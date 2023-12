Tử vi chủ nhật ngày 17/6/2022 của 12 con giáp: Tý được Quý Nhân nâng đỡ trong sự nghiệp, Mùi được nửa kia chia sẻ một bí mật bất ngờ, Tuất nhận được lợi nhuận khủng

Tuổi Sửu

Chủ nhật của tuổi Sửu công việc không thuận lợi. Nếu không kiềm chế được tính cách nóng nảy, bộp chộp rất dễ mất việc hoặc thi trượt. Làm gì cũng phải chậm rãi, tính toán kỹ càng kẻo đem lại bất lợi cho bản thân, sau này làm gì cũng khó.

Trong chuyện tình cảm, nhờ cục diện Thủy sinh Kim nên tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, được ơn trên nâng đỡ. Tuổi này làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 30 tuổi.

Đường tài lộc chính là điểm sáng trong ngày, hôm nay bỗng dưng có người trả nợ bất ngờ. Mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải bất trắc.

Tuổi Dần

Tử vi tuổi này dự báo Thiên Ấn chiếu vận có lợi cho những người tuổi Dần đang ở vị trí quản lý, chủ thầu hoặc làm chủ. Mọi việc bạn làm sắp tới sẽ có nhiều người ủng hộ và tán dương. Tuy nhiên dù thành công đến đâu cũng phải khiêm tốn, càng hay khoe càng dễ mất lộc lá.

Tuy nhiên đường tình cảm lâm Tương Xung nên trong gia đình dễ có mâu thuẫn, con cái bất đồng ý kiến với cha mẹ. Sống trên đời đừng cố hơn thua hay "mười phân vẹn người", có thể sống đẹp sống tốt được đến chín phần là đủ rồi.

Tuổi Mão

Có Chính Ấn chiếu mệnh nên hôm nay tuổi Mão không gặp khó khăn trên con đường sự nghiệp. Những người đang đòi quyền lợi, muốn thăng chức thì thời gian tới sẽ có tin vui. Nhưng muốn phát triển nhanh có lẽ bạn cần thêm tham vọng và linh hoạt hơn nữa.

Về phương diện tình cảm cũng có điềm không lành do ngũ hành Mộc khắc Kim. Tuổi này ưa tự do, không thích gò bó nên gặp khó khăn trong việc ổn định hôn nhân. Các bạn trẻ có nhiều người theo đuổi nhưng chưa xác định nên có thể bỏ lỡ mối duyên trời định.

Tiền bạc chật vật, cho người ta vay tiền nhưng không đòi nợ, lúc đi vay thì miệng ngọt như kẹo, lúc đòi lại thì mất tích. Bạn bè cũng vậy, sống tốt với người ta ít thôi, lúc có tiền thì đông vui lúc khó khăn thì không thấy ai.

Thời gian tới công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt nhờ Tam Hợp cục. Sống tốt thì trời xanh sẽ an bài, bản mệnh không cần lo nghĩ nhiều, những người từng chơi xấu bạn thời gian tới sẽ gặp quả báo.

Con giáp tốt số này có đường tình cảm may mắn hơn người nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Hôm nay những bạn nào có đám cưới, đón người thân hoặc tiễn người thân từ xa trở về, đi làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Gia đình bình an, người có bệnh sẽ sớm khỏe lại.

Nhờ có Thực Thần trợ vận nên tiền bạc khởi sắc hơn hẳn, người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ an nhàn, được lộc ăn uống, không phải lo lắng về áp lực công việc. Buôn bán kinh doanh có lợi, tiền bạc thu về không ít, đủ để mở rộng quy mô buôn bán.

Tuổi Tỵ

Tỷ Kiên chiếu mệnh điềm báo tuổi Tỵ thời gian tới đi làm dễ bị cấp dưới, đồng nghiệp đặt điều nói xấu. Sống hiền lành nên người ta cứ nghĩ bạn ngốc nghếch, được đà ăn hiếp. Nghiệp ai người đó gánh, bạn cứ làm tốt công việc của mình, người sống lỗi sẽ phải chịu hậu quả xứng đáng.

Nhờ Lục Hợp nên chuyện gia đình, yêu đương của bản mệnh khá tốt. Vợ chồng cảm thông, thấu hiểu cho nhau, sống thiên về tình cảm, nam nữ tuổi này biết cách chăm lo gia đình. Ra ngoài thì giỏi ăn nói, hay được người khác giúp đỡ bất ngờ.

Tiền bạc hư hao do cục diện Hỏa khắc Kim, chi tiền ngoài tầm kiểm soát, bạn chi tiêu thiếu khoa học, tính toán không chặt chẽ nên gặp rắc rối khi có sự cố bất ngờ, không có khoản phòng bị.

Tuổi Ngọ

Hôm nay bản mệnh có Kiếp Tài nên cẩn thận mất mát, trộm cắp liên quan đến công việc, cửa hàng buôn bán. Đừng giao phó công việc cho người khác trong thời gian tới, việc gì mà bạn tự làm được thì nên làm kẻo kẻ gian lợi dụng sơ hở phá hoại.

Tình cảm ảm đạm vì Hỏa khắc Kim, Ngọ chịu nhiều ấm ức tủi hờn. Có những người nếu như không rảnh là bởi vì người đó không muốn rảnh rỗi với bạn. Không phải là ai cũng bận,chỉ là họ k có thời gian cho bạn mà thôi.

Tuổi này có thể tiêu tốn một khoản kha khá cho những sở thích phù phiếm của mình trong hôm nay. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút là bạn sẽ để cho tiền bạc đội nón ra đi, hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm thực sự và đừng để chuyện này tiếp diễn.

Tuổi Mùi

Mùi lâm Thương Quan nên Chủ nhật này công việc không tốt, học hành cũng sa sút, dễ thôi học, nhảy việc hoặc ấm ức với công ty. Nguyên nhân một phần là do công việc sa sút, tiểu nhân bày mưu ám hại nên nhiều lúc sắp chạm tới thành công thì lại thất bại.

Nhờ Thổ sinh Kim nên đường tình cảm cực kỳ may mắn, gặp hung hóa cát. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì với nhau, cứ hoan hỉ thì đời sẽ hoan hỉ lại với bạn. Gặp người lớn tuổi khó tính thì mặc kệ, không tranh cãi thì phúc phần sẽ về với mình.

Tuổi Thân

Ngày này có lợi cho những bạn đang làm thêm, có công việc phụ vì Thiên Tài chiếu vận. Bạn lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa nên hay hỏng việc. Tuổi này mà khiêm tốn và ít nói thêm chút nữa có lẽ sẽ may mắn hơn,

Tình cảm thiên về gia đình nhiều hơn, đặc biệt là những người đang ở cạnh cha mẹ hoặc lập gia đình lần 2. Dù làm gì, ở đâu thì cũng nên khiêm nhường, bớt nóng giận thì sẽ được mọi người yêu quý ủng hộ.

Tuổi Dậu

Nhờ Tam Hội cục nên công việc của Dậu thời gian này đỡ thị phi hơn nhiều. Là con giáp đi xa làm ăn có lợi năm 2022, quý nhân tương trợ giúp bạn gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sau này.

Tình cảm hài hòa, cởi mở, vui tính, dễ gặp được những người thoáng tính vui vẻ. Bạn không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để họ tự thích nghi với bạn. Thời gian tới có nhiều việc quan trọng cần làm nên thu nạp thêm bạn bè, hàng xóm để có người giúp đỡ.

Tuổi Tuất

Đường công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nhờ Tam Hội cục. Những người có ý định đi du học, xuất ngoại hoặc làm ăn xa nên tiến hành trong hôm nay. Bạn hoàn toàn có quyền được đòi hỏi những quyền lợi tốt cho mình trong thời gian này.

Tử vi hàng ngày dự báo tình cảm may mắn nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cũng rất tốt bụng và thân thiện, chẳng khi nào ngại ngần khi thấy người khác gặp khó khăn. Sau này Tuất đi đâu cũng dễ được những người tốt bụng giúp đỡ.

Được Thực Thần nâng đỡ nên tuổi này có lộc trong ngày cuối tuần. Tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tài lộc thu về khá nhiều, có cả lộc ăn uống, quà cáp. Tiền bạc đủ để chi tiêu cũng như cho bạn thêm động lực để tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn trong công việc của mình.

Tuổi Hợi

Vận lâm Thiên Quan cảnh báo Hợi đang làm chức to, quản lý nên cẩn thận sai sót trong công việc. Những bạn làm công ăn lương cũng nên tránh xa kiện tụng, cãi vã với công ty cũ, cấp trên vì người thiệt thòi chính là bạn.

Tương Hại lâm vận nên tình cảm ảm đạm, có điềm chia li, tách biệt. Có khả năng ngày hôm nay Hợi sẽ gặp phải những rắc rối trong những vấn đề gia đình và tình yêu của mình. Cố gắng đừng trút giận lên người khác khi bạn gặp phải những vấn đề này.

Đầu óc kinh doanh của Hợi sẽ giúp bạn khá nhiều trong công việc ngày hôm nay và thu về tài lộc đầy tay nhờ Thủy dưỡng Kim. Cứ kiếm tiền theo ý mình đừng để ý thiên hạ dèm pha, lộc ai thì người đó hưởng sao phải bận tâm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!