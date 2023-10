Tử vi Chủ nhật ngày 16/10/2022 của 12 con giáp: Mùi - Hợi tràn đầy may mắn, công danh rộng mở; Tị - Tuất khó giữ tiền, công sức đổ bể

Đường tài lộc có khởi sắc hơn nhờ Thiên Tài trợ vận. Bản mệnh không phải là con giáp lười biếng, ham ăn chơi, bạn rất chăm cày cuốc bất kể ngày nghỉ. Tuổi này hay có thêm khoản thu bên ngoài, được người khác tạo cho cơ hội kiếm tiền, chỉ cần chăm chỉ là kiếm được. Vận tình duyên bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn, đừng để bản thân bị lỡ bước. Đối với các cặp đôi thì nên san sẻ việc nhà với nhau nhiều hơn, đừng để nửa kia làm một mình.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày, tuổi Dần được cát tinh Chính Ấn che chở nên gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh, công việc phát triển hanh thông. Điều này nhờ rất nhiều vào những mối quan hệ của bạn, chúc mừng vì bạn có được những người bạn, đối tác tốt khi cùng hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi.

Tài chính trong ngày này không có gì phải lo lắng. Công việc suôn sẻ đảm bảo thu nhập ổn định cho bạn. Tiền bạc dư dả nhưng không nên vì thế mà tiêu pha bừa bãi, có vẻ như đôi khi bạn dễ sa đà vào việc mua sắm quá nhiều. Đã đến lúc bạn cần tiết kiệm một khoản cho tương lai rồi Dần nhé. Kim khắc Mộc, trong ngày sẽ có những mâu thuẫn về chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy. Thay vì làm tổn thương nửa kia và đưa ra những quyết định sai lầm khiến tình cảm bị rạn nứt, bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh và nhún nhường người mình yêu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự nghiệp gặp Tỷ Kiên nên Mão vô cùng vất vả, bạn gặp khó khăn do người khác đem đến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn yên ổn đi làm nhưng lại hay gặp phải người ghen ăn tức ở. Cùng cảnh đi làm ăn lương như nhau nhưng chỉ toàn dìm nhau, lợi dụng nhau.

Đường tiền bạc may mắn nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Hôm nay bạn thoát được mọi vận đen liên quan đến tiền. Mão là người khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp nên lúc nào cũng biết kiếm mối làm ăn. Người buôn bán thì đắt khách, có tiền lời nhờ khả năng giữ khách của mình. Đường tình cảm may mắn, Mão có được quan hệ giữa người những người thân trong gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn tích cực giúp đỡ bạn bè xung quanh hết lòng khi người ta cần sự giúp đỡ, không để ai chịu thiệt bao giờ.

Tuổi Thìn

Trong ngày được Lục Hợp cục tương trợ, người tuổi Thìn có vận trình ngày Chủ nhật này tương đối suôn sẻ và thuận lợi. Con giáp này bắt đầu làm việc với tinh thần dâng cao và đang tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tiếp tục công việc. Bản mệnh thể hiện tinh thần trách nhiệm khá cao với những việc được cấp trên giao phó.

Nhờ đó tuổi này có thể sẽ được nhìn nhận và đánh giá khá tốt về những nỗ lực của mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải dành thêm nhiều thời gian hơn để nghiên cứu chuyên môn sâu hơn cũng như đưa ra những ý tưởng phát triển mới, không ngừng làm mới bản thân. Ngũ hành tương sinh, vận đào hoa nở rộ với người độc thân. Bạn có thể tìm được một nửa phù hợp với những mong muốn của bản thân. Với người đã có đôi, hiểu lầm sẽ được tháo gỡ, bản mệnh và đối phương dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Tuổi Tị

Tuổi Tị không được may mắn trong sự nghiệp hôm nay vì lâm Thương Quan. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ. Hôm nay bạn dễ bị sai khiến bất ngờ, đang yên đang lành lại phải đi làm.

Đường tiền bạc của tuổi này may mắn được Tam Hội chiếu cố nên có quý nhân giúp đỡ. Bạn kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, thế nhưng nếu bạn chịu khó tận tâm làm việc, chi tiêu chừng mực thì sẽ tích được khá tiền, không thua kém ai hết. May mắn là Hỏa Thổ tương sinh nên vận tình cảm của tuổi này rất tốt. Là con giáp chăm chỉ làm việc thiện, bạn muốn đối đãi với những hoàn cảnh bất hạnh bằng lòng từ bi, tính hay thương người nên dễ được người ta quý mến. Gia đình bạn hôm nay đi xa sẽ có bề trên phù hộ, bình an vô sự trên mọi nẻo đường.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có thể sẽ đánh mất những lợi thế trong công việc chỉ vì sự bảo thủ và cố chấp của mình. Tỷ Kiên xuất hiện khiến bản mệnh trở nên cứng nhắc, chỉ muốn làm mọi thứ theo quy định, nguyên tắc mà quên đi sự thật rằng rất nhiều trường hợp cần đến sự linh hoạt. Bạn có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ hội thăng tiến vì điều đó.

Ngoài ra, người tuổi Ngọ cũng cần phải tỉnh táo hơn trong những việc liên quan đến tiền bạc. Ngày này trực giác của bạn có thể không còn sự nhạy bén như thường ngày, đừng vội đưa ra quyết định chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của mình. Tiền kiếm được không dễ dàng gì, đừng để đánh mất một cách đáng tiếc nhé. Chuyện tình cảm không được ngũ hành ủng hộ nên khó được suôn sẻ. Mâu thuẫn giữa hai bạn có thể khiến cho mối quan hệ càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Con giáp này cũng không biết phải làm thế nào để cứu vãn tình hình hiện tại. Người độc thân cần phải mở lòng mình hơn để đón nhận tình yêu.

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Tài nhập mệnh có lợi cho những bạn tuổi Mùi đang kinh doanh tự do, có nghề tay trái hoặc có doanh nghiệp riêng. Con giáp này vốn là người hiền lành, rộng rãi, sống phóng khoáng với đồng nghiệp nên được rất nhiều người yêu quý.

Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, Mùi không quá quan trọng hóa vấn đề tiền nong, đầu óc thoải mái. Chính vì tính tình xởi lởi nên con giáp này dễ có lộc, dễ trúng thưởng hoặc phát tài nhanh. Tuy nhiên có tiền thì phải biết giữ, đừng có tiêu xài hoang phí kẻo trắng tay rất nhanh. Vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay ở mức bình thường do hai hành Thổ tương hòa. Bạn đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết ở bên, vậy là đủ, bạn không nên tham lam mưu cầu quá nhiều, sống ở đời nên biết đủ.

Tuổi Thân

Tử vi Chủ nhật ngày 16/10/2022 này, được tài tinh Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Thân hứa hẹn có một ngày vượng tài vượng lộc. Không chỉ thu nhập chính tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng khá suôn sẻ, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích.

Phương diện công việc tương đối bình ổn, những chướng ngại đã được con giáp này dẹp bỏ. Nhờ những kinh nghiệm sẵn có, bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Hiện tại là thời gian hưởng thụ thành quả, tiếp tục tiến về phía trước và phát triển sự nghiệp trên nền tảng sẵn có. Ngày Kim khí vượng nhắc nhở Thân nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận hơn. Việc ăn uống ngủ nghỉ của bản mệnh trong thời gian vừa qua không được tốt cho lắm nên cần sử dụng các thực phẩm có lợi cho sức khỏe, hạn chế đồ uống có cồn và kết hợp nghỉ ngơi hợp lý mới giữ được thể trạng tốt nhất.

Tuổi Dậu

Thiên Quan lâm mệnh không khuyến khích Dậu gây ra tranh cãi trong công việc ngày hôm nay. Nay đi làm thì nên tôn trọng cấp trên một chút, đừng phản biện ý kiến của họ quá nhiều vì bạn sẽ gặp bất lợi. Môi trường tại nơi làm việc có nhiều biến động, khiến kế hoạch của bản mệnh sẽ bị thay đổi trong phút chốc.

Bản mệnh phải đối mặt khá nhiều căng thẳng vì tiền bạc, tốt nhất là không động đến số tiền lớn trong hôm nay. Con giáp này cần thận trọng xem xét kỹ giấy tờ liên quan đến tiền bạc đề phòng còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết triệt để. Thổ Kim tương sinh giúp tình cảm của con giáp này với những người xung quanh thêm phần tốt đẹp. Bạn mở lòng mình, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn khiến người khác cảm thấy thoải mái mỗi khi giao tiếp. Nhân duyên trong ngày vô cùng tốt đẹp, nhận được nhiều mến mộ từ người khác giới.

Tuổi Tuất

Tương Phá lâm vận cảnh báo tuổi Tuất gặp khó khăn trong công việc, có vẻ như có người đang cố tình phá hoại đường làm ăn của bạn. Đừng lơ là mà hãy tập trung tinh thần hết sức, đừng để công sức bao lâu nay dễ dàng đổ bể chỉ trong một ngày vì vài kẻ xấu.

May mắn là tài lộc vẫn khởi sắc nhờ Chính Tài tinh độ vận, bản mệnh có thêm khoản thu nhập trong ngày. Tài chính đương lúc dư dả nên đừng quên dành ra một khoản tiết kiệm đảm bảo cho tương lai, đừng tiêu xài hoang phí. Đường tình cảm bình ổn, không có khúc mắc gì lớn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Bạn đang tìm được niềm vui trong chuyện tình cảm khi mà bản mệnh nhận được những lời tỏ tình từ người khác phái. Bạn cũng quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn thay vì sống hộ cho người khác.

Tuổi Hợi

Chính Quan tác động, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tràn đầy may mắn. Mọi nỗ lực của con giáp này được đền đáp và giúp bạn tự tin chinh phục đến những nấc thang quan trọng tiếp theo. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bản mệnh có thể chọn thời điểm này để tiến hành.

Chẳng những vậy, vận tình tài lộc của bản mệnh cũng rất thuận, con giáp này càng chủ động và nhanh nhẹn thì cơ hội kiếm tiền càng rộng mở, đi xa sẽ gặp được vận may bất ngờ, có thêm nhiều nguồn thu cho bản thân và giúp đỡ được người khác. Chất lượng cuộc sống nhờ vậy sẽ được cải thiện đúng như bạn mong đợi. Ngày ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm rất đáng mong đợi. Con giáp này còn độc thân may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, đôi bên có những khởi đầu khá tốt đẹp. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại. Một số người có thể vướng mắc với sự xuất hiện trở lại của người cũ. Nếu bản mệnh có vương vấn tình cũ cũng nhất định phải thật tỉnh táo.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm