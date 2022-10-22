Tử vi Chủ nhật, ngày 23/10/2022: 3 con giáp lộc phát, vận đỏ như son, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 17:23

Chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc trong Chủ Nhật này nhé.

Tuổi Mùi

Chủ nhật, ngày 23/10/2022, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có thể phát tài một cách nhanh chóng chỉ nhờ trò may rủi. Tuy nhiên, bạn không nên dựa dẫm vào việc ấy, cho rằng mình có thể không làm mà vẫn được hưởng thành quả. Hãy làm giàu bằng chính công sức lao động của mình.

Một số người làm ăn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nhiều mối hàng liên tiếp đổ về khiến bạn hốt vàng hốt bạc. Hãy tiếp tục phát huy và giữ vững điểm mạnh của mình, bạn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tử vi Chủ nhật, ngày 23/10/2022: 3 con giáp lộc phát, vận đỏ như son, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Chủ nhật, ngày 23/10/2022, Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mùi có thể phát tài một cách nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Chủ nhật, ngày 23/10/2022, Chính Tài đem đến những tín hiệu tích cực, khiến tình hình tài chính của người tuổi Thìn cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng với công sức lao động.

Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Bạn có thể gặp được những thương vụ có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc.

Tuổi Ngọ

Chủ nhật, ngày 23/10/2022 nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, thích hợp để người tuổi Ngọ đầu tư, làm ăn. Phát huy khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn.

Với người làm công ăn lương, bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo đà cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

 

Từ khóa:   con giáp tuổi thìn tuổi ngọ

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