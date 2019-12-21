Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu thoát ế, tuổi Thìn công danh tiến tới

Theo tử vi 12 con giáp, năng suất làm việc của Tý được nâng cao, mọi công sức được công nhận. Đặc biệt bạn ký được nhiều hợp đồng béo bở nên cấp trên trọng dụng, yêu mến. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn lại gặp khá nhiều chuyện buồn phiền.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của 12 con giáp nhìn chung vượng sắc nhưng cũng không tránh khỏi những biến cố ập đến bất ngờ khiến bản mệnh khá lao đao.

Dần gặp một số vấn đề rắc rối về chuyện tiền bạc. Bạn cho vay mượn nên không tránh khỏi cãi vã, mâu thuẫn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp của mình. Vì vậy đây là bài học giúp Dần nhận ra người nào tốt với mình. Lời khuyên cho Dần là đừng nên tin tưởng người khác quá mức, kể cả người thân thiết.

Sửu biết cách quản lý và tiêu tiền nên không lo về chuyện tài chính. Bên cạnh đó những người độc thân thoát ế, tìm được ý trung nhân. Những người có gia đình, người yêu, tình cảm thăng hoa, có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Mão có tinh thần vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mão có quyết định táo bạo trong ngày Chủ Nhật. Bạn từ bỏ hết những việc đang làm để hướng sang một lĩnh vực mới. Tuy nhiên lại thu về nhiều thành công hơn mong đợi. Đây là tin vui giúp tinh thần của bạn hưng phấn và có động lực làm việc hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, công danh của Thìn ngày một thăng tiến. Bạn có nhiều cơ hội trong việc kiếm tiền, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp mới. Có thời gian gặp gỡ nhiều người nên người độc thân thoát ế giúp cuộc sống có thêm nhiều màu sắc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Tỵ giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều thời gian dành cho người kia nên mối quan hệ ngày càng bền chặt. Cả hai nghiêm túc nên có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm. Khi cưới nhau về, ai cũng ăn nên làm ra, giàu có, cải thiện được vận trình khó khăn khi còn độc thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ có ý chí kiên định, nhẫn nại. Vì vậy những công sức của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên bạn nên chuẩn bị tinh thần để đối diện với những thử thách trước mắt. Có nhiều biến cố sắp xảy ra, đòi hỏi bạn phải thật sự bản lĩnh mới giải quyết được.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Mùi có tin vui về tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhiều thay đổi bất ngờ về công việc. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc. Bạn nên mở lòng đón nhận tình yêu mới đến với mình. Tuy nhiên nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Thân

Ngày Chủ Nhật của Thân có nhiều chuyện vui, nhất là về chuyện tình cảm. Bạn và người kia hóa giải hết những khúc mắc trước đây. Nhờ vậy mà cứu vãn mối quan hệ, không có kẻ thứ ba nào dám xen vào chia cắt hai người.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Dậu có quyết định quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Dậu phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong ngày Chủ Nhật. Vì vậy hãy bình tĩnh, tập trung hết sức vào công việc mình đang được giao. Có vậy bạn mới không mắc phải những sai sót đáng tiếc khiến bản thân tiền mất tật mang.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, sức khỏe của bạn gặp nhiều vấn đề. Vì ôm đồm quá nhiều công việc nên bạn bị mắc những chứng bệnh như đau đầu, đau bao tử… Nếu không sớm chữa trị, hậu quả sẽ vô cùng dai dẳng ảnh hưởng lớn đến công việc của bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 22/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi có một ngày may mắn, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều bất ngờ đến với mình. Muốn đầu tư hay làm việc gì hãy bắt tay làm ngay. Bởi đây là thời điểm tốt giúp bạn đạt được nhiều thành tựu như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm