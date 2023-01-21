Tử vi Chủ nhật ngày 22/1/2023 của 12 con giáp: Thìn - Mùi lắm tiền nhiều của; Mão - Ngọ mưu sự khó thành, tai kiếp liên miên

Chính Tài mang lại cho con giáp tuổi Sửu khát khao vật chất, tìm kiếm cơ hội để có thêm thu nhập. Có thể mới đầu bạn chỉ gia tăng được một khoản tiền nho nhỏ nhưng tương lai bạn sẽ bất ngờ với số tiền mà mình kiếm được đấy.

Xem tử vi , đây là ngày để bạn hành động và đạt được những mục tiêu đề ra với sự nâng đỡ của Chính Ấn. Thông qua những nỗ lực của bản thân, bạn không gặp khó khăn khi vươn tới cái đích mình mong muốn. Đây chính là ngày bạn chinh phục trái tim mọi người. Ngũ hành tương sinh mang tới những thuận lợi mà bạn không ngờ tới. Với người đang tìm việc, bạn có thể nhận được lời khuyên từ những người lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm. Trong ngày hôm nay, vị trí Thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Xem tử vi Chủ nhật ngày 22/1/2023 , đôi khi sự kiêu hãnh lại có lợi hơn cho bạn trong ngày hôm nay khi mà người tuổi Dần đối mặt với những kẻ rất khó chịu dưới tác động của Tỷ Kiên. Bạn có sự tự tôn riêng và rất cần người ta phải tôn trọng.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy người độc thân có đời sống tình cảm không bằng phẳng, dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện đã qua. Bạn nên học cách đối diện và chấp nhận một khởi đầu mới thì hơn.

Bạn suy nghĩ rất nhiều về mong muốn thay đổi tương lai nhưng để hành động thì vẫn đang là việc khá khó. Nếu đang loay hoay tìm câu trả lời thì bạn nên tìm hiểu thông tin, tự tạo ra môi trường mới xem bạn phù hợp với kiểu nào nhất. Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh hôm nay nên làm: Tạo tác mọi việc đều có lợi. Hôn nhân cưới gả sanh con quý. Công danh khoa cử đỗ đạt cao.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Tiếp nối tử vi ngày 22/1/2023 của 12 con giáp, khi Kiếp Tài thử thách thì con giáp tuổi Mão cần phải bình tĩnh đối mặt. Dù mọi việc xảy ra thế nào đi chăng nữa, đây là ngày để bạn đối mặt và tìm hướng xử lý, thay vì trốn tránh. Thể hiện tinh thần trách nhiệm là cách bạn ghi điểm trong mắt mọi người.



Hôm nay nhờ có Tam Hội đã mang lại cho bạn cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ mới, những môi trường mới, vì thế đẩy mạnh hòa nhập sẽ giúp ích cho bạn. Không những thế, họ còn khơi gợi cho bạn những ý tưởng hay ho để bạn áp dụng vào cuộc sống có vẻ như đang nhàm chán của bạn. Mộc khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe và cả tâm trạng của bản mệnh.

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tiền bạc rủng rỉnh trong ngày hôm nay khi vừa mới nhận lương. Thế nhưng Thiên Tài nhắc nhở cho bạn nhớ rằng nên dành tiền tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai của mình trước khi nghĩ tới việc mua sắm thỏa mãn sở thích cá nhân bạn nhé. Nhờ có Tam Hội hỗ trợ mà bạn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn với mọi người.

Sự khéo léo trong hành xử giúp bạn ghi điểm trong mắt người lớn, thực ra bạn thể hiện sự chân thành chứ không hề cố tình gây ấn tượng với mọi người. Mộc - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang tốt lên. Bạn đã biết nên ăn món gì và không nên ăn những gì gây hại cho sức khỏe của mình, việc này thực sự có lợi cho những ai đang điều trị bệnh tật.

6. Tuổi Tị

Thực Thần mang tới góc nhìn mới tích cực hơn và thôi thúc tuổi Tị chủ động thay đổi hiện trạng, cho phép bản thân học tập, nghiên cứu để tăng cường, củng cố kiến thức. Có thể thấy, càng đọc nhiều, tìm hiểu nhiều bạn càng nhận ra những gì mình biết còn quá ít ỏi so với thế giới này. Ảnh hưởng của Hình hại vô ơn thực ra là thử thách mà bản mệnh phải vượt qua ngày hôm nay. Góc nhìn của bạn có vẻ như không giống người ta nên bạn cũng có xu hướng dễ nóng giận, bực mình hơn những ngày khác.



Ngũ hành tương sinh mang tới mối duyên lành cho người độc thân để họ cảm thấy tự tin, thoải mái hơn trong việc tìm hiểu người mới. Quá khứ u tối đã dần lùi xa nhường lại cho bạn những ngày nắng ấm tươi đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Thương Quan được xem là hung thần mang tới những rắc rối không đáng có cho con giáp tuổi Ngọ. Nếu bạn không chủ động tìm ra hướng đi phù hợp để thay đổi hiện tại thì khó khăn sẽ chồng chất khó khăn đấy nhé.



Tam Hợp nhắc nhở bản mệnh trong đời sống tình cảm, bạn và nửa kia cần cẩn thận hoạch định hướng đi lâu dài, chú ý đến những áp lực về tiền bạc, cân bằng thu chi. Đừng quên bạn luôn luôn nhận được sự chúc phúc từ những người xung quanh cho mối quan hệ tốt đẹp hơn. Mộc - Hỏa tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh tìm được cơ hội mới từ nghề phụ để gia tăng thu nhập. Có thể bạn đã thử nhiều lần nhưng lần này mới thành công và khiến bạn hào hứng hơn bao giờ hết.

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đã có cơ hội cải thiện tài chính sau một thời gian tìm kiếm, dưới sự che chở của Chính Tài bạn cảm thấy ngoài chuyện tiền bạc, bạn cũng cần phải nỗ lực tìm kiếm một nền tảng mới, xác định lộ trình phù hợp cho bản thân và có định hướng rõ ràng hơn.



Mộc - Thổ tương sinh tạo ra cơ hội hay ho để người độc thân tuổi Mùi gặp được người khác giới phù hợp. Đối phương có vẻ quan tâm tới bạn thật lòng, hãy cho họ có cơ hội theo đuổi và tìm hiểu, đừng cố chấp quá nhé.

9. Tuổi Thân

Thiên Quan dự báo hôm nay là ngày con giáp tuổi Thân buộc phải tham gia vào một cuộc đối đầu nào đó. Nếu điều này là cần thiết thì bạn nên nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, không nên chịu đựng. Lục Xung nhắc nhở bản mệnh đừng để thế giới tình cảm của mình trở nên quá phức tạp ngày hôm nay nhé. Chăm sóc bản thân, quan tâm hơn đến cảm xúc của chính mình giúp bạn tránh những rắc rối khiến bản thân phải nghĩ ngợi và tổn thương.

Ngũ hành xung khắc khuyên tuổi Thân chớ chi tiêu ngoài khả năng, nếu không bạn sẽ đau đầu. Trong gia đình, áp lực vật chất có thể đè nặng lên vai bạn và nửa kia, khiến cả hai căng thẳng nghĩ ngợi. Tuy nhiên, đừng quên thuận vợ thuận chồng, mọi việc sẽ ổn.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Chính Quan ghé thăm cho thấy cơ hội đã tới với con giáp tuổi Dậu. Hôm nay là thời điểm để bạn tích hợp các nguồn lực và thực hiện những công việc bạn ấp ủ từ nhiều năm qua. Điều quan trọng là không nên đưa ra các quyết định vội vàng.

Mộc - Kim xung khắc khuyên bạn nên chín chắn hơn trong việc giải quyết vấn đề nếu không sự nông nổi của bạn sẽ khiến tình cảm rạn nứt. Khi tổn thương gây ra quá lớn thì cơ hội hàn gắn không thể xảy ra. Nếu có thể, hãy bắt tay vào dọn dẹp, sắm sửa nội thất mới, chắc chắn chúng sẽ mang đến cho bạn một không gian tuyệt vời để thư giãn hoặc thực hiện các dự án sáng tạo. Việc nhỏ vậy thôi nhưng lại giúp thay đổi cuộc sống của bạn một cách bất ngờ đấy nhé.

11. Tuổi Tuất

Thiên Tài tác động, nhắc nhở người tuổi Tuất nên chú ý đến tiền bạc cho dù thu nhập tăng lên cũng đừng chỉ tập trung tiêu xài. Bạn nên quan tâm tới các quan hệ hợp tác, đầu tư với thái độ tích cực và chủ động.



Tam Hợp ghé thăm dự báo có thể nhận được tin vui về kết hôn, mua nhà, chung sống hay bước vào một mối quan hệ ổn định. Người độc thân gặp may mắn trong tình duyên, có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Mộc - Thổ xung khắc cho thấy có thể bạn thiếu thực tế trong một vấn đề và cũng không chịu nghe ai cả. Chính bạn sẽ cần kiểm tra những dữ liệu thực tế để đảm bảo tính khả thi của dự án đang tiến hành.

12. Tuổi Hợi

Tử vi ngày 22/1/2023 của 12 con giáp, Thiên Ấn trao cho con giáp tuổi Hợi cơ hội giải quyết những bất mãn tại nơi làm việc, cũng như các vấn đề tình cảm được tháo gỡ. Nếu bạn muốn mọi việc đạt kết quả tốt hơn, hãy chú ý đến những gì người khác nghĩ, thay vì đặt trọng tâm vào bản thân.



Lục Hợp che chở cho người độc thân có thể biến mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thành tình yêu, tuy nhiên nên thận trọng. Người đang tìm việc nên lưu tâm tới tính ổn định và thực tế nhiều hơn là mơ mộng viển vông. Ngũ hành tương sinh cho thấy những dự đoán mà bạn từng nghĩ tới đã trở thành hiện thực. Việc này có lợi cho việc đầu tư, kinh doanh của bạn vì hơn ai hết, bạn hiểu rõ mình đang làm gì với mục tiêu cụ thể như thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm