Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý tinh thần thoải mái, tuổi Tỵ xảy ra tranh chấp

Tâm linh - Tử vi 01/02/2020 05:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Tý tinh thần thoải mái làm việc. Tuổi Tỵ xảy ra nhiều tranh chấp lớn nhỏ trong gia đạo.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của 12 con giáp có lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được những điều không hay xảy ra với mình trong một ngày.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Tý

Tài chính của Tý có dấu hiệu vượng sắc. Những nguồn thu nhập từ nghề tay trái đổ về giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi, không còn áp lực, lo lắng cơm áo gạo tiền như trước. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng như ý muốn, có mối duyên lành, cả hai tâm đầu ý hợp.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Sửu

tu vi chu nhat ngay 2/2/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Sửu gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Sửu gặp chút rắc rối trong công việc. Vì tính cách ương bướng, kiêu ngạo nên bạn không nghe lời bất cứ ai. Điều này khiến bạn gặp nhiều rắc rối, bị tiểu nhân hãm hại. Bên cạnh đó bạn cũng nên thận trọng trong vấn đề sức khỏe, đừng lạm dụng rượu bia.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần gặp nhiều điều may mắn, thuận lợi trong công việc. Bạn có tấm lòng nhân hậu, lương thiện nên được nhiều người yêu mến, nể phục. Nhờ vậy mà vận trình của bạn hanh thông, muốn gì được nấy, tiền tài viên mãn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão có nhiều áp lực trong công việc. Bạn phải tăng ca để giải quyết những vấn đề tồn đọng trong năm cũ. Vì vậy mà bạn mệt mỏi, ăn uống không điều độ, ngủ không yên giấc, làm gì cũng lo lắng, không yên thân.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Thìn

tu vi chu nhat ngay 2/2/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Thìn may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn là con giáp giàu có khi kiếm được số tiền lớn, nhận nhiều dự án béo bở. Còn trong chuyện tình cảm, bạn có mối duyên lành như ý, được nhiều người yêu mến, ngỏ lời tán tỉnh. Tuy nhiên hãy sáng suốt, bình tĩnh để bản thân không vướng phải rắc rối.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Tỵ gặp phải nhiều họa thị phi, xảy ra cãi vã tranh chấp với đồng nghiệp, cấp trên. Điều này gây bất lợi khiến vận trình của bạn lao đao, không yên. Bên cạnh đó, những việc bạn làm đều không được cấp trên công nhận. Họ luôn tìm cách gây khó dễ khiến bạn mệt mỏi, dù cố gắng bao nhiêu cũng đổ sông đổ biển.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ đang làm kinh doanh sẽ nhận được khá nhiều lộc trời ban. Bạn được quý nhân ưu ái, giúp đỡ nên có nguồn khách hàng tiềm năng. Còn những người làm công ăn lương sớm nhận được nhiều tin vui về thăng chức, tăng lương thưởng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Mùi

Mùi có một ngày ảm đạm, khá mệt mỏi trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Sau kỳ nghỉ Tết, bạn phải bù đầu giải quyết những vấn đề còn dang dở của năm cũ. Điều này khiến bạn dễ nổi nóng, gây ra nhiều tranh cãi với đồng nghiệp và gia đình, bạn bè của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Thân

tu vi chu nhat ngay 2/2/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Thân tiền bạc như nước - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thân vô cùng vượng sắc, tiền bạc đổ về như nước. Bạn có thể đối mặt với những xích mích nhỏ trong gia đình khiến bản thân mệt mỏi. Tuy nhiên hãy biết tiết chế cảm xúc, đừng để những chuyện không hay chi phối, rước thêm buồn phiền vào mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Dậu

Dậu là con giáp lương thiện được nhiều người yêu mến. Ngày Chủ Nhật, bạn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn cùng với gia đình. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng vui vẻ, đánh đâu thắng đó, giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ, không vướng phải nhiều rắc rối.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Tuất

Tuất chuẩn bị đón chào một năm với nhiều thuận lợi về công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn đã không còn mệt mỏi hay gặp nợ nần chồng chất như trước đây. Năm mới, bạn tha hồ làm những việc mình thích, có thời gian du lịch, nghỉ ngơi vô cùng sung sướng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Hợi

tu vi chu nhat ngay 2/2/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 2/2/2020 của tuổi Hợi tiền tài viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Có tin vui về tài lộc, vận trình vô cùng vượng sắc giúp bạn thoát khỏi những mệt mỏi, bực dọc và những chuyện không vui trong năm cũ. Năm mới, Hợi nên thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Hãy sống vui vẻ, tích cực hơn để vượt qua được những thử thách đang đợi bạn phía trước.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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