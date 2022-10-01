Tử vi Chủ nhật ngày 2/10/2022 của 12 con giáp: Sửu yên ổn, Tý gặp quý nhân phương xa; Thìn lâm kiếp tài, xung đột với mọi người

Đường tình cảm yên ổn nhờ hai hành Thủy tương hòa. Mặc dù bận rộn với công việc ở bên ngoài nhưng Tý vẫn lo chu toàn cho gia đình, không để ai phải chịu thiệt thòi. Chính vì vậy nên gia đình bạn vẫn rất bình an vô sự, đừng lo nghĩ nhiều nhé.

Hôm nay công việc của Tý rất suôn sẻ, cuối tuần thảnh thơi hơn người. Người đi làm xa có quý nhân giúp đỡ, không phải lo gặp bất trắc. Những bạn làm công việc mang tính chất di chuyển, hội họp thì suôn sẻ trăm bề, không lo làm ăn thất bát. Đường tài lộc khởi sắc không kém vì có Thiên Tài chiếu vận. Người tuổi này dễ trúng thưởng, được cho tiền hoặc phát tài bất ngờ trong ngày này. Tuy nhiên tử vi cảnh báo bạn không nên dấn thân vào mấy trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang, không còn xu dính túi.

Tuổi Dần may mắn được Chính Quan tương trợ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn. Những ai đang chờ tin vui thi cử, xin việc hoặc đòi quyền lợi thì sắp thành công rồi đó. Bạn cũng là người làm được việc và khiêm nhường nên chẳng ai dám ăn hiếp, ngược lại còn được rất nhiều người yêu mến.

Xem tử vi hôm nay , Tam Hợp cho thấy con giáp tuổi Sửu biết tạo cảm giác bình yên cho một nửa của mình. Họ cảm thấy an tâm, yên ổn để có thể tập trung vào các khía cạnh khác của cuộc sống khi có bạn là chỗ dựa tinh thần. Thiên Tài mang lại tiền tài cho con giáp tuổi Sửu nhưng bản mệnh vẫn còn nhiều nghi ngại. Hôm nay, cơ hội sẽ đến liệu bạn có sẵn sàng nắm lấy nó hay không còn phụ thuộc vào trí tuệ ở mức độ nào nữa. Kim - Thổ tương sinh là cơ hội để bạn cải thiện sức khỏe khi nhìn thấy những "tấm gương" thành công của bạn bè xung quanh. Bạn quyết tâm dành thời gian, tiền bạc, công sức để có lại được thể lực dẻo dai, tinh thần linh hoạt như ý.

Vận trình tình cảm may mắn hơn dự kiến nhờ Thủy Mộc tương sinh. Nhiều người sắp đón tin vui liên quan đến sinh nở, cưới hỏi, yêu đương đến với mình. Một số người sẽ làm lành với nửa kia sau thời gian dài giận dỗi, chiến tranh lạnh với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 2/10/2022, Mão - Dậu Tương Xung khiến tuổi Mão dễ có những xung đột ý kiến với mọi người. Hôm nay bạn khó nhận ra một số lỗi sai do chủ quan, bạn tự tin vì những thứ biết rồi nhưng có một cái bẫy nào đó xuất hiện mà bạn không biết.



Người tuổi Mão hôm nay có thể để xảy ra bất đồng với tác động của Tỷ Kiên. Thế nhưng bạn cần nhớ rằng việc giữ hoà khí với đồng nghiệp rất quan trọng. Thế nên bạn vẫn nên lắng nghe và tôn trọng quan điểm của họ. Ngũ hành xung khắc cho thấy rắc rối tình cảm một phần là do chính bạn gây ra. Bản mệnh quá cứng nhắc và kiểm soát bản thân. Bạn sợ đau khổ trong tình yêu nên không dám mạo hiểm cho những thay đổi cần thiết.

Tuổi Thìn

Ngày Chủ nhật của tuổi Thìn đường công việc lâm Kiếp Tài nên thời gian gần đây sẽ có điềm tranh đấu, ghen ghét lẫn nhau trong công việc hoặc bị cướp công. Những bạn đang kinh doanh buôn bán thì nên nhìn thị trường kẻo bị cướp mất khách lúc nào không hay.

Đã thế chuyện tiền bạc của Thìn còn bị tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh thẳng thắn nói ra ý kiến của mình, vô tình lại đắc tội với kẻ tiểu nhân lòng dạ nhỏ nhen chặn đường làm ăn. Cho người khác nợ tiền thì không đòi được, toàn gặp những người lì lợm thiếu ý thức.

Tuổi Tị

Tiếp nối tử vi ngày 2/10/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hợp nâng đỡ mà người tuổi Tị đón nhận được hạnh phúc trọn vẹn bên một nửa của mình. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề, người ấy đưa ra những thông tin rất có lợi cho bạn trong thời gian này.



Thương Quan xuất hiện trong ngày hôm nay dự báo người tuổi Tị đối mặt khá nhiều trở ngại trước mắt. Để "vượt bão" thuận lợi, bạn cần suy nghĩ kỹ càng và hành động thật bình tĩnh. Sau khoảng thời gian này, "phần thưởng" của bạn sẽ được nhân đôi.



Ngũ hành xung khắc nhắc nhở hôm nay bản mệnh cẩn thận nếu không dễ mất tiền, thậm chí tiền đã bỏ vào trong túi vẫn có thể bị rơi ra. Ngoài ra, không nên dễ tin người và cho vay mượn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay gặp Thiên Ấn chiếu cố nên khá là uy quyền khi đi làm, nói có người nghe, làm có người công nhận. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên nhìn thấy, không phải áy náy nữa. Chỉ cần làm tốt việc của mình, không cao ngạo thì thành công nào cũng sẽ tới. Đường tài lộc của con giáp này khá sáng. Bạn độc lập tài chính và lao động chính đáng để có một khoản riêng không phải sống phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Mọi chuyện đều đến tay bạn tự lo từ đầu đến cuối, không cần dựa dẫm ai vì sợ sau này bị người khác kể công, cực phiền hà.

Chuyện tình cảm, gia đình không được tốt cho lắm vì Thủy Hỏa tương khắc. Nhớ nhắc nhở người thân trong nhà nên cẩn thận khi đi xa, đi đường dài kẻo gặp trục trặc. Những bạn có gia đình nên quan tâm con nhiều hơn, đừng chỉ chăm chăm lo cho công việc trong ngày cuối tuần này.

Tuổi Mùi

Tài chính của tuổi Mùi đã cải thiện rõ rệt khi mà bạn có mục tiêu rõ ràng, khi Thiên Tài ghé thăm cho thấy bạn đã có kết quả đáng kể. Bạn thuộc típ người biết rõ mình muốn gì và làm thế nào để đạt được thành công trong sự nghiệp.



Ngũ hành tương sinh mang lại giây phút ngọt ngào, hạnh phúc của bản mệnh bên một nửa của mình. Những thay đổi của bạn trong thời gian vừa qua đã có tác dụng khiến mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Tuổi Thân

Công việc dễ có trục trặc lớn như nghỉ việc giữa chừng, xin nghỉ dài ngày hoặc bỏ dở công việc hiện tại đang làm. Công việc chồng chất gây ra ức chế, không hài lòng với mức lương hiện tại, chỉ muốn tìm chỗ làm mới hoặc nghỉ ngơi một thời gian để lấy tinh thần. Đường tài lộc của con giáp này kém may mắn vì Tương Hại cục đe dọa. Bạn là người nóng tính nên khi giải quyết những chuyện liên quan đến tiền cần phải bình tĩnh hết sức kẻo chuyện bé xé ra to. Những người sắp chuyển việc nên cân nhắc nếu như thấy mức lương ở hiện tại vẫn ổn.

Chuyện tình cảm có tin tốt nhờ Kim sinh Thủy. Hội độc thân vui tính, hoạt bát nên hay được người khác giới để ý. Hôm nay con giáp này dễ nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu chọn ngày này để ra mắt bạn trai, bạn gái cũng rất phù hợp đấy bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tự Hình cho thấy bản mệnh tuổi Dậu không hài lòng với chính mình trong ngày hôm nay. Sự thiếu cẩn trọng có thể trở thành vấn đề của bạn. Chỉ khi cẩn thận làm từng công việc một, không ôm đồm, bạn sẽ sắp đặt và dàn xếp chúng hiệu quả nhất. Bạn cần học cách chấp nhận cả những điểm yếu của bản thân và yêu thương chính mình nhiều hơn. Nếu cần thì nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng trước khi muốn tiếp tục những nhiệm vụ tiếp theo.

Thiên Quan gây hại khiến con giáp tuổi Dậu có cảm giác mình càng cố gắng lại càng bị đuối. Sau cơn mưa, ta thường thấy cầu vồng, sau trận bão ta lại thấy bầu trời bừng sáng. Hãy ghi nhớ điều này, mạnh mẽ lên và đừng bỏ cuộc nhé!

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp Kiếp Tài chiếu mệnh nên dễ nảy sinh nghi ngờ trong công việc, không nên tin tưởng cấp dưới hay đồng nghiệp. Bạn đừng làm việc theo cảm hứng, bởi điều này khiến bạn không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo.

Dự báo đường tài lộc nay có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kĩ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang nhé.

Tuổi Hợi

Cuối tuần công việc của Hợi được Chính Quan nâng đỡ nên cực kỳ hên, con cháu có tin vui liên quan đến thi cử, công việc, những bạn nào chờ tin tức công việc cũng sớm nhận được tin tốt. Người làm nghề tự do có thể nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra. Vận trình tài lộc tốt lên hơn hẳn so với những ngày trong tuần. Công sức mà con giáp này bỏ ra được đền đáp xứng đáng, lương thưởng được tăng cao. Cuộc sống của bạn dễ thở hơn khi không phải loay hoay để xử lý chuyện tiền nong như suốt thời gian qua.

Chuyện tình cảm bình ổn, không có gì đáng lo, nếu có vấn đề thì nó cũng do bạn nghĩ nhiều mà ra. Trong chuyện tình cảm, cảm thấy mình ko quan trọng đối với họ thì phải quay đầu đi. Bạn bè chơi với nhau cũng vậy, cốt là chân thành chứ tính toán chi li từng chút một mất vui.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm