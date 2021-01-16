Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của 12 con giáp: Tuổi Mùi đón lộc siêu to khổng lồ, tuổi Hợi đón duyên lành

Tâm linh - Tử vi 16/01/2021 06:00

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của 12 con giáp, tuổi Mùi nhận lộc siêu to từ ơn trên ban cho. Tuổi Hợi có tình yêu đẹp, đơm hoa kết trái rực rỡ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của 12 con giáp giúp bản mệnh biết trước được những điều xảy ra với mình trong thời điểm này để giải quyết, đề phòng.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Tý

tu vi chu nhat ngay 17/1/2021 cua 12 con giap 1
Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Tý vượt khó thành công - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tý thuận lợi vượt qua nhiều khó khăn, gian nan. Bạn có đủ khả năng đánh bại tiểu nhân hãm hại, cản đường mình. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành, mối quan hệ có thể tiến đến chuyện trăm năm. Nhờ vậy tâm trạng của bạn khá tốt, làm đâu thắng đó.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Sửu

Sửu đầu tư trúng đậm, có thể trúng vé số độc đắc trong thời điểm này. Bạn vượt qua nhiều thử thách gian nan mới đạt được nhiều thành tựu lớn khiến nhiều người nể phục. Vận tài chính của bạn vô cùng khủng, muốn gì được nấy, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Dần

Dần chuẩn bị tâm lý đối diện với nhiều tin buồn về tiền bạc cũng như trong công việc. Bạn làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ, phải vay mượn khắp nơi khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Lời khuyên cho Dần trong thời điểm này nên tiết kiệm, đừng tiêu xài quá phung phí mà ảnh hưởng đến vận trình của mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Mão

tu vi chu nhat ngay 17/1/2021 cua 12 con giap 2
Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Mão có công việc ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão có công việc ổn định, tiền bạc ở mức trung bình. Trong ngày bạn không còn gặp quá nhiều chuyện bất trắc, không còn gánh nặng như thời gian trước. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều vượng sắc. Người độc thân tìm được duyên lành. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Thìn

Vận trình của Thìn gặp nhiều chuyện buồn trong công việc nên tinh thần cũng tụt dốc không phanh. Bạn làm nhiều nhưng không được công nhận, thậm chí còn bị cấp trên khiển trách. Đồng nghiệp cũng gây nhiều rắc rối khiến bạn vướng phải thị phi từ trên trời rơi xuống.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Tỵ

Tỵ gặp khá nhiều chuyện vui về đường tình cảm và tiền bạc trong thời điểm hoàng kim này. Được quý nhân soi đường nên vận trình của bạn hanh thông, thuận lợi hơn mong đợi. Tài khoản trong ngân hàng cứ tăng dần đều, nhảy số ầm ầm. Thậm chí còn dư dả đầu tư làm ăn, kiếm thu nhập khủng trong giai đoạn này.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Ngọ

tu vi chu nhat ngay 17/1/2021 cua 12 con giap 3
Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Ngọ có nhiều chuyện không vui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, công việc của Ngọ xảy ra nhiều chuyện không vui, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Bạn nên cân nhắc về việc tiêu xài trong thời điểm này để không vướng phải tình trạng vay mượn khắp nơi. Bên cạnh đó nên quan tâm đến sức khỏe của mình để không gặp quá nhiều chuyện rắc rối.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Mùi

Mùi chuẩn bị đón lộc lá siêu to khổng lồ đổ về trong thời điểm này. Bạn không còn gặp tiểu nhân cản đường, hãm hại. Nói chung những người tuổi Mùi tha hồ hưởng thụ thành quả bản thân đạt được mà không còn lo lắng bất cứ điều gì.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Thân

Thân là con giáp giỏi giang, cần cù nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Bạn không cần vất vả trong thời điểm này cũng có lộc lá lớn đổ về tiêu hoài không hết. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, vợ chồng xảy ra nhiều chuyện không hay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Dậu

Dậu có nhiều áp lực trong công việc nên tinh thần của bạn vô cùng tệ. Những việc bạn làm đều không như ý muốn. Cố gắng bao nhiêu cũng không được công nhận. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này vô cùng tệ, sức khỏe cũng giảm sút nhiều.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Tuất

tu vi chu nhat ngay 17/1/2021 cua 12 con giap 4
Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Tuất thanh toán nợ nần sòng phẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuất phải thanh toán số nợ lớn khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nhưng bước qua được giai đoạn này, bạn sẽ có vận trình tốt hơn, không còn gặp nhiều rắc rối. Những xung đột với đồng nghiệp, cấp trên cũng được hóa giải, bạn không còn buồn phiền như trước.

Tử vi Chủ Nhật ngày 17/1/2021 của tuổi Hợi

Hợi độc thân đón duyên lành như ý. Bạn đã vượt qua được giai đoạn thất tình nên tinh thần tốt hơn, dễ dàng đón nhận nhân duyên của mình. Bên cạnh đó trong công việc, bạn cũng gặp khá nhiều may mắn. Công việc khá ổn, tiền bạc cũng đổ về tiêu hoài không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 1, 3 con giáp hiền lành nhưng không dễ ăn hiếp, bản lĩnh kiếm tiền không phải dạng vừa

Cuối tháng 1, 3 con giáp hiền lành nhưng không dễ ăn hiếp, bản lĩnh kiếm tiền không phải dạng vừa

Dưới đây là những con giáp giỏi giang, hiền lành nhưng không dễ bị ăn hiếp vì có bản lĩnh kiếm tiền cao ngút trời, không phải dạng vừa trong cuối tháng 1.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang