Tử vi Chủ nhật ngày 20/11/2022 của 12 con giáp: Thìn - Ngọ vượng vận quý nhân, thu nhập tăng vọt; Tuất - Mùi gặp chuyện chẳng lành, hung vận lớn

Tử vi Chủ nhật ngày 20/11/2022 dự đoán, Dậu Tý Tương Phá ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình ngày hôm nay của tuổi Tý. Hung vận lớn dễ gây ra sự cố bất ngờ. Bản mệnh làm gì cũng nên cẩn trọng, chớ tự tin thái quả mà chủ quan làm việc ẩu, không để ý tới chi tiết sẽ rất dễ hỏng việc. Tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở để gây khó dễ cho bạn bất cứ lúc nào. Do đó hãy luôn nhớ kiểm tra kỹ trước khi báo cáo hoàn thành công việc để người khác không có cơ hội nắm thóp.

Tuổi Sửu nhờ được Thiên Ấn che chở nên có một ngày làm việc năng suất. Đặc biệt những người làm về lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, truyền thông, tự do… sẽ có nhiều cơ hội giành được thành công trong ngày Chủ nhật 20/11 này. Ngay cả những vấn đề rắc rối trước đó cũng có thể được bản mệnh tháo gỡ nhanh chóng. Với óc phán đoán nhanh nhạy của mình, tuổi Sửu biết cách để xoay chuyển tình hình một cách hiệu quả nhất. Chẳng thế mà dù mọi việc có đang rối như tơ vò thì con giáp này cũng có thể tìm ra ngay cách xử lý phù hợp nhất.

Hãy nhớ chính bản thân tuổi bạn mới là người có thể ngăn chặn được những rắc rối nảy sinh trước khi kẻ xấu có cơ hội chọc ngoáy. Ngày Kim sinh Thủy bù đắp cho Tý về đường tình duyên. Chuyện tình cảm gặp nhiều cát lành đến bất ngờ. Con giáp này nếu còn độc thân có thể vô tình gặp được mối nhân duyên tốt đẹp, đôi bên tìm thấy sự đồng điệu, khởi đầu cho một tình yêu bền vững.

Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm phù hợp để đầu tư tiền bạc đâu tuổi Sửu nhé. Bạn vẫn nên quan sát thêm một thời gian để chắc chắn hơn, bạn đừng vội tin vào những lời mật ngọt của người khác. Bạn không thể nhìn thấy hết được những mánh khóe lừa đảo của họ. Hết sức cảnh giác nhé.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đón một ngày làm việc nghiêm túc khi có sự xuất hiện của Thương Quan. Với tinh thần nhiệt huyết hiện tại, bạn muốn dành tất cả cho công việc và cũng không muốn mắc phải bất cứ sai sót nào. Tuy nhiên, bạn cũng không nên áp đặt người khác phải làm theo đúng kế hoạch công việc mà bạn tự vạch ra bởi mỗi người có một phương pháp khác nhau.

Mặc dù con giáp này có tinh thần trách nhiệm với công việc nhưng rất khó có thể kiểm soát hết các vấn đề. Luôn có những việc ngoài ý muốn mà ta không lường trước được. Bản mệnh nên sửa đổi tính bảo thủ và cứng nhắc của mình càng sớm càng tốt, có như vậy mới giải quyết linh hoạt trong mọi tình huống. Ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm của những chú Hổ không được như ý muốn, mâu thuẫn giữa các cặp đôi chưa tìm được cách hóa giải hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp Thiên Tài trợ mệnh nên vận trình tài lộc trong ngày vượng phát, bản mệnh có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cơ hội làm ăn, kinh doanh buôn bán phù hợp. Cờ đã trao tới tận tay, đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy nhé. Tuy nhiên vì là ngày ngũ hành xung khắc, vận trình tình cảm của tuổi này không được suôn sẻ cho lắm, nhất là với những người còn độc thân. Con giáp này muốn tìm kiếm tình yêu cho mình nhưng lại lo sợ bản thân sẽ bị tổn thương, bị phản bội thêm một lần nữa nên nhiều lần bỏ lỡ duyên đến với mình.

Ngược lại, các cặp đôi yêu nhau thì vấn đề nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi khi giữa cả hai vẫn có một chút bất đồng quan điểm nhưng hoàn toàn có thể hóa giải được mà không gặp phải khó khăn gì quá lớn. Con giáp này luôn trân trọng và cố gắng gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có.

Tuổi Thìn

Xem tử vi ngày 20/11/2022 của 12 con giáp, Lục Hợp quý nhân tương trợ, tuổi Thìn đi đâu làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Bạn xử lý vấn đề khá nhanh chóng nhờ tài năng cũng như sự nhạy bén hơn người, những kinh nghiệm và kiến thức mà bạn tích lũy trong quá khứ đã phát huy tác dụng. Công việc hanh thông nên vận tài lộc của những chú Rồng trong ngày hôm nay cũng nhờ thế mà có dấu hiệu tăng tiến, nhất là với những người đang theo nghề buôn bán kinh doanh thì lộc lá nhiều vô kể, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Sau bao ngày lo lắng, cuối cùng bạn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay bạn còn là người may mắn trong chuyện tình cảm vì người ấy lúc nào cũng hết lòng yêu thương và chăm sóc bạn. Ngũ hành tương sinh dự báo, cả hai đều ngập tràn lòng tin về mối quan hệ này. Thời điểm này bạn cảm thấy rất hạnh phúc và không có gì phải lo lắng.

Tuổi Tị

Ngày Tam Hợp cục tương trợ, tuổi Tị được dự báo có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng, củng cố vị thế của bạn trong tập thể.

Tuy nhiên, lợi thế và những gì bạn đang đạt được cũng trở thành lý do khiến tiểu nhân ghen tị và muốn tìm cách hạ bệ bạn. Hôm nay nếu có kế hoạch đầu tư, sử dụng tiền bạc thì tuổi Tị nên thận trọng, đừng bốc đồng mà tạo cơ hội cho kẻ xấu. Luôn luôn cẩn trọng trong mọi việc, tuy hơi mất thời gian nhưng bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Hỏa sinh Thổ, chuyện tình cảm tốt đẹp, bạn và người ấy có thời gian ở cạnh nhau, tuy chưa dài nhưng cũng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội làm quen, xã giao, tăng cơ hội gặp được người phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chủ nhật ngày 20/11 này, vận trình tài lộc của Ngọ vô cùng vượng phát. Nhờ có quý nhân Thiên Tài nâng đỡ nên thu nhập của Ngọ sẽ tăng đáng kể, tiền bạc rủng rỉnh. Nguồn thu chủ yếu đến từ việc tay trái, việc làm thêm. Việc kinh doanh đang thăng hoa, đây là thời điểm thích hợp để bạn phát triển nghiệp buôn bán cho riêng mình.

Công việc chính vẫn ở mức ổn định nên không cần lo lắng gì nhiều. Chỉ cần bạn duy trì được sự tập trung, bớt đi một phần nóng nảy và bộp chộp, bạn còn có thể tiến xa hơn rất nhiều. Nhìn chung con đường trước mắt của Ngọ đang rất rộng mở, quan trọng bạn có đủ quyết tâm hay không. Tình cảm êm đềm, ít biến động nhưng có vẻ bình lặng quá thì lại xảy ra tình trạng mối quan hệ giữa cả hai như đang dần nhàm chán.

Tuổi Mùi

Chịu tác động từ cục diện Tương Xung Thái Tuế khiến người tuổi Mùi có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại. Chính tài năng và thành công bạn có được đã trở thành lý do khiến nhiều kẻ ghen ghét. Tuy nhiên cuộc sống này vốn chẳng thể làm hài lòng được tất cả mọi người, vì thế tuổi này cũng không cần giải thích mọi chuyện cho những người hay soi mói.

Bạn cũng nên dành thời gian vun vén cho mối quan hệ tình cảm của mình, nhất là khi dạo gần đây khoảng cách đang ngày càng lớn dần giữa cả hai, vết rạn nứt cũng trở nên rõ rệt hơn. Công việc bận rộn là thế nhưng đừng chịu đựng một mình, hãy chia sẻ với người ấy để có thể thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một ngày làm việc hăng say và hết mình nhờ Chính Ấn tương trợ. Bạn tập trung tối đa để giải quyết công việc, không để những vấn đề bên ngoài làm phân tâm. Con giáp này cũng không chút nề hà khi được giao thêm nhiệm vụ. Tinh thần cống hiến hết mình giúp bạn được tập thể đánh giá cao.

Phương diện tài chính cũng rất khả quan do các nguồn thu nhập đều có dấu hiệu tăng tiến. Dù vậy, bạn cũng đừng vội chi tiêu mua sắm những món đồ xa xỉ. Từ giờ tới cuối năm sẽ còn rất nhiều khoản cần dùng tới tiền, bạn nên có kế hoạch tiết kiệm thì hơn.

Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Dậu

Với người tuổi Dậu, Tam Hợp cục mang tới cho bản mệnh may mắn ở hầu hết các phương diện. Công việc đang ở giai đoạn ổn định, không có quá nhiều vấn đề khiến bạn đau đầu. Tài lộc vượng, bạn phải nắm bắt để triển khai các hoạt động cầu tài, thu lợi nhuận về cho mình. Cát khí cũng giúp đường tình duyên khởi sắc, dù còn độc thân cũng chớ sốt ruột vì tình yêu sẽ sớm đến gõ cửa nhà bạn rồi. Đừng quên lúc nào cũng giữ hình tượng chỉn chu cho mình nhé, tình yêu sẽ đến một cách bất ngờ, chẳng báo trước đâu.

Tình cảm của người có đôi cũng gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và hai người ngày càng hiểu nhau hơn. Bạn biết rằng chỉ cần nhường nhịn nhau một chút thì cuộc sống gia đình sẽ không còn căng thẳng và khó chịu như trước nữa.

Tuổi Tuất

Dưới tác động của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất có điềm báo những chuyện chẳng lành sẽ tới trong hôm nay. Hung vận lớn khiến con giáp này có thể đang rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân, nếu không biết tự bảo vệ bản thân, bạn có thể vì thế mà chịu nhiều chuyện thị phi ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh bấy lâu nay gây dựng.

Tài vận không mấy khả quan. Bạn được nhắc nhở cần cân nhắc kĩ trước mỗi quyết định chi tiêu, mua sắm bất cứ thứ gì. Nếu là thứ thực sự cần thiết thì hãy chi, nếu không thì dễ tán tài tán lộc. Chỉ cần quản lý tốt tài chính vào lúc này thì tình hình cũng không đến mức nghiêm trọng. Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim nên mâu thuẫn giữa bản mệnh và nửa kia vẫn chưa tìm được cách để tháo gỡ dứt điểm.

Tuổi Hợi

Nhờ Tam hội che chở, người tuổi Hợi đón những chuyển biến tích cực ở phương diện công việc. Bản mệnh thoải mái phát huy năng lực của mình, tận dụng mọi ưu điểm và thế mạnh của bản thân để làm nên những điều tưởng chừng như không thể, tạo ra lợi thế dẫn đầu, vượt xa đối thủ.

Chẳng những vậy, tài lộc của con giáp này cũng rất khả quan. Tiền bạc luôn đầy ắp, khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nguồn thu chính và phụ đều tăng nên dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng sẽ có một ngày khởi sắc về tài lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại chẳng được như ý muốn trong ngày ngũ hành xung khắc. Giữa các cặp đôi xảy ra những mâu thuẫn rất khó có thể giải quyết được. Tâm trạng bản mệnh luôn trong tình trạng xấu và đó có thể là nguyên nhân khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm