời gian tới gặp rắc rối.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm