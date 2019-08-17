Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tha hồ hái lộc, tuổi Dậu bị phản bội

Tâm linh - Tử vi 17/08/2019 12:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của 12 con giáp, tuổi Mão tha hồ hái lộc trời ban, hốt hết may mắn của thiên hạ. Tuổi Dậu bị người thân, bạn bè phản bội.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của 12 con giáp có nhiều chuyện không vui trong gia đạo. Công việc, tài chính thì khá ổn định, không có quá nhiều rắc rối, trắc trở nào xảy ra trong ngày cuối tuần.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Tý

Tý cần có tinh thần thép để vượt qua những khó khăn, trở ngại trước mắt. Bạn cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói cũng như cách hành xử của mình. Bởi có rất nhiều người đang muốn chiếm vị trí mà bạn đang giữ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Sửu

tu vi chu nhat ngay 18/8/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Sửu gặp nhiều rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu đối mặt với khá nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Công việc của bạn không mấy thuận lợi. Thậm chí còn gánh họa từ trên trời rơi xuống. Điều này khiến bạn mất tiền, mất tinh thần, không tập trung vào việc gì.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Dần

Dần giải quyết công việc khó khăn một cách dễ dàng. Bạn không cần dựa vào bất cứ ai cũng có thể tự mình đạt được vị trí cao. Đồng thời cũng thu về nguồn tiền khủng. Vì vậy mà ngày cuối tuần của bạn không phải sợ thiếu hụt, tha hồ mua sắm, ăn uống cùng gia đình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Mão

tu vi chu nhat ngay 18/8/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Mão tha hồ mua sắm - Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc của Mão rủng rỉnh, cứ hết rồi lại đầy. Vận trình của bạn vô cùng hanh thông. Tuy là ngày nghỉ nhưng vẫn nhận được nhiều tin vui trong công việc. Cấp trên công nhận tài năng của bạn sẽ xem xét tăng lương, thăng chức trong thời gian sớm nhất.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn gặp nhiều chuyện không vui. Nhất là về công việc. Bạn làm bao nhiêu năm, đánh đổi nhiều thứ nhưng vẫn không được công nhận. Những dự án, kế hoạch đề xuất với cấp trên cũng bị bác bỏ. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng tệ hại.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi chu nhat ngay 18/8/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ được quý nhân phù trợ nên lúc nào cũng vượt qua đại nạn. Những việc bạn làm đều được nhiều người công nhận. Nói chung ngày cuối tuần, những mối quan hệ của bạn vô cùng tốt. Gia đạo không còn cãi vã, mâu thuẫn nhiều như trước đây.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của bạn thăng tiến không ngừng. Ngọ là con giáp khá nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ nên thường thành công khi tuổi còn trẻ. Chủ Nhật này bạn cũng nhận được nhiều lời khen, chắc chắn công việc cũng sẽ có nhiều khởi sắc.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Mùi

tu vi chu nhat ngay 18/8/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Mùi gặp nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mùi gặp khá nhiều chuyện không vui. Bạn bị người khác nói xấu sau lưng, làm mất danh dự của bạn. Tuy nhiên Mùi không nên nóng giận mất khôn. Bạn làm chuyện gì cũng nên cân nhắc thật kỹ, đừng nóng nảy mà làm hỏng việc lớn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Thân

Thân dễ dàng đạt được tâm nguyện của mình. Theo tử vi ngày của 12 con giáp, bạn sớm muộn gì cũng trúng quả lớn ông trời ban cho. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn nên nắm bắt, chắc chắn sẽ thu về nguồn tiền lớn, tha hồ mua sắm và đi du lịch.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Dậu

tu vi chu nhat ngay 18/8/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Dậu cẩn thận người bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Dậu cần đề phòng những người xung quanh mình. Nhất là những người thân thiết, bởi bạn sẽ bị họ chơi xấu. Khi họ khó khăn thì tìm đến bạn. Còn khi bạn khó khăn thì họ lại quay lưng, phản bội lại lời hứa của mình. Điều này khiến bạn mất hoàn toàn niềm tin vào những mối quan hệ đó.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Tuất

Tuất được cát tinh khai sáng con đường công danh. Bạn nắm hết cơ hội làm giàu của thiên hạ. Tuy có chuyện vui nhưng trong lòng của bạn lại không yên. Bạn luôn bất an, lo sợ một điều gì đó. Vì vậy lời khuyên cho Tuất là hãy suy nghĩ tích cực, mọi sự tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 18/8/2019 của tuổi Hợi

Hợi có tình cảm thăng hoa trong ngày cuối tuần. Người có gia đình, vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau. Người độc thân có nhiều cuộc gặp mặt và tìm được ý trung nhân. Người đang yêu sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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